HyperX представляет геймерские гарнитуры HyperX Cloud Stinger Core (PC) и Cloud Stinger Core 7.1





HyperX®, геймерское подразделение Kingston® Technology Company, Inc., объявило о начале поставок геймерских гарнитур HyperX Cloud Stinger™ Core (PC) и Cloud Stinger Core 7.1, орентированных в первую очередь для тех играющих на ПК геймеров, которым нужно высокое качество звука при доступной цене.

Новые гарнитуры удобны для длительных игровых сессий: небольшой вес, качественная звуковая сцена и интуитивное управление позволяют полностью сосредоточиться на игровом процессе. 40-миллиметровые динамики расположены так, чтобы обеспечить полное погружение в игру. Регулируемый металлический ползунок и мягкие амбушюры обеспечивают комфорт, гибкий поворотный микрофон, который всегда можно разместить с максимальным удобством, встроенный регулятор громкости — все это делает гарнитуры исключительно простыми в использовании и минимально отвлекающими в напряженные моменты игры.

Гарнитура HyperX Cloud Stinger Core (PC) представляет собой модификацию специально для использования с настольными ПК предельно популярной на мобильном рынке модели Cloud Stinger Core, для подключения по характерной для ПК схеме из двух разъемов (отдельно для наушников и микрофона) в ее комплект входит переходник-разветвитель.

В комплект гарнитуры HyperX Cloud Stinger Core 7.1 входит USB аудиоконтроллер с поддержкой виртуального 7.1 звучания — при подаче на него 5.1 или 7.1 аудиопотока контроллер по специальной математической модели, учитывающей, в том числе, и огибание звуком головы, рассчитывает выходной стереосигнал таким образом, чтобы создаваемое двумя динамиками стереонаушников звуковое поле соответствовало тому, что образуется при прослушивании физической 7.1 аудиосистемы с правильно расставленными по помещению громкоговорителями. Таким образом в играх, поддерживающих вывод 7.1 звука, появляется возможность играть с объемным звуком, делающим погружение в игру более ярким. Также этот режим пригодится при просмотре фильмов с 5.1 или 7.1 аудиодорожкой. Для работы со стереопотоком этот режим не предназначен, поэтому в контроллере предусмотрена возможность его отключения.

Гарнитуры HyperX Cloud Stinger Core PC и Cloud Stinger Core 7.1 обеспечены двухлетней гарантией и бесплатной технической поддержкой.

Основные особенности геймерских гарнитур HyperX Cloud Stinger Core PC и Cloud Stinger Core 7.1

Виртуальное объемное 7.1 звучание (только HyperX Cloud Stinger Core 7.1) — Погружение в игровой мир и точное позиционирование благодаря виртуальному объемному 7.1 звучанию1, подготовленному программным обеспечением HyperX NGENUITY.

(только HyperX Cloud Stinger Core 7.1) — Погружение в игровой мир и точное позиционирование благодаря виртуальному объемному 7.1 звучанию1, подготовленному программным обеспечением HyperX NGENUITY. Легкость и комфорт — Легкий вес гарнитуры и мягкие дышащие амбушюры позволяют играть дольше без усталости.

— Легкий вес гарнитуры и мягкие дышащие амбушюры позволяют играть дольше без усталости. Впечатляющий игровой звук — Конструкция с закрытыми чашами помогает отгородиться от окружающих звуков, а 40-мм динамики с подчеркнутыми басами позволят полностью погрузиться в игру.

— Конструкция с закрытыми чашами помогает отгородиться от окружающих звуков, а 40-мм динамики с подчеркнутыми басами позволят полностью погрузиться в игру. Прочное регулируемое стальное крепление чаш — Надежное и прочное стальное крепление чаш обеспечивает регулировку и максимально удобное положение гарнитуры на голове.

— Надежное и прочное стальное крепление чаш обеспечивает регулировку и максимально удобное положение гарнитуры на голове. Удобная встроенная регулировка громкости — Удобный встроенный регулятор громкости позволяет подстраивать ее без необходимости выхода из игры в системные меню.

— Удобный встроенный регулятор громкости позволяет подстраивать ее без необходимости выхода из игры в системные меню. Микрофон с шумоподавлением — Гибкий микрофон с шумоподавлением обеспечит чистую связь с коллегами.

Спецификации геймерских гарнитур HyperX Cloud Stinger Core PC

и Cloud Stinger Core 7.1

Наушники

Динамик — динамический (40 мм) с неодимовыми магнитами

Тип — охватывающие, закрытого типа

Диапазон воспроизводимых частот — 20 – 20 000 Гц

Импеданс — 16 Ом

Уровень звукового давления — 99 дБ/мВт при 1 кГц

Коэффициент нелинейных искажений — < 2%

Масса: HyperX Cloud Stinger Core PC — 215 г HyperX Cloud Stinger Core 7.1 — 250 г

Длина кабеля: HyperX Cloud Stinger Core PC — гарнитура: 1,3 м, удлиннитель-переходник на ПК: 1,7 м HyperX Cloud Stinger Core 7.1 — гарнитура: 1,3 м, USB-контроллер: 0.1 м

Разъем гарнитуры — штекер 3.5 мм (4-контактный, CTIA)

Микрофон

Капсюль — электретный конденсаторный микрофон

Диаграмма направленности — однонаправленная, с шумоподавлением

Диапазон передаваемых частот — 50 – 18 000 Гц

Чувствительность — –41,5 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)

Эффект виртуального объемного 7.1 звучания выводится на стереонаушники в виде специальным образом подготовленного 2-канального стереосигнала, создающего звуковую сцену, аналогичную сцене, формируемой физической 7.1 акустической системой.

О HyperX

Геймерское подразделение HyperX было создано компанией Kingston Technology Company, Inc, крупнейшим в мире независимым производителем памяти, для обеспечения геймеров, сборщиков ПК и энтузиастов ПК, консолей и мобильных устройств высокопроизводительными комплектующими.

В течение 16 лет HyperX разрабатывало комплектующие для геймеров любого уровня — скоростную память, твердотельные накопители, гарнитуры, клавиатуры, мыши, USB-флеш накопители, игровые поверхности и зарядные устройства — для геймерского сообщества и остальных. Получивший массу наград бренд HyperX увековечил свое имя постоянными поставками товаров с высшей степенью комфорта, эстетики, производительности и надежности.

Периферия HyperX — это выбор знаменитостей, профессиональных геймеров, энтузиастов техники и оверклокеров по всему миру благодаря соответствию самым строгим спецификациям и сборке из лучших в своем классе компонентов. HyperX поставило более 65 миллионов модулей памяти, 10 миллионов геймерских гарнитур и миллиона геймерских клавиатур по всему миру.

Вступив во всемирную семью #HyperXFamily на facebook.com/hyperxcommunity, можно много узнать о том, как продукция HyperX может улучшить впечатления от игры на консолях, а на hyperxgaming.com можно найти сведения о том, как повысить производительность ПК, консоли или мобильного устройства. Каков бы ни был уровень опыта, какими бы жанрами игр ни увлекались, HyperX объединяет всех геймеров и энтузиастов с уверенностью в одном — Мы Все Геймеры.