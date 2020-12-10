Игровые наборы от Logitech G – лучший подарок под елку для геймера

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Грядут новогодние праздники, а это значит, что во многих магазинах будут скидки и специальные предложения. Logitech G тоже подготовили кое-что особенное для любителей игр.

Дополните свои впечатления от виртуального мира новыми устройствами. Благодаря совместной работе команды Logitech G и профессиональных игроков со всех уголков мира вы можете получать максимальное удовольствие от игр. Гонки, шутеры, RPG — неважно, во что вы играете, ведь у Logitech G есть продукты на все случаи.

Официальным дистрибьютором продукции Logitech G в Украине является компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов, компонентов и решений.

Набор для любителей погонять на авто

Проводной руль Logitech G923 Racing Wheel and Pedals

Усовершенствованный классический дизайн. Благодаря первоклассному шлифованному металлу, автомобильному кожаному покрытию и педалям из полированной стали игровой руль G923 не отличить от настоящего.

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Проводной руль Logitech G29 Driving Force

G29 предназначен для PS4, PS3 и ПК. Угол поворота руля 900°. Руль достоверно воспроизводит ощущения от процесса вождения. Механизм обратной связи по усилию со сдвоенным электродвигателем точно передает эффект бокового увода колес и особенности поверхности, по которой осуществляется движение.

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Коробка передач Logitech Driving Force Shifter

Рычаг переключения передач Driving Force используется со спортивными рулями G29 (для PS4 и ПК) и G920 (для Xbox One и ПК) Driving Force. Благодаря ему вы сможете получить еще больше удовольствия от новейших гоночных игр для ПК и консолей.

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Набор для киберспорта

Клавиатура Logitech G PRO Mechanical Gaming

Это первая клавиатура серии PRO от Logitech G. Она разработана и изготовлена в соответствии с высокими требованиями ведущих киберспортсменов со всего мира. Есть переключатель ROMER-G с тактильным откликом.

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Мышь Logitech G Pro Gaming Wireless

Модель PRO Wireless была задумана как совершенное игровое устройство для профессионалов киберспорта. На протяжении 2 лет группа Logitech G в сотрудничестве с более чем 50 профессиональными игроками определяла наиболее подходящую форму.

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Гарнитура Logitech G PRO X Gaming Headset

Уникальный комбинированный сетчатый материал обеспечивает невероятно чистое и четкое звучание, а также улучшенное воспроизведение низких частот.

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Набор для яркого гейминга

Клавиатура Logitech G815

Эта клавиатура оснащена специальными G-клавишами и системой RGB-подсветки по технологии LIGHTSYNC, а все параметры ее работы можно настроить.

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Мышь Logitech G305

Встроенное запоминающее устройство мыши G305 позволяет сохранить до 5 профилей с 5 настройками чувствительности в каждом.

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Гарнитура Logitech G733 Lightspeed

Наконец, ваша гарнитура может стать оригинальным средством самовыражения. Беспроводная модель G733 создана для комфортной игры. Объемный звук, голосовые фильтры и улучшенная подсветка: эта гарнитура не только обеспечивает кристально чистое звучание и непревзойденное качество игры, но и служит весьма стильным аксессуаром.

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