Клавиатура Prestigio Click&Touch — официальный победитель Red Dot Design Awards 2020 сразу в четырех номинациях

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Клавиатура Prestigio Click&Touch, официальным дистрибьютором которого является компания АСБИС-Украина, получила международное признание. Несколько наград премии Red Dot Design Awards 2020 завоевала клавиатура за свое совершенство в дизайнерских инновациях.

Уже более 15 лет компания Prestigio предлагает широкий выбор электроники для дома, образования и бизнеса. Телевизоры, планшеты, мобильные телефоны, ноутбуки, навигаторы, видеорегистраторы. А с начала 2020 года новая клавиатура-тачпад Prestigio Click&Touch начала продаваться в Украине. Она объединяет в себе функции клавиатуры, тачпада и мыши. Вот все, что нужно о ней знать:

“Оскароносная” клавиатура Prestigio Click&Touch

Red Dot Design Awards 2020 — это “Оскар” индустрии дизайна. Но клавиатуру Prestigio Click&Touch оценили не только с точки зрения внешнего исполнения, а еще исходя из выбранных материалов, эргономичности, функциональности, уровню мастерства и структуре поверхности.

Так, клавиатура стала лучшей в этих категориях:

“Инновационные продукты” (в подкатегории “Компьютерные информационные технологии”);

“Умные продукты” (в подкатегории “Телевидение и домашние развлечения”);

“Компьютерные и информационные технологии”;

“ТВ и домашние развлечения”.

Что отличает Prestigio Click&Touch?

Умная тачпад-клавиатура Prestigio Click&Touch с сенсорной панелью на клавишах переосмысливает индустрию традиционных устройств введения и способ их использования в целом. Процесс работы с этой клавиатурой легок и понятен пользователю. Переход с введения текста в режим управления курсором проходит автоматически. Теперь не нужно подключать несколько устройств к ПК. Prestigio меняет правила игры — теперь вам нужна только эта клавиатура.

Система клавиатуры оснащена функцией “Умного переключателя” и понимает режим, в котором работает пользователь, автоматически переключаясь либо на клавиатуру, либо на функцию тачпада.

Совместимые с этой клавиатурой устройства, это не только ПК в классическом понимании, а еще и:

Smart TV;

Интерактивная панель;

Игровая консоль (PS, Xbox);

Планшетный ПК;

Смартфон и другие устройства.

Функциональность или форма?

Когда мы говорим о клавиатуре Prestigio Click&Touch, вам не нужно выбирать между функциональностью и формой. Производитель предлагает идеальный баланс мощного устройства в привлекательной оболочке. Это технологически идеальный продукт, который будет интересен не только обладателям SmartTV или продвинутым пользователям, а еще контент-мейкерам и людям, которые работают с большим объемом информации или делают презентации.

Клавиатура Prestigio Click&Touch разрешает одновременно подсоединить до пяти разных устройств через Bluetooth, Type-C и USB. Еще один неоспоримый плюс — не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение. Функции клавиатуры можно настроить и управлять ими с помощью приложения Cleventura, которое можно скачать для Android-устройств и для iOS-устройств.