Клавиатура Prestigio Click&Touch — официальный победитель Red Dot Design Awards 2020 сразу в четырех номинациях
Клавиатура Prestigio Click&Touch, официальным дистрибьютором которого является компания АСБИС-Украина, получила международное признание. Несколько наград премии Red Dot Design Awards 2020 завоевала клавиатура за свое совершенство в дизайнерских инновациях.
Уже более 15 лет компания Prestigio предлагает широкий выбор электроники для дома, образования и бизнеса. Телевизоры, планшеты, мобильные телефоны, ноутбуки, навигаторы, видеорегистраторы. А с начала 2020 года новая клавиатура-тачпад Prestigio Click&Touch начала продаваться в Украине. Она объединяет в себе функции клавиатуры, тачпада и мыши. Вот все, что нужно о ней знать:
“Оскароносная” клавиатура Prestigio Click&Touch
Red Dot Design Awards 2020 — это “Оскар” индустрии дизайна. Но клавиатуру Prestigio Click&Touch оценили не только с точки зрения внешнего исполнения, а еще исходя из выбранных материалов, эргономичности, функциональности, уровню мастерства и структуре поверхности.
Так, клавиатура стала лучшей в этих категориях:
- “Инновационные продукты” (в подкатегории “Компьютерные информационные технологии”);
- “Умные продукты” (в подкатегории “Телевидение и домашние развлечения”);
- “Компьютерные и информационные технологии”;
- “ТВ и домашние развлечения”.
Что отличает Prestigio Click&Touch?
Умная тачпад-клавиатура Prestigio Click&Touch с сенсорной панелью на клавишах переосмысливает индустрию традиционных устройств введения и способ их использования в целом. Процесс работы с этой клавиатурой легок и понятен пользователю. Переход с введения текста в режим управления курсором проходит автоматически. Теперь не нужно подключать несколько устройств к ПК. Prestigio меняет правила игры — теперь вам нужна только эта клавиатура.
Система клавиатуры оснащена функцией “Умного переключателя” и понимает режим, в котором работает пользователь, автоматически переключаясь либо на клавиатуру, либо на функцию тачпада.
Совместимые с этой клавиатурой устройства, это не только ПК в классическом понимании, а еще и:
- Smart TV;
- Интерактивная панель;
- Игровая консоль (PS, Xbox);
- Планшетный ПК;
- Смартфон и другие устройства.
Функциональность или форма?
Когда мы говорим о клавиатуре Prestigio Click&Touch, вам не нужно выбирать между функциональностью и формой. Производитель предлагает идеальный баланс мощного устройства в привлекательной оболочке. Это технологически идеальный продукт, который будет интересен не только обладателям SmartTV или продвинутым пользователям, а еще контент-мейкерам и людям, которые работают с большим объемом информации или делают презентации.
Клавиатура Prestigio Click&Touch разрешает одновременно подсоединить до пяти разных устройств через Bluetooth, Type-C и USB. Еще один неоспоримый плюс — не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение. Функции клавиатуры можно настроить и управлять ими с помощью приложения Cleventura, которое можно скачать для Android-устройств и для iOS-устройств.