Компания MSI совместно с сетью магазинов BRAIN запустила масштабную Trade-in кампанию для видеокарт

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Компания MSI даёт прекрасную возможность сделать апгрейд для своего ПК! C 12 мая по 1 июня приходи в любой магазин BRAIN на территории Украины, бери с собой свою старую видеокарту NVIDIA и гарантировано получи скидку до 3000 грн на любую видеокарту AMD RX 5*** серии в исполнении MSI.

Для тех, кто не хочет покидать свой дом, организована возможность дистанционного обмена через Новую Почту, для этого необходимо позвонить на горячую линию магазина BRAIN, где вас сориентируют в дальнейших действиях.

Производитель видеокарты значения не имеет, обменять можно все. Внешнее состояние и комплектация видеокарты могут быть любыми, но единственное условие, она должна запуститься и показать картинку в тестовом стенде магазина. Подробный список видеокарт и размер скидки:

Подробная информация доступна на странице акции в магазине Brain.