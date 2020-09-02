MSI представляет первые кастомные видеокарты из серии NVIDIA GeForce RTX 30

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Как ведущий бренд в сфере производства игрового «железа», MSI с гордостью презентует кастомные версии видеокарт на базе графических процессоров NVIDIA® GeForce RTX ™ 30, сочетающие в себе новейшие графические технологии, оптимизированный дизайн печатной платы и современное охлаждение.

Графические процессоры NVIDIA® GeForce RTX™ 30 серии (второе поколение RTX) оснащены новыми RT-ядрами, тензорными ядрами и потоковыми мультипроцессорами, чтобы обеспечить потрясающие визуальные эффекты и сверхвысокую частоту кадров для игр и программного обеспечения. Работая на архитектуре NVIDIA Ampere, что дает ощутимый прирост в 1,9X производительности на ватт по сравнению с предыдущим поколением, серия RTX 30 без особых усилий позволяет наслаждаться высококачественной графикой при любом разрешении, вплоть до 8K. GeForce RTX™ 3090, 3080 и 3070 ̶ это самый большой прорыв в истории NVIDIA®.

«Как второе поколение RTX, серия RTX 30 представляет собой величайший скачок в истории игровых графических процессоров», — сказал Мэтт Вубблинг, вице-президент по глобальному маркетингу GeForce в NVIDIA®. «Мы рады видеть, как партнеры AIB, такие как MSI, поддерживают наши технологии в стремлении к исключительному игровому процессу».

MSI представляет две серии графических карт на базе новой архитектуры NVIDIA Ampere:

GAMING



Видеокарты GAMING изменились внешне, сохранив при этом отличный баланс между производительностью, охлаждением и низким уровнем шума. Особенностью обновленной серии продуктов является инновационная конструкция вентиляторов TORX FAN 4.0 с парами лопастей, соединенных вместе внешним звеном, которые образуют обод и направляют воздушный поток в обновленную систему охлаждения TRI FROZR 2. Матовый бэкплейт не только укрепляет видеокарты, но и обеспечивает пассивное охлаждение за счет термопрокладки. RGB подсветка украшает внешнюю часть видеокарт. Ее можно настроить на свой вкус и синхронизировать с остальными комплектующими ПК с помощью Mystic Light Sync и Ambient Link.

VENTUS



Популярные VENTUS вернулись и стали больше, чем когда-либо. Теперь они усовершенствованы с помощью TORX FAN 3.0 и доступны в вариантах с тремя и двумя вентиляторами. Покупаете вы видеокарту для игр, работы или дизайна – не важно, ведь VENTUS ориентированы на производительность и содержат все необходимое для выполнения любой поставленной задачи. Надежная система охлаждения, усиленный матовый бэкплейт и строгий промышленный дизайн делают эти видеокарты подходящими для любой сборки.

GAMING и VENTUS вместе составят основу линейки видеокарт MSI GeForce RTX™ 30, однако в ближайшем будущем планируется выпуск и других серий.

Узнайте больше подробностей о новых видеокартах MSI GAMING и VENTUS – смотрите прямой эфир MSI Insider в среду, 2 сентября в 17:00 по ссылке: https://youtu.be/jfDqaDZITIc