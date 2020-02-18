Новый продукт hotline.finance — Auto Assistance
hotline auto assistance — это новый круглосуточный сервис от hotline.finance, который будет полезен автомобилистам в дороге.
Оказавшись в сложной или неприятной ситуации, собственник карты Авто Ассистанс максимально быстро получит:
- консультационные услуги, техническую помощь;
- доставку топлива, замену поврежденного колеса, запуск двигателя от постороннего источника;
- прокатный автомобиль, стоянку на паркинге, такси, железнодорожные, автобусные и авиабилеты;
- эвакуацию, аварийное открытие дверей, отогрев замков.
Осуществляем помощь по всей Украине и Европе.
Карточка оформляется на 1 год, поступает сразу на e-mail, а стоимость всего от 0.95 грн в день.
А в честь запуска нового продукта hotline.finance дарит скидку на карту Авто Ассистанс. Введите промокод ITC15 на этапе оформления, и получите дополнительную скидку 15%. Промокод действителен по 15.03.2020.