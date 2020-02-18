Новый продукт hotline.finance — Auto Assistance

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





hotline auto assistance — это новый круглосуточный сервис от hotline.finance, который будет полезен автомобилистам в дороге.

Оказавшись в сложной или неприятной ситуации, собственник карты Авто Ассистанс максимально быстро получит:

консультационные услуги, техническую помощь;

доставку топлива, замену поврежденного колеса, запуск двигателя от постороннего источника;

прокатный автомобиль, стоянку на паркинге, такси, железнодорожные, автобусные и авиабилеты;

эвакуацию, аварийное открытие дверей, отогрев замков.

Осуществляем помощь по всей Украине и Европе.

Карточка оформляется на 1 год, поступает сразу на e-mail, а стоимость всего от 0.95 грн в день.

А в честь запуска нового продукта hotline.finance дарит скидку на карту Авто Ассистанс. Введите промокод ITC15 на этапе оформления, и получите дополнительную скидку 15%. Промокод действителен по 15.03.2020.