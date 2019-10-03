Пополняй любую игру картой Mastercard® на LEOGAMING и выиграй путешествие в Париж на League of Legends World Championship Finals

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10 ноября 2019 в Париже состоится грандиозный League of Legends World Championship Finals. В честь турнира Mastercard разыгрывает путешествие на двоих в столицу Франции и билеты на турнир.

Что нужно сделать, чтобы победить?

С 1 по 20 октября 2019 пополняйте свои аккаунты онлайн-игр и игровых сетей карточкой Mastercard на leogaming.net. Среди всех участников, выполнивших условия, будет разыграна поездка на двоих на League of Legends World Championship Finals.

Коротко о правилах акции:

Акция действует на любые пополнения на сайте leogaming.net, а не только на League of Legends; Пополнение League of Legends могут быть на СНГ-сервере Акция действует с 1.10.2019 г. по 20.10.2019 г. (включительно) на всей территории

Украины, за исключением территории проведения ООС и временно оккупированной

территории. Больше оплат с Mastercard — больше шансов выиграть путешествие.

Официальные правила (полный перечень)

Что входит в путешествие?

Перелет в обе стороны для двух человек из Киева в Париж;

Трансфер в обе стороны (аэропорт — отель — аэропорт);

2 ночи, 3 дня в 4-х или 5-ти звездочном отеле, один номер для двух человек;

2 билета на League of Legends World Championship Final и страховка путешествия;

Карточка Mastercard для расходов на товары, продукты питания, напитки (150 € в сутки на 2 человека)

Победитель будет выбран 24 октября 00 с ним / ней свяжутся представители Mastercard.

Желаем успеха!

Подробнее leogaming.net