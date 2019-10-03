Пополняй любую игру картой Mastercard® на LEOGAMING и выиграй путешествие в Париж на League of Legends World Championship Finals
10 ноября 2019 в Париже состоится грандиозный League of Legends World Championship Finals. В честь турнира Mastercard разыгрывает путешествие на двоих в столицу Франции и билеты на турнир.
Что нужно сделать, чтобы победить?
С 1 по 20 октября 2019 пополняйте свои аккаунты онлайн-игр и игровых сетей карточкой Mastercard на leogaming.net. Среди всех участников, выполнивших условия, будет разыграна поездка на двоих на League of Legends World Championship Finals.
Коротко о правилах акции:
- Акция действует на любые пополнения на сайте leogaming.net, а не только на League of Legends;
- Пополнение League of Legends могут быть на СНГ-сервере
- Акция действует с 1.10.2019 г. по 20.10.2019 г. (включительно) на всей территории
Украины, за исключением территории проведения ООС и временно оккупированной
территории.
- Больше оплат с Mastercard — больше шансов выиграть путешествие.
Официальные правила (полный перечень)
Что входит в путешествие?
- Перелет в обе стороны для двух человек из Киева в Париж;
- Трансфер в обе стороны (аэропорт — отель — аэропорт);
- 2 ночи, 3 дня в 4-х или 5-ти звездочном отеле, один номер для двух человек;
- 2 билета на League of Legends World Championship Final и страховка путешествия;
- Карточка Mastercard для расходов на товары, продукты питания, напитки (150 € в сутки на 2 человека)
Победитель будет выбран 24 октября 00 с ним / ней свяжутся представители Mastercard.
Желаем успеха!
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