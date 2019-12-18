Разбираемся с помощью компании Logitech, что подарить на Новый год программисту, дизайнеру или геймеру





Выбор подарка под новогоднюю елку был и остается хоть и радостной, но нелегкой задачей. Тем более, если получатель вашего подарка – человек креативный сам по себе. И, тем более, зарабатывающий на жизнь творчеством и фантазией. А таких парней сейчас немало — программисты, дизайнеры, разработчики игр…

Впрочем, в такой ситуации можно предложить одно решение проблемы новогоднего подарка. Давайте вспомним – что у людей упомянутых профессий всегда под рукой? Правильный ответ – компьютерная мышь и клавиатура. Поразмыслим в этом направлении.

Какие бренды хорошо зарекомендовали себя как производители компьютерных аксессуаров? Многие в первую очередь назовут LOGITECH. Вот и посмотрим, что на его линейках может стать новогодним подарком для человека из IT-индустии.

Например, мышка LOGITECH MX Master 3 — новейшая в серии Master. В ее конструкции -инновационное колесико MagSpeed с электромагнитной прокруткой. Благодаря ему для MX Master 3 не проблема как остановиться на нужном пикселе, так и прокрутить до 1000 линий за секунду. Кроме того, колесо, изготовленное особым образом обработанной стали, придает MX Master 3 весьма стильный вид.

Теперь разберемся, какие из клавиатур LOGITECH могут стать востребованным подарком. Среди них есть даже несколько новинок. Они вполне достойны того, чтобы оказаться в красивой коробке под новогодней елкой.

Обратим внимание на LOGITECH MX Keys – беспроводная клавиатура, предназначенная для творцов и кодеров. При наличии MX Keys можно непрерывно управлять несколькими компьютерами с помощью технологии Flow. Клавиши Perfect Stroke впитали в себя десятки лет опыта Logitech в создании клавиатур. Датчики движения отследят руки приближение рук пользователя и в нужный момент включат подсветку.

LOGITECH Touch K400 Plus позволяет удобно устроиться на диване и управлять компьютером, подсоединенным к телевизору. После подключения крошечного приемника Unifying к USB-порту клавиатура готова к работе. С помощью приемника клавиатуры к компьютеру можно подключить до 6 устройств Unifying. Раскладка LOGITECH Touch K400 Plus изначально создавалась для комфортного переключения между мультимедийными устройствами. Эргономичные бесшумные клавиши и большая сенсорная панель в 3,5” облегчают навигацию – в принципе, одна эта клавиатура с успехом заменяет привычный комплект клавиатура + мышь.

Не обходите вниманием и LOGITECH Wireless Keyboard CRAFT. Ее конструкция снабжена универсальным диском управления. Диск адаптируется к работающему в текущий момент приложению, предоставляет удобный контроль и полную свободу для творчества. Уверенно набирайте текст на клавиатуре, рассчитанной на продуктивную, точную и надежную работу. Клавиши LOGITECH Wireless Keyboard CRAFT очень устойчивые. Их конструкция улучшает отклик и уменьшает шум во время работы. Теперь касание клавиш прекрасно ощущается, но не создает никаких щелчков. Сферические углубления на клавишах гарантируют точность попадания при слепом наборе.

Одним словом, LOGITECH вполне может наполнить подарками мешок деда Мороза, собравшегося поздравлять айтишников, аналитиков или дизайнеров. Тем более стоит присмотреться к продуктам этого бренда из-за акции на мыши и клавиатуры LOGITECH, которая проходит сейчас в интернет-магазине РОЗЕТКА.