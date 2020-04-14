Realme поставил новый рекорд

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7 апреля состоялась презентация новой 6 линейки смартфонов от realme. Модель realme 6 — бесспорный герой гейминга и будущий лидер рынка в среднем ценовом сегменте, с самого старта бьет все рекорды. В первый день продаж realme 6 4/64 Гб продавался со скоростью один смартфон каждые 10 минут.

Желающих заполучить новинку было так много, что часть оформленных предзаказов пришлось оформлять в следующие дни. Компания realme приняла это как самый приятный «Добро пожаловать», который могли сказать покупатели на этом рынке и в благодарность решили продлить ценовое промо до 27 апреля.

Realme 6 — это герой гейминга, это высокие технологии по доступной цене:

геймерский процессор Hellio G90T;

квадрокамера с основным модулем на 64 Мп;

ультраплавный дисплей на 90 Гц;

батарея на 4300 мАч с супер быстрой зарядкой VOOC 30 Вт, которая заряжает смартфон на 100% за 55 мин.

Но начинка это не все. realme 6 — это смартфон с современным дизайном и высокими техническими характеристиками. У гаджета удобная эргономика корпуса — его ширина идеально подходит для использования одной рукой, а сканер отпечатка пальца вмонтирован в кнопку включения.

На этом сюрпризы не заканчиваются. Есть еще одна хорошая новость! Уже 22 апреля в продаже появятся и остальные новинки, представленные ранее: relame C3, realme 6i, realme 6 Pro.

А чтобы ожидание старта продаж новой линейки было еще приятнее, воспользуйтесь моментом и оформите предзаказ по очень выгодному предложению.

Каждый, кто оформит предзаказ на realme 6 Pro и realme 6 4/128 Гб до 21.04 и выкупит устройство после старта продаж, получит в подарок беспроводные наушники realme Buds Air White. При предзаказе realme 6i 3/64 Гб и realme C3 3/64 Гб — в подарок идут наушники realme Buds Wireless.

С выводом новой линейки realme также подготовил супер-цены на модели предыдущей линейки: realme 5 3/64 Гб будет стоить 3999 грн, а модель realme XT — 6899 грн.