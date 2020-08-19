Смартфон для школьника в Eldorado: прицениваемся к OPPO A91

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Приближается сентябрь и, несмотря на карантинные ограничения, большинство школьников скоро вернется за парты. Перед родителями снова стоит вопрос: как подготовить ребенка к новому учебному году, ведь даже месяцы,проведенные дома, показали, что надежный и производительный смартфон — такой же необходимый атрибут, как тетради, дневники, ручки и линейки.

Сегодня технологии позволяют не просто проводить уроки в условиях социальной изоляции. Существует огромное множество обучающих приложений, с помощью которых дети могут прокачать свои знания в математике, физике, информатике и других науках.

На что обратить внимание при выборе смартфона для школьника? В первую очередь, это качество экрана, объем памяти, мощность аккумулятора, возможности камеры и, безусловно, прочностьи и функции безопасности.

Специалисты Eldorado рекомендуют рассмотреть смартфон OPPO A91 8/128GB, который надежным и незаменимым помощником ребенка в увлекательном процессе обучения.

6-ти дюймовый экран

Смартфон оборудован 6,4-дюймовой AMOLED-матрицей с разрешением 1080*2400, то есть соотношение сторон составляет 20:9. Максимальная яркость дисплея — 415,39 кд/м2. Гаджет прекрасно работает на улице, и изображение хорошо видно даже при ярком солнечном свете.

Кроме того, ОРРО А91 предлагает уменьшение мерцания до постоянных 60 Гц, что является бесспорным преимуществом для пользователей, чувствительных к ШИМ.

Высокая производительность

Смартфон базируется на системе SoC Mediatek Helio P70 (MT6771V), которая имеет 8 процессорных ядер, разделенных на два кластера (4 ядра Cortex-A73 с частотой до 2,1 ГГц + 4 ядер Cortex-A53 до 2,0 ГГц), а также видеоподсистему на базе Mali-G72 MP3 и LTE-модем Cat.12 (загрузка до 600 Мбит/с и выгрузка до 150 Мбит/с ). Объем оперативной памяти типа LPDDR4X составляет 8 ГБ, а встроенной — 128 ГБ. Во время длительной работы смартфон не теряет своей производительности и не перегревается.

Аккумулятор на 16,5 часов работы

Мощность аккумулятора в OPPO A91 составляет 4000 мА*ч, что позволяет использовать девайс в режиме чтения около 15 часов, в режиме просмотра FullHD-видео – практически 16.5 часов. В то же время долго играть на этом смартфоне не получится — при максимальной яркости подсветки заряда хватит чуть больше чем на 4 часа. Чтобы зарядить гаджет до 85% ёмкости достаточно 55 минут, а для полного восстановления – 72 минуты.

Эргономичный корпус

OPPO A91 имеет эргономичный тонкий корпус, который удобно держать одной рукой. Разблокировать экран можно благодаря подэкранному датчику сканера отпечатка пальцев, который использует специальный фильтр для максимальной чувствительности к деталям. Высокий уровень безопасности гарантирует защиту от несанкционированных попыток входа.

Кроме того, смартфон оснащен стеклом Gorilla Glass 5, которое обеспечивает надежную защиту от падений. Во время испытаний 80% проверенных экранов выдержали удар при падении с высоты 1.6 метра.

Смартфон представлен в черном и голубом цветах, а с 17 августа по 6 сентября можно купить этот гаджет по выгодной цене 7999 грн вместо 9999 в интернет-магазине бытовой техники Eldorado.ua.

48-мегапиксельная камера

Обойти вниманием такой важный параметр, как камера, мы не можем. Современные школьники — поколение соцсетей. Поэтому смартфон должен обеспечивать яркие и качественные снимки с минимальным использованием графических редакторов. В OPPO A91 предусмотрено четыре камеры с 48-мегапиксельным сенсором, который обеспечивает четкие изображения с высокой детализацией, особенно в условиях слабого освещения.

Благодаря ультраширокому углу 119° гаджет способен захватить большие группы людей, и школьники могут с легкостью делать групповые фото во время соревнований или школьных мероприятий.

Макрообъектив A91 3-8 см с автофокусировкой позволит сделать вблизи качественные снимки не только еды, но и запечатлеть написанное на доске или сфотографировать выполненное домашнее задание.

Кроме того, камеры OPPO A91 имеют функцию бьютификации, благодаря чему лицо выглядит естественно без дополнительного освещения. Усовершенствованная технология определения предметов обеспечивает индивидуальную бьютификацию для всех участников снимка, даже на групповых фотографиях.

Необходимые аксессуары

Для удобства пользователя в комплектацию смартфона входят фирменные проводные наушники,однако, все большей популярностью пользуются беспроводные гарнитуры. У OPPO есть несколько вариантов TWS наушников. Рекомендуем обратить внимание на наушники ОРРО ENCO W11. Аксессуар стоимостью всего 1199 гривен гарантирует высокое качество звука, 20 часов автономной работы, мощные басы, пыле- и влагозащитные характеристики IP55, а также полное сенсорное управление прикосновением. Дизайн в форме эллипса обеспечивает не только красивый эстетический вид, но и эргономичность, и удобство, поскольку позволяет им идеально держаться в ухе.

В интернет-магазине бытовой техники Eldorado.ua представлен широкий выбор смартфонов, которые станут надежным помощником вашему ребенку в течение всего учебного года.