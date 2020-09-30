ТОП ноутбуков для дизайнеров от Цитруса





Выбрать ноутбук в 2020 году задача не из легких. Невероятное разнообразие брендов, моделей и параметров сбивает с толку даже опытных пользователей. В этой статье Цитрус предлагает ноутбуки, которые идеально подойдут дизайнерам для работы с графикой. Графический / веб / motion дизайнер это непростое призвание, которое требует не только разнообразного набора качеств и креативности, но еще и мощного железа.

Бюджетные модели

Если Вы новичок и не располагаете большим капиталом для покупки, то хорошим выбором станет Asus TUF Gaming FX505GT ( 21 999 грн) — дисплей NanoEdge уровня IPS, 8 Гб оперативной памяти, новейший процессор Intel Core 9-го поколения и графика NVIDIA GeForce GTX 1650. Это минимальный набор параметров для качественной работы с стандартным набором графического/веб/motion дизайнера без зависаний и мучений еще и по разумной цене!

Еще один недорогой вариант для работы с графикой Lenovo IdeaPad L340-15IRH (24 699 грн). Здесь нас встречает процессор Intel Core i7, 8 Гб оперативной памяти, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050, диагональ экрана 15,6 дюйма, разрешение матрицы дисплея — 1920х1080 пикселей. Если вы проводите слишком много времени за работой (а кто из нас не проводит?), это может повлиять на здоровье глаз. Но с помощью режима защиты зрения Lenovo Vantage, можно снизить интенсивность излучения синего света и отрегулировать цветовой тон дисплея, минимизируя нагрузку на глаза и уменьшая риск зрительного утомления.

Производительные и эксклюзивные

Утонченным натурам стоит обратить свое внимание на Acer ConceptD 5 (55 999 грн), он просто создан для творчества! Экран яркостью в 400 нит и разрешением 4K , сертификация PANTONE Validated и 100% покрытия цветовой палитры Adobe RGB гарантируют профессиональную точность цветопередачи. Мощный процессор Intel Core i7 8-го поколения и видеокарта Radeon RX Vega M GL обеспечивают высокую скорость обработки тяжелых файлов. Кроме того, такой красавец впишется в интерьер как современного офиса, так и в уютную домашнюю обстановку.

Еще один монстр по работе с графикой — Lenovo Legion Y740 (56 999 грн). Он оснащен новейшим высокопроизводительным процессором Intel Core 9-го поколения, яркостью экрана до 500 нит, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060, лучшей в своем классе RGB-подсветкой Corsair iCUE и объемом накопителя в один терабайт (с ним все ваши исходники точно поместятся на компьютер). Система Legion ColdFront убережет компьютер от перегрева и не доставит хлопот с шумом от охлаждения.Это устройство по настоящему подойдет под любые задачи — гейминг, 3D моделирование, обработка фото, рендеринг видео и все что вы только сможете придумать.

Изящный Asus ROG Zephyrus S15 GX502LWS-HF119T (скоро в продаже)–в равной мере хорошо подходит и для игр, и для профессиональной графической работы. Его тонкий корпус вмещает процессор Intel Core i7 десятого поколения и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070 Super, а инновационная система охлаждения позволяет раскрыть весь скоростной потенциал этих компонентов. IPS-дисплей ноутбука диагональю 15,6 дюймов, имеет уже упомянутую сертификацию PANTONE, частота обновления экрана 300 Гц, объем SSD накопителя 512 Гб, а время автономной работы составляет до 8 часов. Для такой мощной машины это довольно таки приличная цифра. Также, Rog Zephyrus S15 имеет толщину всего 1,89 см и весит всего 1,9 кг, что делает его намного тоньше среднестатистического мощного 15,6 дюймового ноутбука, а изящный корпус, изготовленный из прочного металла, отличается утонченным дизайном и долговечностью при повседневном использовании.

Для яблочных фанатов

Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов единственный и неповторимый Apple с их непревзойденными Mac. Это уже благородная классика в мире ноутбуков — стильные, производительные,автономные и узнаваемые в долю секунды.

Apple MacBook Air 13″ — весит всего 1290 г, размер экрана 13,3 дюйма, операционная система macOS Catalina, процессор Intel Core i5. Высокое разрешение 2560×1600 и более четырех миллионов пикселей обеспечат максимально качественное выполнение практически любой задачи. Отзывчивая, удобная и тихая клавиатура Magic Keyboard повысит эргономичность, да чего уж там, и удовольствие от выполнения задач будет на высшем уровне. Технология Touch ID обеспечит повышенную безопасность и удобство. А сидение с маком в самом модном эспрессо баре вашего города — просто бесценно!

Ну и еще более мощный из семейства Mac — MacBook Pro Touch Bar 16″. Дисплей Retina 16 дюймов, процессор Intel Core i7. Мощность ноутбука позволит работать с десятками аудио треков и эффектов, рендерингом 3D‑моделей или компиляцией и тестированием кода — любые процессы будут выполняться предельно быстро. Графический процессор AMD Radeon Pro серии 5300M обеспечит самую высокую скорость обработки графики среди всех MacBook Pro.

Подводя итоги, можем сказать, что в категории ноутбуков для дизайнеров нет изобилия и действительно достойных моделей мало, но в топе предложений от Цитруса, каждый сможет найти для себя фаворита, кто-то в цене, кто-то в мощном железе, кто-то в любви к бренду.

Для настоящего творчества и детальной прорисовки незаменимым атрибутом также станет графический планшет. Работая с пером, привычным для нашей руки формы, вы абстрагируетесь от окружающего мира и начинаете творить. Если вы никогда прежде не пробовали, то советуем начать с простенького, но качественного Wacom Intuos S.