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ТОП ноутбуков для дизайнеров от Цитруса P

ТОП ноутбуков для дизайнеров от Цитруса

ТОП ноутбуков для дизайнеров от Цитруса


Выбрать ноутбук в 2020 году задача не из легких. Невероятное разнообразие брендов, моделей и параметров сбивает с толку даже опытных пользователей. В этой статье Цитрус предлагает ноутбуки, которые идеально подойдут дизайнерам для работы с графикой. Графический / веб / motion дизайнер это непростое призвание, которое требует не только разнообразного набора качеств и креативности, но еще и мощного железа.

Бюджетные модели

Если Вы новичок и не располагаете большим капиталом для покупки, то хорошим выбором станет Asus TUF Gaming FX505GT ( 21 999 грн) — дисплей NanoEdge уровня IPS, 8 Гб оперативной памяти, новейший процессор Intel Core 9-го поколения и графика NVIDIA GeForce GTX 1650. Это минимальный набор параметров для качественной работы с стандартным набором графического/веб/motion дизайнера без зависаний и мучений еще и по разумной цене!

ТОП ноутбуков для дизайнеров от Цитруса

Еще один недорогой вариант для работы с графикой  Lenovo IdeaPad L340-15IRH (24 699 грн). Здесь нас встречает процессор Intel Core i7, 8 Гб оперативной памяти, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050, диагональ экрана 15,6 дюйма, разрешение матрицы дисплея — 1920х1080 пикселей. Если вы проводите слишком много времени за работой (а кто из нас не проводит?), это может повлиять на здоровье глаз. Но с помощью режима защиты зрения Lenovo Vantage, можно снизить интенсивность излучения синего света и отрегулировать цветовой тон дисплея, минимизируя нагрузку на глаза и уменьшая риск зрительного утомления.

ТОП ноутбуков для дизайнеров от Цитруса

Производительные и эксклюзивные

Утонченным натурам стоит обратить свое внимание на Acer ConceptD 5 (55 999 грн), он просто создан для творчества! Экран яркостью в 400 нит и разрешением 4K , сертификация PANTONE Validated и 100% покрытия цветовой палитры Adobe RGB гарантируют профессиональную точность цветопередачи. Мощный процессор Intel Core i7 8-го поколения и видеокарта Radeon RX Vega M GL обеспечивают высокую скорость обработки тяжелых файлов. Кроме того, такой красавец впишется в интерьер как современного офиса, так и в уютную домашнюю обстановку.

ТОП ноутбуков для дизайнеров от Цитруса

Еще один монстр по работе с графикой — Lenovo Legion Y740 (56 999 грн). Он оснащен новейшим высокопроизводительным процессором Intel Core 9-го поколения, яркостью экрана до 500 нит, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060, лучшей в своем классе RGB-подсветкой Corsair iCUE и объемом накопителя в один терабайт (с ним все ваши исходники точно поместятся на компьютер). Система  Legion ColdFront убережет компьютер от перегрева и не доставит хлопот с шумом от охлаждения.Это устройство по настоящему подойдет под любые задачи — гейминг, 3D моделирование, обработка фото, рендеринг видео и все что вы только сможете придумать.

ТОП ноутбуков для дизайнеров от Цитруса

Изящный Asus ROG Zephyrus S15 GX502LWS-HF119T (скоро в продаже)–в равной мере хорошо подходит и для игр, и для профессиональной графической работы. Его тонкий корпус вмещает процессор Intel Core i7 десятого поколения и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070 Super, а инновационная система охлаждения позволяет раскрыть весь скоростной потенциал этих компонентов. IPS-дисплей ноутбука диагональю 15,6 дюймов, имеет уже упомянутую сертификацию PANTONE, частота  обновления экрана 300 Гц, объем SSD накопителя 512 Гб, а время автономной работы составляет до 8 часов. Для такой мощной машины это довольно таки приличная цифра. Также, Rog Zephyrus S15 имеет толщину всего 1,89 см и весит всего 1,9 кг, что делает его намного тоньше среднестатистического мощного 15,6 дюймового ноутбука, а изящный корпус, изготовленный из прочного металла, отличается утонченным  дизайном и долговечностью при повседневном использовании.

ТОП ноутбуков для дизайнеров от Цитруса

Для яблочных фанатов

Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов единственный и неповторимый Apple с их непревзойденными Mac. Это уже благородная классика в мире ноутбуков — стильные, производительные,автономные и узнаваемые в долю секунды.

Apple MacBook Air 13″ — весит всего 1290 г, размер экрана 13,3 дюйма, операционная система macOS Catalina, процессор Intel Core i5. Высокое разрешение 2560×1600 и более четырех миллионов пикселей обеспечат максимально качественное выполнение практически любой задачи. Отзывчивая, удобная и тихая клавиатура Magic Keyboard повысит эргономичность, да чего уж там, и удовольствие от выполнения задач будет на высшем уровне. Технология Touch ID обеспечит повышенную безопасность и удобство. А сидение с маком в самом модном эспрессо баре вашего города — просто бесценно!

ТОП ноутбуков для дизайнеров от Цитруса

Ну и еще более мощный из семейства Mac — MacBook Pro Touch Bar 16″. Дисплей Retina 16 дюймов, процессор Intel Core i7. Мощность ноутбука позволит работать с десятками аудио треков и эффектов, рендерингом 3D‑моделей или компиляцией и тестированием кода — любые процессы будут выполняться предельно быстро. Графический процессор AMD Radeon Pro серии 5300M обеспечит самую высокую скорость обработки графики среди всех MacBook Pro.

ТОП ноутбуков для дизайнеров от Цитруса

Подводя итоги, можем сказать, что в категории ноутбуков для дизайнеров нет изобилия и действительно достойных моделей мало, но в топе предложений от Цитруса, каждый сможет найти для себя фаворита, кто-то в цене, кто-то в мощном железе, кто-то в любви к бренду.

Для настоящего творчества и детальной прорисовки незаменимым атрибутом также станет графический планшет. Работая с пером, привычным для нашей руки формы, вы абстрагируетесь от окружающего мира и начинаете творить. Если вы никогда прежде не пробовали, то советуем начать с простенького, но качественного Wacom Intuos S.

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