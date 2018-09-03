В поисках идеального беспроводного звука для спорта? Встречайте: американский бренд TREBLAB уже в Украине!

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Далеко не всегда за яркой вывеской известного бренда стоит действительно качественный продукт. В погоне за долей рынка многие производители идут на компромисс и удешевляют свой продукт, заменяя его компоненты на менее качественные. Хотя плыть против течения тяжелее, американский бренд TREBLAB демонстрирует действительно по-спортивному чемпионские качества, предлагая продукт премиального качества, который занимает первые места в рейтингах спортивных наушников и остается доступным для массового потребителя.

Компания Diweave, официальный поставщик торговой марки TREBLAB в Украине, объявила о начале поставок беспроводных наушников и колонок этого американского бренда.

Модельный ряд TREBLAB представлен продуктами среднего ценового сегмента и отличается превосходным соотношением цены и качества благодаря использованию премиальных материалов и технологий (бериллиевые диафрагмы, TWS, Qualcomm® aptX, BT 5.0, IPX6 и др.)

Среди многообразия моделей можно выделить три бестселлера, дополняющих друг друга в практически идеальный набор спортивного меломана — это дополняющие друг друга модели X5, HD77 и XR800.

TREBLAB X5

TREBLAB X5 — по праву лучшие в мире TWS наушники для спорта (по версии www.rtings.com — наивысший бал 8.2 среди 307 конкурентов) с бериллиевыми диафрагмами. Бериллий обеспечивает идеальное сочетание веса и жесткости диафрагме, и позволяет очень точно воспроизводить звук. К тому же, бериллий — дорогой материал, поэтому он используется только в высококачественных аудио системах. TREBLAB здесь старается быть уникальным, предлагая этот продукт в доступном ценовом сегменте (рекомендованная розничная цена — 1999 грн).

Не правда ли, TREBLAB X5 выглядит элегантно и презентабельно? Этот универсальный продукт станет вашим надежный аудио-аксессуаром в любой ситуации.

Основные характеристики:

Время проигрывания: до 30 часов (6 часов автономно и 24 часа с использованием бокса для подзарядки)

Шумоподавление: Есть

Bluetooth: 4.2

Влагозащита: IPX4

Микрофон для приема звонков: есть

Поддержка Siri и Google Assistant: есть

Что в коробке с TREBLAB X5?

9 ушных фиксаторов для уха (силиконовые, пенные, фиксаторы в виде плавников) разных размеров, бокс для хранения, ношения и подзарядки (аккумулятор), microUSB кабель, руководство.

Рекомендованная розничная цена — 1999 грн

Где купить? Rozetka.com.ua

TREBLAB HD77

Это мощная колонка с бархатным звуком и качественными глубокими басами, которая создаст нужное настроение и ритм для любых активностей и в любых условиях. Ударопрочная и влагозащищенная, оснащенная карабином и ремнем для переноски — без нее невозможно представить поход в горы либо на пикник, активный отдых на пляже либо тренировку в зале.

Для того, чтобы создать дополнительный стереоэффект на большом пространстве понадобится две колонки TREBLAB HD77 — с помощью технологии TWS они могут связываться и проигрывать каждая свой аудиоканал.

Основные характеристики:

Мощность: 25 Вт (2×12.5 Вт)

Время проигрывания: до 20 часов

Bluetooth: 4.2

Влагозащита: IPX6

Микрофон для приема звонков: есть

Что в коробке c TREBLAB HD77?

Карабин и ремень для переноски, 3.5 мм аудио кабель, microUSB кабель, руководство.

Рекомендованная розничная цена — 1999 грн.

Где купить? Rozetka.com.ua

TREBLAB XR800

TREBLAB XR800 — наушники для бега и для других динамичных видов спорта. Занятия спортом с музыкой увеличивает активность участков мозга, ответственных за координацию, эффект от музыки — в повышенной мотивации, в более быстром восстановлении после тренировки.

TREBLAB XR800 поможет вам достичь наивысших результатов, а также сделает занятия спортом еще более приятными благодаря качественному воспроизведению ваших любимых мелодий. Высокий уровень влагозащиты IPX7 делает эти наушники незаменимым аксессуаром для занятий спортом в любых погодных условиях.

Основные характеристики:

Время проигрывания: до 9 часов

Шумоподавление: Есть

Bluetooth: 4.2

Влагозащита: IPX7

Микрофон для приема звонков: есть

Что в коробке c TREBLAB XR800?

6 фиксаторов для уха (силиконовые, пенные) разных размеров, бокс для хранения, microUSB кабель, руководство.

Рекомендованная розничная цена — 899 грн

Где купить? Rozetka.com.ua

Упорство может превратить неудачу в выдающееся достижение (Марв Леви). С наушниками и акустикой TREBLAB сделать это будет намного эффективнее и приятнее!