Вселенная realme. Масштабная презентация от realme Цитруса





30 июня realme и Цитрус презентовали Украине свои новые товары, которые гармонично вольются в семью бренда: телевизоры realme TV, смартфон ХЗ, фитнес-трекер realme Band, модели наушников — Buds Air Neo и Buds Q, смарт-часы, портативные батареи.

Ворвавшись на украинский рынок, realme зарекомендовал себя как самый быстроразвивающийся бренд, серьезно подвинувший конкурентов. Неординарный премиальный дизайн, подтвержденное тестами качество и доступные цены гаджетов — что может быть лучше? Сделать новый выбор — собери воедино все девайсы в мультифункциональную систему и насладись брендом на полную. Фишка в том, что изначально заточенные друг под друга гаджеты создадут вокруг тебя целостную информационную среду — минимум действий и максимум возможностей. Используя несколько девайсов бренда, ты создаешь общую базу для всех продуктов: доступ к облачному хранилищу, единый фотопоток, коммуникационные возможности с любого гаджета, трансляция видео и файлов на ТВ, непрерывность рабочего процесса. А также плюс к безопасности — поиск украденного устройства с другого гаджета бренда, и возможность стереть конфиденциальную информацию удаленно.

Самый важный элемент в мире бренда — realme smart TV

Стильный и элегантный тонкорамочный смарт ТВ с отличной эргономикой корпуса нацелен на требовательную аудиторию. Запускай и управляй без усилий с любого смартфона Android и наслаждайся: локализованным интерфейсом, возможностью загружать фото, видео и аудио со смартфонов и просто бомбическим звуком! Он обеспечит эффект присутствия как при трансляции со стадиона, просмотре клипов, так и при игре на PS. Картинка в телевизоре четкая без искажений и контрастных капель, хорошие углы обзора и никакого шума в темных сценах — смотри фильм, а не на свое отражение.

Снаряжать поисковые экспедиции за пультом по всей квартире теперь не придется — управлять realme TV можно со смартфона или смарт-часов.

С 30 июня до старта продаж 15 июля действует промо акция — при предзаказе realme smart TV получи в комплекте наушники realme Buds Wireless.

В Украине телевизоры будут продаваться в комплекте с бесплатным пакетом от Sweet.tv — 3 месяца с максимальной подпиской.

Realme smart watch

Твои часы — твой стиль. Яркие, модные, молодежные realme smart watch со сменными ремешками и функцией выбора циферблатов придадут уникальность и завершенность твоему образу. Их функционал просто зашкаливает: они могут управлять всеми гаджетами realme, просматривать сообщения, перематывать музыку, управлять камерой телефона, переключать ТВ и многое другое. В них куча спортивных наворотов — это практически твой личный тренер, а о твоем здоровье они позаботятся лучше, чем любимая бабушка.

Смартфон realme X3 SuperZoom

Отличная новость для романтиков — ваша мечта снимать звездное небо сбылась — опция доступна на realme X3 SuperZoom с функцией StarryMode. Этот флагман по суперцене станет самым доступным камерофоном. В нем возможен разгон 4 суперкамер от 60X SuperZoom объектива до макрообъектива, работающего почти как микроскоп. Внушительная оперативка, флагманский процессор в сердцевине, экран с супер-характеристиками, длительная автономность и любые тяжелые приложения, редактирование фотографий или просмотр фильмов в высоком разрешении смартфон осилит на раз-два. Благодаря особой системе охлаждения на базе испарительной камеры температура ядра во время пиковых нагрузок ощутимо падает, и это не только улучшает производительность, но и создает дополнительный комфорт для юзеров. Что касается внешности камерофона — это смартфон от realme, а realme — это стильно всегда.

Наушники — незаменимая часть в брендовом мире гаджетов. Сегодня для поклонников realme припасено сразу две новинки:

Buds Q

Любишь дизайнерские штучки? А как насчет вакуумных наушников? А все сразу и подешевле? Ответ — беспроводные суперлегкие и супермощные наушники Buds Q с влагозащитой и сенсорным управлением то, что нужно именно тебе.

Buds Air Neo

Эти легкие наушники с премиальным дизайном оценят не только любители модных девайсов, но и заядлые геймеры. Buds Air Neo обеспечат стабильный сигнал без помех и задержек, поддержат интеллектуальное сенсорное управление и позволят удобно принимать звонки. У них идеальная синхронизация с аудио и видео, а также моментальный коннект с Google.

Фитнес-трекер realme Band

Любишь все держать под контролем? И даже ночью? Тогда фитнес-трекер станет одним из твоих любимых девайсом от realme. Он поможет тебе узнать больше о режиме твоего сна ночью и составит отличную компанию днем, став твоим личным тренером по фитнесу во время умной тренировки. Трекер предоставит тебе полную сводку относительно показателей здоровья и синхронизирует все данные в одном месте. Дополни свой образ удобным, стильным и прочным гаджетом.

Портативные батареи realme

Не выпасть из информационной и коммуникационной обоймы в наше сумасшедше загруженное время, даже со сверхмощными гаджетами в арсенале, не так-то и просто. И иметь под рукой в мультисистемном организме бренда дополнительный источник питания лишним не будет никогда. На случай форс-мажора используй портативные батареи realme. Кроме отличных характеристик у них стильный, яркий и молодежный дизайн.

Делай свой выбор. С гаджетами realme ты — настоящий.