10 интересных метроидваний, которые вы могли пропустить

Если вы фанат страдать в играх — этот список метроидваний точно для вас. В этом жанре можно найти как много готических и религиозных тайтлов, так и ярких или забавных.

В этом перечне не будет Hollow Khight или Ori, потому что они очень популярны и не станут новинкой для многих. Хотя если вы раньше не слышали и о них — советую начать знакомство с этим жанром именно с первой игры. Небольшая ремарка: это жанр 2D-игр, где игрок исследует большой, связанный между собой мир, постепенно открывая новые зоны. Он получает способности (двойной прыжок, лазание и т. п.), чтобы вернуться в ранее недоступные места и найти секреты, боссов или улучшения. Геймплей сочетает платформер, боевую систему и элементы RPG. А вот название метроидвания походит от Metroid и Castlevania — культовых игр, которые заложили основу жанра.

А насчет списка ниже: мне было важно подобрать проекты с интересным и приятным визуалом, который дополняют атмосферные саундтреки. И разумеется геймплейные возможности не остаются в стороне — игра не должна быть корявой и серой, от которой хочется заснуть. Поэтому предлагаю список 10 интересных метроидваний, которые выискивала на просторах интернета и потом сама тестировала.

Aeterna Noctis

Эта стильная 2D Metroidvania рассказывает о Короле Тьмы, который из-за проклятия вечно воюет с Королевой Света. Но все не так просто. Они не враги, а жертвы одной проблемы, которую создал бог Хаоса. Поэтому вместо банального «добро против зла» — имеем историю о двух сторонах одной трагедии. Героям приходится искать как снять с себя проклятие, а параллельно пробираться сквозь большой мир с кучей зон, секретов и боев.

Геймплей — это микс боев и платформинга. Есть мечи, луки, щиты, критические удары и даже вампиризм. Здесь присутствуют классические элементы хардкорного платформинга — прыжки, доджи и лазание. Есть дерево навыков, которое можно перестраивать, и система камней для кастомизации стиля игры.

Игра не короткая: основная кампания занимает около 30 часов, а вместе с секретами можно потратить до 50+ часов. Визуальный стиль выполнен мрачно с плавной анимацией. Плюс разработчики из Aeternum Game Studios говорили, что весь визуальный контент — от персонажей до фонов — создан вручную. Хотя мне не нравилось, как иногда из стороны в сторону шатается главный персонаж — остальные движения выглядели нормально.

The Last Faith

История об Эрике — это темная 2D Metroidvania с вайбом Soulslike. Главный герой просыпается в соборе со странной болезнью, которая разъедает его разум, и без памяти. Мир вокруг имеет вид готического кошмара с богами, проклятиями и религиозными фанатиками.

Для метроидваний здесь не типично выбирать класс персонажа в начале: мечник, стрелок или маг. В дальнейшем персонажа можно будет кастомизировать через основные характеристики, амулеты, кольца, пассивные бонусы и различные типы оружия. Так что в арсенале есть мечи, косы, дробовики, магия, а также добивание и стаминация.

Кампания занимает где-то 12-15 часов, но если хочешь пройти все и еще раз в New Game+ — то 25+. Некоторые сравнивают атмосферу готического пиксель-арта с Bloodborne: вокруг замки, заснеженные горы и тому подобное.

Blasphemous + Blasphemous 2

Сюжет игры разворачивается в Кастодии — глубоко религиозный мир, где поклоняются Чуду, не имеющему логики и не подчиняющемуся морали. В начале игры рассказывается, что Чудо проявляется иногда в форме благословения и милости, иногда — как наказание и скверна. Эта игра о страданиях, но не только главного героя The Penitent One — а и о ваших. Здесь довольно запутанный сюжет, который раскрывается через NPC, описание предметов и катсцены. Да даже те поданы в религиозном стиле. Но если в нем разобраться он завораживает своей жестокостью и глубиной, где каждый NPC важен для мира.

Скриншоты из Blasphemous 1

В первой части The Penitent One имеет один меч Mea Culpa, который можно прокачивать на протяжении игры. Во второй части доступны уже три типа оружия, которые нужны для прохождения локаций — и это меня откровенно раздражало. Здесь нет двойных прыжков, что некоторые критикуют, но остальные возможности доступны: доджи, парирование и так далее. Blasphemous 2 считается более сложной частью, хотя Blasphemous 1 тоже готова потрепать вам нервы. Особенно, если вы хотите достичь истинной концовки.

Скриншоты из Blasphemous 2

Визуальный стиль — очень красивый и проработанный готический пиксель-арт как монстров и боссов, так и локаций с задним фоном. Саундтреки заставляют погрузиться в игровой мир. Прохождение первой части займет до 30 часов с секретами и побочными заданиями, а в Blasphemous 2 — до 25-26 часов. Хотя у меня получалось и больше.

Кстати, недавно разработчики выпустили новую игру — Ninja Gaiden: Ragebound. The Game Kitchen снова вернулись в жанр метроидвании, но с новым сеттингом о ниндзя, который защищает деревню Хаябуса от демонического нашествия. Будем считать эту игру бонусной в этом списке.

Dead Cells

После готических и мрачных метроидваний — надо разбавить краски чем-то ярким и веселым. Именно такой опыт принесет Dead Cells, которая начинается на зараженном острове. Игрок берет роль аморфного существа (я называла его Жижа) — Узник, раз за разом оживающий в теле казненного солдата. Здесь нет поисков покаяния, излечения от болезни или проклятия — это о бесконечных попытках побега, где смерть — не конец, а начало нового цикла. В гнилом мире.

Понять сюжет здесь трудно, хотя и не настолько как в Blasphemous. Dead Cells нет четкого повествования — надо искать отрывки, загадочные надписи, локации и предметы. В общем каждая деталь имеет значение, если научиться читать между строк.

Больше всего мне понравился здесь геймплей — это коктейль roguelike и Metroidvania, где каждый забег может превратиться в фестиваль убийств. В начале Жижа имеет базовое оружие, но впоследствии открываются мечи, луки, щиты, магия… и сковородка. Сражаться ею особенно забавно. Классически здесь надо помнить о доджи, прыжках, парировании и так далее. После смерти вы теряете все, кроме постоянных улучшений, которые вы купили за клетки (такая валюта).

Прохождение базовой игры занимает около 15-20 часов, но со всеми DLC, секретами и высокими уровнями сложности — легко можно зависнуть на 60+. Это игра, в которой нет четкого финала, если вы сами не решите остановиться. Визуальный стиль — динамичный и очень насыщенный цветами пиксель-арт. Саундтрек — энергичный и эпический.

Nine Sols

Здесь атмосфера другая — хороша и для созерцания. История игры разворачивается в мире New Kunlun — последнем пристанище Соларианцев, древней инопланетной расы. Им пришлось бежать с родной планеты из-за смертельного вируса, а чтобы спасти свой разум создали специальную симуляцию. Они не придумали ничего лучше, чем похищать людей и делать из них свой биоматериал. Наш главный герой Yi происходит из этой расы, но его предали и пытались убить. Как-то он выжил и вернулся для мести. Его цель — разрушить систему.

Некоторые игроки сравнивают боевую систему с Sekiro, где все построено вокруг парирования. Здесь надо ждать момента для контратаки и мощных ударов. Со временем открывается больше возможностей, но не будем спойлерить каких именно. Просто скажем, что прокачиваться надо через систему навыков с активными и пассивными способностями.

Визуально игра напоминает комфортно прорисованное аниме, которое дополняет электроника смешанная с восточными мотивами. На протяжении игры игрок погружается в храмы, лаборатории, органические корабли — все там имеет свой уникальный стиль. Кампания длится около 21 часа, но если пройти все — до 33. Но это метроидвания — здесь интереснее вынюхать каждый уголок.

Afterimage + Trial of Soul

Если выше упомянули стиль манги, то теперь аниме. Главная героиня Рене потеряла память и пытается найти свою наставницу, чтобы раскрыть тайны Энгардина. Этот фэнтезийный мир пережил катастрофу, которая изменила его навсегда. Плюс здесь есть режим Trial of Soul, где персонаж просыпается в странном храме, где души проходят испытания. Фактически это отдельное приключение в мире Afterimage, которое бросает тебя в новую историю с новыми механиками.

Визуально игра выглядит приятно, но больше для любителей аниме стиля. Все это сопровождается нежной игрой на фортепиано. По геймплею, то он приносит систему душ. Их надо собирать для открытия новых способностей, то есть прокачка происходит не просто через опыт.

Сюжет основной игры длится от 20 до 45 часов, в зависимости от того, будете ли вы проходить на 100%. Режим испытания подарит еще часов шесть.

Super Roboy

Или то, что визуально напомнило мне Hollow Knight. Сюжет разворачивается в постапокалиптическом мире, где маленький робот отправляется на поиски своего пропавшего отца. В начале его наставляет искусственный интеллект Вирджил, который будет вести игрока за руку только во время вступления. Сначала робот не понимает, что происходит, но в конце концов мы открываем прошлое Робоя, исследуем мир и знакомимся с его обитателями.

Насчет управления у меня остались некоторые сомнения. Я играла на геймпаде и было не удобно стрелять из пистолета наискось. Бой сочетает элементы RPG: комбинация атак, наложение эффектов и тому подобное. В начале герой может только быстро перекатываться, но блокировка как отдельная кнопка отсутствует. Двойной прыжок открывается позже, но даже обычный могу похвалить как динамичный. Прокачиваться можно через специальные кристаллы.

Геймплей — это классическая Metroidvania с открытым миром, которая длится всего 10-14 часов, в зависимости от стиля игры и желания исследовать все закоулки. Отдельно могу похвалить визуальный стиль, который вручную создал тату-мастер Винсент Пеннинг. Мир выглядит очень ярко и насыщенно, несмотря на его мрачную атмосферу. Саундтреки здесь имеют нотки ретро-футуризма с небольшой каплей меланхолии.

Gestalt Steam & Cinder

Среди этого списка эта игра имеет уникальную атмосферу — город Канан по факту является стимпанковым мегаполисом, где скрылись старые заговоры, легендарные и забытые технологии, а также угроза уничтожения мира. Наша главная героиня — Алетея, которая является элитной наемницей, что просто пришла выполнить задание. В начале игры происходит случай, который превращает для нее все в личную миссию.

Сюжет разворачивается через диалоги (которых по крайней мере на старте много), катсцены и исследования. Здесь не религиозная тематика, а скорее технократическая и заговорщицкая, где в конце концов оборачивается человеческой трагедией. Что меня удивило в геймплее — возможность брать задания на доске объявлений. Хотя Алетея наемница, поэтому это можно логично объяснить. В остальном здесь акцент на ближнее оружие, которое можно заряжать для дальних атак. Дерево навыков позволит кастомизировать стиль игры.

Кампания длится около 12-15 часов, в зависимости от того, насколько глубоко вы погрузитесь в мир Канана. Визуально игра — это ретро-пиксель-арт, но с современной детализацией. А музыка здесь атмосферная, с индустриальными мотивами, подчеркивающими стимпанковую эстетику.

Death’s Gambit

Здесь завязка сюжета знакома для классических метроидваний — разрушенное королевство. Там смерть потеряла свою власть, а бессмертные существа блуждают в поисках смысла. В мире Сирадон наш герой — это агент смерти, заключивший сделку для выполнения миссии. Позже она становится для него личной историей о жизни, смерти и цене бессмертия. Полностью сюжет раскрывается через диалоги, катсцены, описание предметов и даже через боссов, которые имеют собственные трагедии.

Относительно геймплея здесь также необычно предлагают выбрать класс, где надо прокачивать навыки, пользоваться различным оружием и способностями. После победы над боссами можно вернуться в «героический режим», где они становятся еще жестче.

Прохождение Death’s Gambit: Afterlife занимает около 20-25 часов. Визуально — это готический арт с детализированными локациями, а музыка — атмосферная, меланхоличная и иногда несколько эпическая.

Crypt Custodian

И напоследок — кот. Сюжет разворачивается в потустороннем мире, где главный герой Плутоний — мертвый кот, которого приговорили к вечной уборке в роли уборщика загробного царства. Не завидуем ему. Изометричный мир вокруг наполнен призраками, которые прячут свои трагические истории и застревают между мирами. Здесь так же надо постепенно изучать историю мира через диалоги.

Геймплей происходит с акцентом на исследование, бои с боссами и решение головоломок. Боевая система напоминает Hades во время движения и Hollow Knight в сложности — быстрая, точная, с большим вниманием к таймингу. Однако бывают уровни, где прыгать по платформам — отдельный круг ада. Если будете играть, то поймете о каком уровне я говорю.

Сюжет длится около 20 часов, если не спешить, а со всеми секретами — еще больше. Визуально игра — это уютный изометрический стиль с приятной анимацией, а музыка — атмосферная, спокойная и с нотками очарования.