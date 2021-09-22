



На прошлой неделе в Киеве прошел онлайн-турнир по Rocket League, который организовал киберспортивный медиахолдинг WePlay Holding. Нам удалось побывать на мероприятии, увидеть его закулисье и пообщаться с представителями компании, а также одним из комментаторов WePlay Esports Invitational. О том, сколько времени уходит на организацию подобных турниров, при каких условиях можно ждать возвращения зрителей и что нужно для проведения The International в Киеве — в этом репортаже.

Тизер WePlay Esports Inviational Featuring Rocket League. Видео: WePlay Holding

Начнем с того, что же такое Rocket League. Это довольно энергичное и веселое сочетание аркадного футбола и автомобильного безумия. Игра была выпущена в 2015 году издателем Psyonix и с тех пор обзавелась фанатами по всему миру. Она доступна на всех популярных платформах: PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S, Nintendo Switch.

В Rocket League доступны режимы 1-на-1, 2-на-2 и 3-на-3. Именно последний стал основной для развития Rocket League, как киберспортивной дисциплины. В командах, как правило, есть три игрока и тренер. На сегодняшний день сильнейшими коллективами по Rocket League являются Team Vitality, The General NRG, Team BDS, G2 Esports, Guild Esports, Ground Zero Gaming, True Neutral и другие.

Вполне возможно, что кого-то из топ-игроков мы могли бы увидеть и на турнире WePlay Esports Invitational, однако, из-за карантинных ограничений, он прошел в онлайн формате. Тем не менее, это не помешало WePlay Holding творчески подойти к организации турнира и провести все на высоком уровне. Особенно в свете того, что для компании это первый опыт работы с данной киберспортивной дисциплиной.

Перед началом игрового дня зрителей развлекал DJ Probass

WePlay Holding начал свою деятельность еще в 2006 году. Главной целью компании является трансформация киберспорта в массовую культуру, которая объединяет людей по всему миру. Именно поэтому у WePlay Holding есть ключевые подразделения в Украине и США. А кроме киберспортивной арены WePlay Esports Arena Kyiv в Киеве WePlay Holding в скором времени откроет площадку в Лос-Анджелесе.

WePlay Holding 2020 Showreel. Видео: WePlay Holding

За 2020 год WePlay Holding организовал 8 киберспортивных турниров про-уровня с суммарным призовым фондом более $1,605 млн. Больше всего просмотров собрали турниры по Dota 2: WePlay! Bukovel Minor (более 233 тыс. просмотров в пике), WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon (295 тыс.), OMEGA League (412 тыс.) и, конечно же, WePlay AniMajor в 2021 году (645 тыс.). Последний и вовсе поднял планку организации турниров на новый уровень.

Закулисье WePlay AniMajor. Видео: WePlay Holding

В ходе подготовки было создано большое количество декораций, включая огромные статуи, высотой в 10 метров, пошиты тематические костюмы для ведущих, аналитиков и комментаторов, задействованы интересные технические решения, как например отображение AR-персонажей во время драфтов команд. На организацию турнира ушло всего полтора месяца, о чем нам рассказал Максим Белоногов, генеральный продюсер и chief visionary officer WePlay Esports.

Сколько времени уходит на организацию подобного турнира?

WePlay AniMajor мы организовали за полтора месяца. Закрыли завод на 30 дней и в три смены ребята готовили статуи, декорации. Для нас нет ничего невозможного. У WePlay Holding самое ценное — это люди. Они творят чудеса, потому что имеют огромную любовь к своему делу, им интересны игры и когда соединяется профессионализм, желание и умение, появляются такие вещи.

Почему в этот раз выбор пал на Rocket League?

Готовимся к открытию арены в Лос-Анджелесе, находимся на финальной стадии ее запуска. Прощупываем рынок, это популярная дисциплина в Америке. Новый издатель, который нас поддерживает и сделал много вещей, которые нам помогают. Нам интересна работа с новыми дисциплинами, прощупываем маркетинг и отзывчивость американской аудитории.

В Украине Rocket League пока что не очень популярна. Планируются ли какие-то шаги для продвижения дисциплины у нас?

Пока сложно сказать, но я получал сообщения от известных стримеров о том, что если мы будем организовывать русскоязычную трансляцию, они готовы поработать. У разработчика Psyonix, наверняка, есть идеи по заходу на наш рынок. У нас есть много известных организаций, у которых есть составы по Dota 2, Counter-Strike. Возможно, мы им предложим собрать состав по Rocket League, а потом сами проведем турниры.

Максим Белоногов, генеральный продюсер и chief visionary officer WePlay Esports. Фото: WePlay Holding

Учитывая, что турнир проходит в Киеве, почему нет русско- и украиноязычных комментаторов?

Для WePlay Holding это в какой-то мере эксперимент. Мы получим фидбек от англоязычных зрителей, которые привыкли к Rocket League, но, возможно, не привыкли к такому формату, который делаем мы. И после этого будем делать выводы.

Когда можно ждать турниры от WePlay Holding со зрителями?

В Украине не очень высокий уровень вакцинации, из-за чего мы не хотим рисковать. В Бухаресте на The International по Dota 2 и в Стокгольме на мажоре по Counter-Strike [турниры пройдут осенью этого года] будет допуск по паспортам вакцинации. Но учитывая, что у нас темпы вакцинации гораздо ниже, не факт, что наберется полный зал, если мы организуем турнир.

Какие дальнейшие планы у WePlay Holding?

The International надо делать (смеется). Ну а на самом деле выстраивать экосистему, помогать разработчикам, бороться за DPC-турниры, мажоры. Очень хочется проводить на стадионах турниры, потому что действительно не хватает аудитории, эмоций. Такое ощущение, что мы выросли за пределы обычных LAN-турниров, хочется стадионы.

Различные театральные приемы и современные технологические решения соединяют виртуальный и реальный мир, создавая иллюзию практически безграничного пространства

Эта арена может трансформироваться под НСК Олимпийский?

К сожалению, нет. У нас вообще в Киеве есть достаточно большие вопросы по площадкам для проведения со зрителями. Но все зависит от задумки, можем реализовывать.

Какие ивенты по Dota 2 и Counter-Strike планируются в ближайшее время?

Мы заявили, что сделаем 6 сезонов WePlay Academy League по Counter-Strike (турнир среди молодежных команд), плюс мы кастим PGL Major на русском языке, также параллельно с этим турниром идет BLAST Premier, мы выкупили права на трансляцию на русском языке, поэтому контента хватает.

Когда ждать The International в Киеве?

Нет площадки под The International в Киеве. Необходимо крытое помещение с не менее 10 или 15 тыс. посадочных мест. Но предположим, если бы у нас в Киеве была такая площадка, то мы бы постарались, чтобы The International прошел у нас в 2022-23 году.

Киберспортивна арена WePlay Esports Arena Kyiv, к слову, расположена на территории национального комплекса “Экспоцентр Украины”, в павильоне #7. Она способна принимать турниры различных форматов и разных дисциплин. Площадка способна вместить до 200 зрителей, но карантинные ограничения пока что вносят свои коррективы в этом аспекте.

В основе арены-трансформера используется базовый скелет, который может адаптироваться под различные задачи. Вот так выглядит киевская арена во время WePlay Esports Invitational по Rocket League. Площадка подобного типа готовится к открытию в Лос-Анджелесе

Очень интересно было взглянуть на закулисье организации трансляции. Над тем, чтобы выдать готовую картинку, работает команда из десятков сотрудников. Они следят за таймингами, управляют камерами, светом, добавляют AR-эффекты, чтобы зрителю казалось, что арена в разы больше. Ну и, безусловно, отдельно стоит отметить талантов турнира, которые освещают его в прямом эфире. Кстати, в отличие от команд, которые играют из своих буткемпов, ведущие, аналитики и комментаторы приехали в Киев, и нам удалось пообщаться с Шоном Роджерсом, известным под ником Spaceman.

Что тебе больше всего нравится в Rocket League?

Она довольно простая. За ней легко следить. Например, традиционные виды спорта, такие как хоккей, футбол, регби, бейсбол, американский футбол и баскетбол, их все очень просто понять и легко смотреть. Ситуация с Rocket League во многом аналогичная, ее понимают во всем мире. В игре нет языковых барьеров, нет барьеров, связанных с уровнем игроков. Тот факт, что она весьма проста, позволяет мне и зрителям ее легче воспринимать и следить за происходящим.

Как ты стал комментатором в данной дисциплине?

Я занимаюсь комментированием Rocket League с конца 2019 года, так что около двух лет уже. Я знал о выходе игры и некоторое время следил за ней. Сам я комментировать начал с 2012 года. Видел, что игра очень захватывающая и становится все больше и больше. Мероприятия по Rocket League были похожи на спортивные соревнования и это было действительно интригующим. Мне захотелось стать частью этих ивентов, поэтому я связался с организаторами и начал сотрудничать в конечном итоге.

Как бы ты оценил уровень организации WePlay Esports Invitational Featuring Rocket League?

Он высочайший. Я имею в виду, что за пределами США вы смотрите на турнир такого же масштаба, что и профессиональная лига RLCS. WePlay Holding действительно хорошо поработал и взял на себя большую ответственность, зная, что в турнире будут участвовать лучшие команды из Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. Так что с точки зрения масштаба это одно из крупнейших событий. И дополнительная ответственность проявляется в том, что они напрямую показывают свою работу материнской компании, владеющей Rocket League.

Что является изюминкой турнира для тебя?

Знаешь, это здорово вернуться в привычную рабочую среду оффлайн-ивента, ведь карантин последние пару лет лишал нас этого. Сцена очень классная. Команды-участницы тоже отличные. Но я думаю, что персонал — это главная изюминка турнира. Люди, отвечающие за организацию турнира, очень обознаны в своем деле, очень добры и уделяют много внимания к деталям, чтобы все прошло как нужно.

Команда талантов, которая освещает турнир, также кажется очень сплоченной, вы все на одной волне?

Да, дух товарищества это здорово. Когда ты сосредоточен на мероприятии и все тоже на одной волне, вы стараетесь достичь наилучшего результата. Так что да, у всех действительно хорошее отношение к делу и мы все друзья.

Англоязычная команда талантов на WePlay Esports Invitational состояла из семи человек

Первые четвертьфиналы получились довольно легкими для фаворитов европейского региона. Team BDS и Team Vitality победили со счетом 4-0. Ждешь ли ты их в гранд-финале?

Vitality это, пожалуй, самая известная французская команда, мировые фавориты. Они были чемпионами европейского региона в прошлом сезоне. Команда состоит из трех самых одаренных и трудолюбивых игроков в мире. Да, Vitality, вероятно, будет фаворитом в гранд-финале. Их невероятно, невероятно сложно остановить. Team BDS — это новая команда в Европе. Мы наблюдали за этими игроками до пандемии в 2019 году. Тогда они только вышли на сцену и были средними по силе. Это была неплохая любительская команда. Но затем они попали в прошлом году на крупный турнир, где уничтожили всех. У этих двух команд есть все шансы дойти до гранд-финала, впрочем они могут встретиться и на другой стадии. И тогда нам повезет увидеть их сражение.

Твой прогноз на победу в европейском регионе?

Думаю Vitality. BDS, конечно, очень хороши, но все же Vitality можно назвать лучшей командой в мире.

А что насчет североамериканского региона? G2 Esports и The General NRG легко выиграли свои матчи, а вот Spacestation Gaming проиграли в довольно напряженном поединке. Кто твой фаворит?

Здесь немного интереснее. В Европе сейчас есть две команды, которые контролируют все происходящее. А вот в Северной Америке таких можно насчитать четыре-пять. Они могут меняться между собой, но последнее время NRG является лучшей командой из этой компании. В этом конкретно турнире они являются фаворитами региона, такие себе Vitality для Северной Америки. Их можно обыграть, но сделать это сложно. Так что думаю они победят.

В отдельной комнате находятся режиссеры трансляции, которые оперируют картинкой с различных камер, выдавая готовый стрим

За какими киберспортивными дисциплинами ты еще следишь?

Я работал на лигах по Call of Duty, у них есть команды в Европе. Также работал на турнирах по Halo, по этой дисциплине тоже есть команды в европейском регионе, например Fnatic и G2. Помимо этого все зависит от того, какие события происходят, но основная тройка это Call of Duty, Halo и Rocket League.

Какой бы ты мог дать совет юным игрокам, которые мечтают о киберспорте?

Если вам нравится играть, если нравится соревновательный аспект — продолжайте играть, ищите людей, с которыми приятно играть и сражаться. Если же вы хотите стать про-игроком или быть частью про-сцены, сосредоточьтесь на этом аспекте, выясните что для этого нужно, определитесь кем бы вы хотели быть, возможно комментатором или ведущим. Ваш регион имеет большой потенциал, много ресурсов сюда вкладывают, пользуйтесь этим.

Как тебе Киев? Получилось прогуляться по столице?

Да, у нас было дня полтора, около того. Мне действительно понравился Киев, это вообще моя первая поездка за пределы США. Многие планы нарушил карантин. Но путешествия открывают новые перспективы, дают возможность понять другие культуры. Мне очень понравилось здесь, люди очень приятные, интересная история Киева. Так что мне очень понравилась поездка.

Шон Роджерс во время комментирования игры вместе со своим коллегой Кори Дайером. Специальные роборуки Kuka, которые держат мониторы, настраиваются специально под каждого таланта. Эти промышленные манипуляторы, разработанные украинскими инженерами, используются на разных шоу во всем мире. Концепция использования роборук в турнире построена на технологичности пит-стопов Формулы 1, когда всё происходит быстро и каждый знает, что делать



WePlay Esports Invitational закончился победами команды Karmine Corp в европейском регионе и Team Envy в североамериканском. Довольно неожиданный результат, ведь фаворитами считали другие коллективы. Но тем интереснее было наблюдать за происходящим. Поздравляем триумфаторов, они заработали по $15000 за 1 место. Общий же призовой фонд турнира составил $100000. А уже в скором времени стоит ждать новых анонсов от WePlay Holding и организации таких же крутых турниров.