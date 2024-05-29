GitHub и JFrog объявили об интеграции: единый вход, общие панели и работа с кодом

Известные платформы для разработчиков GitHub и JFrog объявили о партнерстве, которое предусматривает более глубокую интеграцию между сервисами.

Как сообщает Techcrunch, благодаря этому девелоперы смогут оптимально управлять как репозиториями исходного кода на GitHub, так и репозиториями бинарных файлов.

Интеграция обеспечит:

отслеживание кода от источника до бинарных пакетов на обеих платформах;

поддержку единого входа;

унифицированные структуры проекта, включая сопоставление ролей.

Позже появится унифицированная информационная панель с общими инструментами безопасности GitHub и JFrog.

Эта интеграция не является чем-то сенсационным — обе компании работают в пространстве DevOps. Как оказалось, около половины клиентов JFrog также являются пользователями GitHub.

«По сути, это сотрудничество, этот брак, не нужно объяснять нашим клиентам, потому что они здесь: они здесь либо за исходным кодом, либо за бинарными файлами — и это сотрудничество облегчит им жизнь», — заявил CEO и соучредитель JFrog Шломи Бен Хаим.

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CEO GitHub Томас Домке Домке отметил, что в перспективе GitHub планирует предоставить Copilot больше функций, например сервис Sentry.

Также важна и интеграция безопасности: как правило юзеры пользуются и GitHub и JFrog, но две разные информационные панели проверять они не хотят.

Сообщается, что в ближайшем будущем компании планируют еще больше углубить интеграцию. О дальнейших планах они сообщат на конференции JFrog swampUP в сентябре.

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