18.03.2026

Новое open-source приложение превращает GitHub в "магазин программ" для Android и Windows

Катерина Левицкая

Новий open-source застосунок перетворює GitHub на "магазин програм" для Android і Windows

На GitHub собраны множество проектов, но иногда найти среди них действительно полезные инструменты бывает трудно. Новое open-source приложение GitHub Store может решить эту проблему, фактически превращая платформу в удобный каталог приложений для смартфонов и ПК.


GitHub Store, доступный для Android и Windows, работает по принципу стандартного магазина приложений: вместо хаотичного просмотра репозиториев, пользователь получит структурированный интерфейс. Отображение предлагает подборки, которые делятся на популярные проекты, трендовые репозитории, свежие релизы, или же отдельные программы для ПК, смартфонов или по названиям операционных систем.

Скачать приложение, достаточно ожидаемо, можно на GitHub. Вход в систему необязателен, но если этого не сделать — количество запросов будет ограничено.

GitHub Store для ПК. Скриншоты: Windows Central

Поскольку приложения загружаются непосредственно с GitHub, автоматических обновлений, как в Google Play, здесь нет. Для этого предлагают альтернативный инструмент — Obtainium, что позволяет получать обновления напрямую из источника.

Одной из проблем может стать политика Google в отношении установки приложений. Компания постепенно ограничивает возможность инсталляции программ на сертифицированных Android-устройствах, если разработчики не участвуют в официальной программе.


Как на Android, так и на Windows, GitHub Store работает по схожему принципу. Единственное, что во втором случае по умолчанию во вкладках категорий будут отображаться проекты, адаптированные для ПК, а не для мобильных устройств. Дополнительно в программе можно выбрать шрифт и тему, чтобы настроить интерфейс под себя.

Firefox змінив маскота і додав нові функції: вбудований VPN, розділений екран та інші

Источник: Windows Central

"Зомби-ZIP": простая уязвимость помогает вредоносному ПО обходить большинство антивирусов
На iPhone заработало сквозное шифрование для RCS-сообщений
Spotify синхронизирует аудиокниги с бумажными: быстрое "переключение" с сохранением прогресса
Как отключить ИИ-обзоры в поиске Google: инструкция для веб-версии, Android и iOS
DLSS 4.5 "на максималках": в Digital Foundry узнали как сделать идеальный апскейлинг
Новый владелец GOG: "Удивлен Windows, это такое некачественное ПО"
Время бросать "окна"? Windows Central назвал 5 преимуществ Linux по сравнению с Windows 11
Copilot начал самовольно читать "защищенные" конфиденциальные письма: виновата ошибка в коде Microsoft
Google выпустила первую бету Android 17: что нового?
В Snapseed на iOS добавили камеру с ручным управлением и ретро-фильтры
Внезапно: Toyota анонсировала собственный игровой движок
Ностальгия переключения: эта программа превращает YouTube в кабельное ТВ из 2000-х
Опять удалять? Свежее обновление Windows 11 перезагружает ПК по 15 раз
Пользователи жалуются на новый драйвер от NVIDIA: ограничивает производительность RTX 50
Конец эпохи: ЦРУ прекращает публикацию World Factbook после 60 лет
Письменный ассистент Grammarly добавил поддержку 17 языков: включая украинский
Готовы обновиться? Windows 12 может выйти в этом году и понравится не всем
Spotify добавил "Эксклюзивный режим" для аудиофилов на ПК с Windows
Украинец запустил DOT.map: онлайн-архив войны на карте с датами и фото
R.I.P. Adobe Animate: программу 2D-анимации закроют с 1 марта
Популярное расширение Chrome деактивировано из-за "наличия вредоносного ПО"
