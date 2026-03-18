Новое open-source приложение превращает GitHub в "магазин программ" для Android и Windows

На GitHub собраны множество проектов, но иногда найти среди них действительно полезные инструменты бывает трудно. Новое open-source приложение GitHub Store может решить эту проблему, фактически превращая платформу в удобный каталог приложений для смартфонов и ПК.





GitHub Store, доступный для Android и Windows, работает по принципу стандартного магазина приложений: вместо хаотичного просмотра репозиториев, пользователь получит структурированный интерфейс. Отображение предлагает подборки, которые делятся на популярные проекты, трендовые репозитории, свежие релизы, или же отдельные программы для ПК, смартфонов или по названиям операционных систем.

Скачать приложение, достаточно ожидаемо, можно на GitHub. Вход в систему необязателен, но если этого не сделать — количество запросов будет ограничено.

Поскольку приложения загружаются непосредственно с GitHub, автоматических обновлений, как в Google Play, здесь нет. Для этого предлагают альтернативный инструмент — Obtainium, что позволяет получать обновления напрямую из источника.

Одной из проблем может стать политика Google в отношении установки приложений. Компания постепенно ограничивает возможность инсталляции программ на сертифицированных Android-устройствах, если разработчики не участвуют в официальной программе.





Как на Android, так и на Windows, GitHub Store работает по схожему принципу. Единственное, что во втором случае по умолчанию во вкладках категорий будут отображаться проекты, адаптированные для ПК, а не для мобильных устройств. Дополнительно в программе можно выбрать шрифт и тему, чтобы настроить интерфейс под себя.

Источник: Windows Central