Безпілотна башта для танків Leopard 1: безпека екіпажа, унікальні вогневі характеристики та сучасні цифрові технології

Бельгія оголосила про намір надати цього року Україні військову допомогу на €1 млрд. Можливо, найцікавіше в новому пакеті — прототип танка Leopard 1 з дистанційно керованою баштою Cockerill 3105. У разі успішних випробувань в бойових умовах він може стати основою для глибокої модернізації сотень одиниць застарілих Leopard 1, які Україна раніше отримала від союзників. Ми вирішили докладніше вивчити технічні характеристики бельгійської безпілотної башти та розібратися, чи зможе її впровадження підвищити бойову ефективність «Леопардів» минулого покоління.

Основний бойовий танк Leopard 1А5

Згідно з наявними домовленостями, Україна має отримати від союзників майже 200 танків Leopard 1А5, з яких станом на весну 2023 року надійшло понад 100, а 18 згідно з останнім звітом Oryx було втрачено. Водночас лише на складах в Германії та Італії знаходиться понад 2000 танків версії А5, 500 машин має Греція, 468 — Нідерланди та 230 — Данія. Цей далеко не повний перелік свідчить, що члени НАТО спроможні значно наростити постачання «Леопардів», тож варто придивитись до них детальніше.

Основний бойовий танк Leopard встав на озброєння Бундесверу у 1965 році та був створений для боротьби з радянськими Т-55 та Т-62. В середині 80-х він пройшов модернізацію для протидії новішим Т-64, Т-72 і Т-80, після якої отримав індекс 1A5. Бойову потужність «Леопарда» забезпечує 105-мм нарізна гармата L7A3, здатна залежно від типу боєприпасів наносити точне вогневе ураження цілей на дальності до 3 кілометрів

Механізм автоматичного заряджання відсутній, тому екіпаж складається з чотирьох осіб: механіка-водія, командира, навідника та заряджальника. Двигун потужністю 830 к. с. у поєднанні з гідромеханічною трансмісією розганяє бойову машину вагою 42 тони до 65 кілометрів на годину, а запас палива 985 літрів дозволяє їй без дозаправлення пройти 560 км.

Leopard 1А5 отримав запозичену в Leopard 2 систему керування вогнем зі стабілізованим основним телескопічним прицілом, лазерним далекоміром і тепловізором виробництва Carl Zeiss. Присутній також балістичний обчислювач, здатний враховувати під час наведення тип боєприпасу, температуру повітря, швидкість вітру та атмосферний тиск. Ще одним важливим оновленням стала розробка для гармати L7A3 поліпшених підкаліберних боєприпасів.

Українські танкісти відзначають, що порівняно з Т-64 Leopard має кращу оптику, систему керування вогнем з нічним прицілом і високу швидкість заднього ходу, яка дозволяє оперативно покинути поле бою. Потужності підкаліберних 105-мм снарядів німецького танку достатньо для ураження Т-72 і Т-90 у лобовій проєкції. Водночас броньовий захист Leopard 1 в сучасних умовах є цілковито недостатнім.

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Фактично броня товщиною 70 мм з нахилом 60° у лобовій проєкції та 30-35 мм з бортів здатна захистити лише від вогню радянських 30-мм автоматичних гармат і уламків снарядів. Але майже гарантовано буде пробита у разі влучення бронебійного снаряда танкової гармати чи кумулятивного боєприпасу гранатомета. Тому українські інженери відразу розпочали роботу з покращення захищеності екіпажу. Зокрема отримані Leopard 1 обладнали динамічним захистом «Контакт» і протикумулятивними екранами.

Безпілотні башти — перспективний напрям розвитку сучасних танків

В пошуках нових конструктивних рішень, які можуть забезпечити танкам кращий захист, ще в 1980-х роках почались експерименти з безекіпажними баштами. На тому етапі технологічного розвитку вони не вийшли зі стадії прототипів. Але останнім часом привертають все більшу увагу провідних армій світу.

Головна перевага безекіпажної башти в тому, що бойове відділення з гарматою та боєкомплектом розташоване окремо від екіпажу. А люди, що перебувають у броньованій капсулі, в разі влучання у башту мають кращі шанси на виживання. Крім цього дистанційно керована башта передбачає високий рівень автоматизації, що дозволяє зменшити чисельність екіпажу, розміри башти та водночас підсилити її бронювання.

AbramsX

Американська компанія General Dynamics представила танк Abrams X з безлюдною баштою та штучним інтелектом на виставці AUSA-2022. Згідно з інформацією на сайті виробника, він має зменшену вагу, гібридну силову установку, безлюдну башту з автоматом заряджання та турель з 30 мм гарматою Kongsberg Protector RS6, адаптованою для боротьби з безпілотниками. Безпека танку посилена ізраїльською системою активного захисту Trophy та датчиками попередження про лазерне опромінювання.

Leopard 2A-RC 3.0

У 2024 році з’явилася інформація про новітню розробку французько-німецької оборонної компанії KNDS — перспективний танк Leopard 2A-RC 3.0. Ця інноваційна конструкція може похвалитися надзвичайно пласкою баштою безпілотною баштою, автоматом заряджання, який дозволяє робити три постріли за 10 секунд і покращеним захистом екіпажу в компактному броньованому відсіку.

Примітно, що башта Leopard 2A-RC 3.0 пристосована для встановлення перспективних гармат різного калібру: 120 мм, 130 мм або навіть 140 мм. Крім цього танк оснащений 30-мм дистанційно керованою туреллю для боротьби з безпілотниками та наземними загрозами ближнього радіуса дії, а також протитанковим ракетами, здатними вражати цілі поза межами прямої видимості.

Безпілотна башта Cockerill 3105 для українських Leopard 1А5

Раніше розглядалися різні варіанти підвищення бойових якостей широко розповсюджених танків Leopard 1А5. Всі вони включно з інтеграцією нової 120 мм гармати вимагали внесення численних змін у базову конструкцію. Однак декілька років тому франко-бельгійська оборонна компанія John Cockerill Defense запропонувала універсальне рішення — нову башту, яку можна швидко та відносно просто встановити на надійне шасі Leopard 1 чи інші відповідні платформи.

В старій башті Leopard 1 розміщувались всі члени екіпажу крім водія: командир, навідник та заряджаючий. Нова башта Cockerill 3105 має систему автоматичного заряджання з магазином на 12-16 снарядів і повністю безекіпажна. Користуючись з цього екіпаж вдалося зменшити до трьох осіб. Калібр гармати залишився 105 мм, але сама гармата отримала нову конструкцію з вищою початковою швидкістю снарядів і відповідно кращою ефективністю проти броньованих цілей.

Кінетично-енергетичний снаряд наступного покоління APFSDS-T (Armour Piercing Fin Stabilized, Discarding Sabot — бронебійний, стабілізований оперенням) може пробити понад 600 мм катаної гомогенної броні. Не менш дивовижними є характеристики гармати з боєприпасами HEP (High-Explosive Plastic/Plasticized), випробування яких в США дозволили пробити залізобетонну стіну товщиною 200 мм.

Крім 105 мм снарядів через ствол можна запускати українську протитанкову керовану ракету «Фаларік», яку українське КБ «Луч» спеціально розробило для цієї ж гармати ще у 2010 році. На випробуваннях у Шотландії дві ракети «Фаларік», запущені з бельгійської башти CT-CV на шасі бронетранспортера «Піранья-3», точно вразили цілі на дальності понад 2900 метрів.

Звільнене в башті місце дозволило збільшити кут вертикального піднесення гармати до виняткових 42 (!) градусів. Це суттєво розширює її можливості для ведення вогню з закритих позицій. Додаткове озброєння башти включає спарений з гарматою 7,62 мм кулемет та дистанційно керовану турель, на якій можна встановити 7,62 мм кулемет, важкий 12,7 мм кулемет, або гранатомет калібру 40 мм.

Башта обладнана вісьмома димовими ежекторами, камерами спостереження з кутами огляду 360°, може бути укомплектованою системою активного захисту (APS), системою виявлення снайперського вогню та детектором попередження про лазерне опромінювання (LWD). Командир екіпажу та навідник мають приціли з двовісною стабілізацією та денним і нічним каналами, а також можуть використовувати функцію «мисливець-вбивця» (поки командир екіпажу веде пошук цілей, навідник має можливість самостійного пошуку та ведення вогню).

Броня башти також змінилася. Вона виготовлена з нових, легших матеріалів. При тому ж рівні балістичного захисту танк на п’ять тонн легший, що покращує його мобільність. До того ж баштова система є безпілотною, тому у разі влучення в неї здоров’я та життя екіпажу наражаються на менший ризик, ніж раніше.

У сукупності з покращенням ситуаційної обізнаності екіпажу, підвищенням вогневої потужності та точності стрільби це робить бельгійську пропозицію досить привабливою. Втім спочатку випробування башти Cockerill 3105 мають показати її ефективність на полі бою. І навіть тоді остаточне рішення буде прийматись з огляду на вартість переобладнання сотні танків, що перебувають на озброєнні України.

На цьому тлі становить інтерес досвід експлуатації Cockerill 3105 в інших арміях світу. Наразі відомо, що бельгійською баштою оснащується турецький легкий танк Kaplan MT. Він перебуває на озброєнні індонезійської армії (заявлено про намір придбати до 400 одиниць) та проходить випробування в Бразилії, військові якої обирають між турецькою машиною та розробкою власного основного бойового танка.