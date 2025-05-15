Бичачий ринок для Ethereum: чому оновлення Pectra не знизило ризик корекції

Останнє оновлення Ethereum під назвою Pectra запущено 7 травня, що потенційно зробило цей блокчейн найшвидшим і найдешевшим за всю його історію. Ціна ETH зросла 82% за останні 30 днів (також завдяки кільком макроекономічним факторам). Видно, що інвестори сприймають оновлення з ентузіазмом, оскільки з’явились нові функції. Зокрема, це підтримка біометричної автентифікації, плата за газ може бути ініційована однією зі сторін угоди, на гаманцях можна встановити ліміти витрат, пакетна обробка транзакцій, оплата газу у різних токенах і ще багато іншого. Завдяки Pectra Ethereum тепер має можливості, яких просто немає в інших блокчейнах. Усе це начебто сигналізує про позитивні зміни. Але…

Старий-новий тренд: токенізовані цінні папери

Щоб оновлення Pectra суттєво вплинуло на ціну Ethereum потрібен деякий час. Цей перший запуск – лише перший етап із двох; другий етап заплановано на кінець 2025 року або на початок 2026 року. Отже, ціна ETH ще має достатньо часу для зростання.

Також на вартість впливає прийняття серед інституційних інвесторів, які прагнуть використовувати її для відстеження та торгівлі активами реального світу (RWA) за допомогою блокчейну. Набирає популярності й токенізація акцій та інших цінних паперів.

Токенізація акцій та інших цінних паперів дає багато плюсів, серед яких: доступ до цілодобових торгівельних платформ, недорогий доступ до активів клієнтів, що знаходяться поза межами США, токенізовані активи мають можливість для інтеграції в ширшу екосистему DeFi, можливість використовувати стейблкоїни.

Ще у 2017 році вже розпочалися спроби просувати STO (пропозиції токенів цінних паперів). STO – це механізм залучення коштів у криптопросторі, який по суті оцифровує та токенізує традиційні фінансові цінні папери, розміщуючи їх на блокчейні. До появи STO головним методом залучення коштів були ICO (первинні пропозиції монет). Популярність ICO була зумовлена також зручністю смартконтрактів Ethereum. Однак пізніше цей метод відкинули через велику кількість шахрайств.

Акції американських компаній із високими дивідендами регулярно виплачують прибуток акціонерам. Якщо ці акції токенізувати, їх можна буде використовувати у децентралізованих фінансових протоколах (DeFi). Такі DeFi-протоколи, як Ethena на блокчейні Ethereum, надають користувачам постійне джерело доходу, але зараз мають труднощі з пошуком надійних джерел прибутку, оскільки прибутковість усередині блокчейну знижується. Тому токенізовані дивідендні акції можуть стати кращим джерелом прибутку для таких платформ.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Ця ніша лише починає розвиватись. Згідно з даними RWA.xyz, загальний обсяг випуску RWA-акцій досяг $457 млн. Однак $377 млн (94%) з цього обсягу припадає на один актив: EXOD, токенізовані акції, випущені Exodus Movement, Inc.

Також 6 лютого 2025 року Ondo Finance оголосила про ініціативу, що охоплює як Ondo Chain, так і Ondo Global Markets. Токенізовані акції позиціюватимуться як основний клас активів Ondo Global Markets. Також у травні JPMorgan Chase оголосили, що завершив першу транзакцію в публічному ланцюжку за допомогою Chainlink і Ondo Finance, придбавши токенізовані скарбничі облігації, розміщені в публічному реєстрі ONDO, через приватний ланцюжковий рахунок і з використанням міжланцюжкових платежів за допомогою Chainlink.

Якщо оновлений Ethereum виявиться зручним для токенізації цінних паперів, кількість таких проєктів почне збільшуватись.

Ризики все ще високі

Однак аналітики кажуть, що вартість і швидкість обробки транзакцій після запуску Pectra не змінилась. Конкуренти, такі як Solana, все ще випереджають Ethereum за цими показниками. Однак набір функцій Ethereum значно більший, що потенційно збільшить кількість нових проєктів.

Деякі трейдери вже порівнюють ситуацію навколо Ethreum у поточному році з Bitcoin у 2020-му. Тоді ціна останнього підскочила у кілька разів.

Інші бачать патерн 2017 року і теж говорять про прорив, що ось-ось настане.

Але це про довгострокову перспективу. У короткій — засновник Bamboo, Pandai та генеральний директор Pandastic Феріт Біркан Девлетоглу вважає, що ціна ETH знаходиться між сильним опором і підтримкою. Поточна вартість складає $2,556, і звідси проглядається два сценарії: або вартість знизиться до $2,200, або продовжить рости.

Він писав, що якщо ETH опуститься нижче $2,584 і не зможе знову піднятись вище $2,677, то наступний рівень складатиме близько $2,201. Якщо тиск продавців буде сильним, то ціна може опуститись навіть до $1,978. В іншому випадку, покупці можуть підняти вартість до $2,800 і вище. Поки що ринкова ситуація говорить переважно про перший сценарій.

Поведінка Ethereum (ETH) нагадує бурхливе зростання 2017 року. Але короткострокові технічні сигнали свідчать, що слід зберігати обережність:

Relative Strength Index (RSI) показує перекупленість активу — тобто, ціна може тимчасово впасти.

Moving Average Convergence Divergence (MACD) говорить про ризик корекції.

Також нещодавно було багато ліквідацій трейдерів, і тепер вони не поспішають реінвестувати.

Втім: