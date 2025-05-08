Ethereum отримав оновлення Pectra — найбільше після Merge. Чи допоможе це вирватись зі стагнації ?

Тривалий час Ethereum залишається темою для мемів з присмаком журбинки. Мережа закрила перший квартал поточного року найгіршими показниками прибутковості з 2018 року. Протягом перших трьох місяців 2025 року Ethereum зіткнувся з рекордною кількістю продажів. Попри все це, ETH залишається ключовим гравцем у світі криптовалют і другим за капіталізацією токеном після біткоїна з ринковою капіталізацією $235.87 млрд.

Попри хвилю популярності інших блокчейнів, таких як Solana (коштом спекулятивного ажіотажу навколо мемкоїнів), Ethereum продовжує демонструвати стабільний розвиток. Його сильні сторони — потужні проєкти другого рівня (Layer 2, L2), активна спільнота розробників і надійна репутація.

Чи варто очікувати потужний стрибок туземун після оновлення Pectra, яке нарешті відбулось 7 травня? Це найбільший апгрейд мережі з часів The Merge у 2022 році (і 19-й загалом). Він обіцяє технічні вдосконалення, нові можливості для бізнесу, інвесторів і користувачів.

Нарешті. Здійснилося!

Оновлення блокчейн-мережі Ethereum під назвою Pectra (скорочення від Prague та Electra) є двошаровим апгрейдом, який одночасно вдосконалює рівні виконання (Execution Layer) і консенсусу (Consensus Layer) Ethereum. Воно складається з 11 основних Ethereum Improvement Proposals (EIP), спрямованих на підвищення ефективності, безпеки та масштабованості мережі.

Найважливіші зміни:

EIP-7702. Звичайні акаунти Ethereum (EOA) отримають можливість виконувати код смартконтрактів, що відкриває двері до «банківського програмування». Наприклад, JPMorgan зможе впроваджувати автоматизовані транзакції з умовною логікою, усуваючи посередників. Також це дозволить користувачам оплачувати комісії за газ іншими токенами, а не лише ETH.

EIP-7251. Збільшення максимальної ставки валідаторів з 32 ETH до 2,048 ETH (зростання у 64 рази) значно знизить операційні витрати для інституційних стейкерів, таких як Bitcoin Suisse, які вже використовують розподілені валідатори Obol. Оновлення також дозволить автоматичне накопичення винагород для дрібніших стейкерів. Як нові, так і наявні валідатори зможуть налаштувати свої рахунки для отримання винагород за весь стейк, до 2,048 ETH на валідатора.

EIP-774. Автоматичне регулювання обсягу транзакційних даних у блоках покращить ефективність Layer 2 рішень. Це знизить витрати під час пікових навантажень (більше не буде позахмарного газу під час високої завантаженості мережі).

Нагадаємо, що у 2022 році разом з оновленням The Merge мережа перейшла з механізму консенсусу Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS). На відміну від PoW, при якому валідація відбувається шляхом складних математичних обчислень, себто, майнінгу, при PoS творець наступного блоку обирається на основі кількості криптовалюти, якою він володіє.

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Обмін активів проводитиметься за одну транзакцію, як і пакет дій (наприклад, депозит, позика та обмін в одному блоці). Дозволено відновлення без seed-фрази, наприклад, з біометричною автентифікацією. З’явилась можливість встановлювати ліміти витрат для децентралізованих додатків (dApps).

Загалом, нові зміни не лише оптимізують мережу, але й роблять Ethereum привабливішим для корпоративних клієнтів. Напередодні Ethereum Foundation (EF) здійснила реструктуризацію керівництва та повідомила про заплановане оновлення Pectra 7 травня. Це призвело до зростання активності у блокчейні.

Що не так з Pectra?

Pectra мали імплементувати ще у березні. Але під час тестування Ethereum зіткнувся з технічними проблемами у мережі Sepolia. Невідомий зловмисник виявив серйозну вразливість, тому оновлення відклали на два місяці.

Одна з головних особливостей оновлення Pectra це абстракція облікових записів (EIP-7702). Ця функціональність дозволяє оплачувати комісії за газ альтернативними токенами. Однак користувачів непокоїть можливе зниження безпеки смартконтрактів та гаманців. Доведеться по кілька разів робити даблчек при підписанні транзакцій у мережі Ethereum. Це стосується не лише цього блокчейну, це загальна рекомендація. Але кожного разу власники втрачають величезні суми, бо підписують не дивлячись і не перевіряючи повідомлення. Варто також перейти на використання гаманців з розширеними заходами безпеки.

Засновник блокчейн-мережі Cardano Чарльз Хоскінсон, який також був співзасновником Ethereum, взагалі вважає, що попри усі кроки, Ethereum не протягне понад 15 років. На його думку, мережа має неправильну облікову модель, неправильну віртуальну машину та неправильну модель консенсусу. Також Хоскінсон критикував рішення другого рівня, які, за його словами, стали паразитами Ethereum.

Аналітики бачать позитив

Pectra не зробить ціну ETH 10x вже завтра, але в довгостроковій перспективі матиме позитивний влив. За 24 години вартість токена мережі зросла на 6.56% — до $1,956. Це не багато і далеко від рекордної вартості у $4,891. Однак це вже помітний підйом після тривалого перебування у зоні $1,500-$1,800.

Ще минулого року експерти JPMorgan зазначили, що оновлення Pectra зміцнить операційну ефективність Ethereum, надасть більшого інституційного прийняття та роздрібної адаптації. Покращення UX і спрощення смартконтрактів приваблять нові проєкти в екосистему Ethereum. EIP-7742 і EIP-7691 знизять витрати та підвищать продуктивність роллапів, що є найважливішим для масштабування мережі.

Аналітики CryptoQuant наголошують, що ETH вкрай недооцінений порівняно з BTC. І це перше з 2019 року. Зазвичай такий показник призводив до того, що Ethereum випереджав біткоїн. Однак тиск з боку пропозиції, слабкий попит та низька активність поки що стоять на заваді відскоку.

Участь великих гравців також говорить про перспективність мережі. BlackRock нещодавно придбала 10 955 ETH на суму близько $20 млн. Goldman Sachs збільшили свої інвестиції в спотові ETF Ethereum на 2000% у четвертому кварталі 2024 року — до $476 млн. Franklin Templeton подали заявку на ETF, який включає Bitcoin та Ethereum, а також запустила на Ethereum проєкт з токенізації під назвою Benji.