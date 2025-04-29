Ethereum встановив новий рекорд, але не той

Ethereum (ETH) вже давно став приводом для насмішок та мемів. Після переходу на механізм консенсусу Proof-of-Stake у токена були не найкращі часи. А останніми місяцями ситуація лише погіршувалась. Але раптом найбільший у світі адміністратор активів BlackRock (за чутками) інвестував $67,5 млн в Етер.
Тим часом Ethereum Foundation (EF) здійснив реструктуризацію керівництва, щоб виділити основні напрямки діяльності двох співвиконавчих директорів та розділити робочі сфери команди управління та ради директорів. З 28 квітня Сяо-Вей Ван та Томаш Станчак стали співвиконавчими директорами, а Бастіан Ауе та Джош Старк приєдналися до команди менеджерів. Крім того, оновлення Pectra в основній мережі Ethereum (зупинене з причини серйозної помилки) заплановане на 7 травня.
Тож вливання коштів і продовження підтримки спричинили зростання активності у блокчейні Ethereum. За даними growthepie, протягом останнього тижня кількість нових адрес у мережі збільшилась на 62,68% і досягла рекордних 15 408 840. Домінування проєктів другого рівня (Layer 2, L2) досягло 6.69x (зростання на 58% за тиждень).
До речі, саме за L2 проєкти, модель обліку та віртуальну машину блокчейн Ethereum критикує засновник Cardano Чарльз Хоскінсон, який на ранніх етапах був також співзасновником Ethereum.
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