Флешки, крипта, два стволи: як цифрове багатство перетворює людей на живі мішені

Зі зростанням популярності та вартості криптовалют, зросла й кількість злочинності, пов’язаної з ними. І від кіберпростору лиходії останнім часом переходять до більш зухвалих та радикальних вчинків: викрадення людей, вимагання, тортур та вбивств.

На початку поточного року у Франції викрали співзасновника французької компанії з виготовлення апаратних гаманців Ledger Девіда Балланда і його дружину. На щастя, спецоперація завершилась порятунком. До визволення заручників залучили 230 жандармів та спецпризначенців. Поліція арештувала дев’ять чоловіків і одну жінку віком від 20 до 40 років. Це сталось у Парижі. Балланду понівечило руку. Частину викупу в розмірі 10 мільйонів євро у криптовалюті, який вимагали викрадачі, було сплачено. Але пізніше «майже всю суму було відстежено, заморожено та вилучено».

Другий випадок теж стався у Парижі. Минулого тижня (13 травня), серед білого дня, намагались викрасти вагітну доньку власника криптобіржі Paymium П’єра Нуази. Четверо чоловіків у масках вистрибнули з білого фургона з брендуванням служби доставлення Chronopost. Але жінка та її партнер, а також перехожі, змогли відбитися, після чого зловмисники застрибнули у машину і втекли. Під час нападу з сімейною парою також була їхня дитина.

Це вже щонайменше п’ятий напад з метою вимагання криптовалюти з 2023 року лише у Франції. Цей зухвалий напад став останнім у хвилі жорстоких викрадень по всьому світу. Кілька інцидентів також були у США. Цілями були керівники криптокомпаній або їхні родини. Жертв не лише били: у двох випадках — відрізали пальці.

Мета злочинців — мільйони доларів викупу в криптовалюті

Такі напади часто доволі примітивні: злочинці покладаються на прості інструменти фізичного впливу, щоб примусити жертв віддати кошти.

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Хакерство довгий час було основним ризиком для криптобагатіїв. Але щоб перехитрити хакерів, досвідчені інвестори у криптовалюту дедалі частіше переходять від онлайн-гаманців до фізичних (апаратних) пристроїв, що сильно ускладнює віддалену крадіжку. Саме тому злочинці переходять до фізичних дій. Найбільша загроза для криптомільйонерів — публічність. Якщо відомо ім’я — знайти шляхи та методи не так складно.

Саме тому велике занепокоєння викликав нещодавній виток персональної інформації майже 97 тис. клієнтів біржі Coinbase. Це вже призвело до втрати близько $400 млн. До рук хакерів потрапили не лише імена, але й адреси та знімки балансів. Компанія заявила, що дані, ймовірно, були викрадені підкупленими підрядниками або співробітниками служби підтримки клієнтів. Також Coinbase повідомила, що від неї вимагали викуп у розмірі $20 млн, але вона відмовилась платити. Відповідні органи США вже почали розслідування.

Окрім зламу Coinbase, ще один великий виток даних стався у липні 2020 року після зламу Ledger. Хакери отримали доступ до маркетингової бази даних Ledger, імен, електронних та фізичних адрес 272 тис. клієнтів. Також кібератака на фірму ризик-консалтингу Kroll дала хакерам доступ до адрес та іншої особистої інформації кредиторів у процесі банкрутства криптокомпанії Genesis. В обох випадках дані користувачів опинились на чорних ринках.

До збільшення активності криптозлочинців призвів і загальне зростання вартості криптовалюти. Наприклад, біткоїн за рік подорожчав на 57%. І майже на 1000% за останні 5 років. І BTC продовжує рости.

Криптовласники завалили охоронні фірми запитами

Австралійський криптомільярдер ледве уникнув викрадення в Естонії у липні 2024 року. , як повідомляли місцеві ЗМІ, відбившись від нападників, які видавали себе за малярів. У березні поточного року на американську криптоінфлюенсерку та OnlyFans модель Кейтлін Сірагуса (Amouranth) напали у її домі та вимагали ноутбук. Але її чоловік вступив у перестрілку з грабіжниками та зміг захистити родину. Заарештовано четверо підлітків.

Минулого року Amouranth у своїх соцмережах вихвалялась статками. Наприклад, виклала скриншот, на якому видно, що на її акаунті на Coinbase 211 BTC, це близько $22 млн за поточним ринковим курсом.

Ще один онлайн-інфлюєнсер Кілліан Десно з псевдонімом Teufeurs, добре відомий своїми стрімами на YouTube і Twitch, став жертвою криптозлочинців у 2023 році. Нападник представився кур’єром Amazon, а коли батько Десно відчинив двері, з напарником силою затягли чоловіка в автомобіль. Teufeurs отримав відео з вимогою викупу, на якому його батько був зв’язаний, з пістолетом, приставленим до голови. Десно повідомив поліцію, батька знайшли, зловмисників арештували. Але викуп вони отримали.

Відомі криптоінфлюєнсери спочатку вихвалялися грошима та розкішними речами, а тепер кинулись закривати свої профілі у соцмережах, вимагають видалити свої адреси та адреси своїх родин з публічних реєстрів.

Після нападу на дочку керівника Paymium, компанія закликала владу Франції «негайно вжити заходів для посилення захисту співробітників компаній в екосистемі криптовалют». Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо проведе зустріч для обговорення питань безпеки. Ретайо заявив, що цей напад схожий на інші нещодавні викрадення людей у Франції. Керівники угруповань вербували молодих злочинців за допомогою таких додатків, як Telegram та Signal, а потім «віддалено керували» їхніми діями.

Цьому передував ще один інцидент: 1 травня у Парижі взяли у заручники батька криптопідприємця, коли він вигулював собаку. Поліціянти звільнили жертву лише через два дні. У неї був відсутній палець. Арештовано п’ятьох підозрюваних віком від 18 до 26 років.

За словами розробника програмного забезпечення Джеймсона Лоппа, з 2014 року він зафіксував щонайменше 219 фізичних атак на користувачів криптовалют. Цього року він вже зареєстрував понад 20 інцидентів по всьому світу. Ці випадки трапляються не лише у Франції чи Нідерландах. Вони мають глобальний характер. Викрадачі, шахраї та банди стежать за гаманцями, шукають імена та адреси, що потім з’явитися вночі зі зброєю.

Керівник нідерландської компанії Infinite Risks International Джетро Пейлман заявив, що його фірма спостерігає постійне зростання кількості довгострокових контрактів від клієнтів з великими криптовалютними збереженнями.

Безпека тепер включає все: від приватних водіїв та цілодобових охоронців до перевірки соціальних мереж людей на предмет витоків інформації про місцеперебування в режимі реального часу. Infinite Risks International також відстежує публікації, щоб переконатися, що клієнти не залишають підказки, які можуть допомогти потенційним зловмисникам знайти їх.

Цікаво, що сама Coinbase минулого року втратила $6,2 млн на захист генерального директора Браяна Армстронга. Це більше, ніж JPMorgan, Goldman Sachs та Nvidia разом витратили на своїх топменеджерів.

Robinhood витратила $1,6 млн на захист Влада Тенева. Circle Internet Group — $800 тис. на охорону Джеремі Аллера.

Організатори криптоконференції в Каннах EthCC оголосили про посилення координації з французькою поліцією, спецпідрозділами та приватними підрядниками на цьогорічній події.

Джерела: Bloomberg, BBC, AFP, CNN, WSJ