У користувачів Coinbase вже кілька місяців зникають кошти: лише за тиждень вкрадено $45 млн

Клієнти найбільшої криптовалютної біржі Coinbase вже кілька місяців поспіль втрачають десятки мільйонів доларів через шахрайство з використанням соціальної інженерії. Загальні втрати вже сягнули дев’ятизначної цифри. Лише за останній тиждень вкрадено $45 млн, відзначив блокчейн-детектив ZachXBT. Він також поділився 10 адресами крадіїв, вісім з яких — біткоїн-адреси. ZachXBT підкреслив, що жодна велика криптобіржа не має схожої проблеми.

«Ще понад $45 млн було викрадено у користувачів Coinbase за допомогою соціальної інженеріх лише за останній тиждень. Протягом останніх кількох місяців я повідомляв про дев’ять випадків викрадення коштів у користувачів Coinbase через подібні шахрайські схеми соціальної інженерії», – зазначив ZachXBT у своєму Telegram-каналі.

Розслідувачі почали бити на сполох з приводу крадіжок ще в лютому, але Coinbase й досі не відреагувала на ці заяви.

Схема крадіжок з використанням соціальної інженерії починається з телефонного дзвінка з підробленого номера, оскільки Coinbase не дзвонить своїм користувачам. Після дзвінка користувач отримує підроблений електронний лист, який змушує власника переказати кошти на гаманець шахрая. ZachXBT стверджує, що в переважній більшості випадків Coinbase взагалі не повідомляє про адреси крадіїв в популярних комплаєнс-інструментах, навіть якщо крадіжки тривають тижнями. І це попри те, що користувачі просять компанію про допомогу.

Раніше криптодетективи повідомляли, що користувачі Coinbase втрачають понад $300 млн на рік через шахрайство з використанням соціальної інженерії. Лише в грудні 2024 і січні 2025 року було викрадено щонайменше $65 млн. Втрати в березні перевищили $40 млн.

Джерело: ZachXBT