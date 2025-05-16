Звинувачення у крадіжці $243 млн у кредитора Genesis висунуто 12 підозрюваним: витратили $12 млн на нічні клуби та машини

Коли я розбагатію, то нікому не скажу. Але будуть знаки.

В Окружному суді США обвинувачення за чотирма пунктами висунули 12 особам — громадянам США та іноземцям — за хакерство у США, так і за кордоном. Загальна сума викрадених коштів перевищує $243 млн. Кількох підозрюваних заарештовано цього тижня у Каліфорнії, ще двоє переховуються, ймовірно, у Дубаї. Згідно з матеріалами справи, злочинна організація діяла з жовтня 2023 року до березня 2025 року.

Більшості звинувачених близько 20 років. Вони витратили $4 млн у нічних клубах, та ще $9 млн на брендове вбрання, оренду розкішних вілл, охорону і парк із щонайменше 28 екзотичних авто вартістю від $100 тис. до $3,8 млн.

Хакери зламували сайти та сервери, щоб отримати криптовалютні бази даних або купували їх у даркнеті. Потім вони шукали у базах найбагатших жертв. Дзвінки здійснювалися під виглядом кіберфахівців, які нібито допомагають захистити облікові записи. Вкрадену криптовалюту відмивали шляхом переведення в готівку або банківськими переказами.

Підозрювані використовували численні механізми маскування — зокрема “peel chains”, віртуальні гаманці-проксі та VPN. Зокрема, 18 серпня 2024 року Мелоун Лем виманив у жертви у Вашингтоні понад 4100 біткоїнів (близько $230 млн на той момент). За даними криптодетектива ZachXBT, ці активи вкрали у кредитора пізніше збанкрутілої криптоплатформи Genesis.

В іншому випадку в липні 2024 року він із поплічниками викрав криптовалюту на суму понад $14 млн. Також угруповання вдавалось до квартирних крадіжок. У липні 2024 року Марлон Ферро, за даними слідства, проник у будинок у Нью-Мексико та викрав апаратний гаманець, поки Лем стежив за місцеперебуванням жертви через її iCloud.

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Крім того, фігуранти справи займалися відмиванням грошей шляхом обміну криптовалюти на готівку без ліцензії, бронюванням приватних перельотів, орендою елітного житла за фальшивими документами, реєстрацією дорогих авто на підставні компанії, а також надсилали готівку поштою, приховуючи її в іграшках Squishmallow.

Джерело: Justice.gov, ZachXBT