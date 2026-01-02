Історія ноутбуків ThinkPad: від IBM до Lenovo

У 1992 році, коли комп’ютерний світ тонув у морі бежевого пластику, IBM представила чорний, мінімалістичний, майже загадковий ноутбук. Це був перший ThinkPad, і він назавжди змінив уявлення про те, яким має бути професійний лептоп. Сьогодні, понад тридцять років потому, ThinkPad залишається еталоном у світі бізнес-комп’ютерів. Це один із небагатьох брендів, який пережив корпоративні трансформації, зміну власників і технологічні революції, зберігши свою унікальну ідентичність.

Водночас вторинний ринок цих ноутбуків створив справжню секту поціновувачів. Правда, одні фанатіють майже від кожної моделі виробника, а інші впевнені, що “трушними” є тільки конкретні ноутбуки, а усе інше не то. В будь-якому разі, історія ThinkPad це продуманий дизайн, інженерна досконалість і розуміння потреб користувачів. Усе це в змозі створити не просто гаджет, а справжній культурний феномен. Про все це ми й поговоримо в цьому матеріалі.

Народження легенди

На початку 1990-х IBM мала проблему, адже її перший ноутбук під назвою IBM PC Convertible

(модель 5140) виявився провальним, а компанія відчутно відставала на ринку портативних комп’ютерів, який стрімко розвивався. Конкуренти випускали нові моделі, але гігант комп’ютерної індустрії ризикував втратити позиції в перспективному сегменті.

На щастя для нас IBM все ж вирішила діяти радикально і створила окремий підрозділ Personal Computer Company. Також виробник звернувся до людини, яка могла переосмислити саме поняття ноутбука і ним став німецький промисловий дизайнер Річард Саппер. Він не був типовим дизайнером комп’ютерної техніки, а створював речі, які люди любили, речі, з якими хотілося взаємодіяти щодня.

Коли Саппер побачив те, що пропонував комп’ютерний ринок, він був шокований естетичною порожнечею цих моделей. Він побачив бежеві коробки “без характеру та душі”, тому запропонував IBM ноутбук глибоко чорного кольору, що, як ми знаємо, спрацювало.

Натхнення для дизайну Річард Саппер знайшов у несподіваних місцях. Він думав про японські коробки для обідів бенто, адже вони були прості, функціональні, красиві та водночас стримані. Також дизайнер надихався класичними сигарними коробками, які не розкривають свого вмісту, поки їх не відкриють.

“Я хотів створити об’єкт, який виглядав би як чорна сигарна коробка, що зовні нічого не говорить про свій вміст”, — пояснював дизайнер. “Потім, коли ви її відкриваєте, ви бачите, що це не сигарна коробка, а комп’ютер, і це створює сюрприз”.

Але Саппер розумів, що хороший дизайн бере не лише естетикою, тому він прагнув створити емоційний зв’язок між користувачем і продуктом. Дизайнер порівнював ідеальний продукт з плюшевим ведмедиком. Це була річ, до якої людина прив’язується, яку хоче тримати в руках, яка стає частиною повсякденного життя. Водночас він хотів, щоб цей об’єкт мав дорослу складність, як добрий портсигар. Це поєднання дитячої близькості та дорослого задоволення стало основою дизайну ThinkPad.

Назва ThinkPad теж мала своє коріння в історії IBM. Засновник компанії Томас Дж. Вотсон-старший ще у 1920-х роках ввів корпоративний слоган “Think” (“Думай”). IBM роздавала співробітникам і клієнтам невеликі блокноти з цим словом на обкладинці. Коли настав час називати новий ноутбук, співробітник Денні Вейнрайт запропонував поєднати ці два елементи. Так народився ThinkPad і фактично це означає “блокнот для думок”.

Червона крапка, що змінила все

Серед усіх інновацій першого ThinkPad одна виділялася особливо і це була маленька червона крапка посеред клавіатури. Цей елемент, який назвали TrackPoint, став одним із найвпізнаваніших символів бренду і предметом нескінченних дискусій серед користувачів.

TrackPoint винайшов співробітник IBM Тед Селкер. Ідея була створити пристрій управління курсором, який дозволяв би користувачам не відривати рук від клавіатури. На той час ноутбуки використовували різні подібні рішення у вигляді трекболів, мініатюрних джойстиків збоку та незграбних тачпадів. Всі вони вимагали, щоб користувач переміщав руку з клавіатури, а це уповільнювало роботу.

Тед Селкер підійшов до проблеми інакше і створив маніпулятор, який реагував не на рух, а на тиск. Маленький гумовий джойстик, розташований між клавішами G, H і B, дозволяв керувати курсором, просто натискаючи на нього в потрібному напрямку. Сила натиску визначала швидкість руху курсора. Через це пальці залишалися в домашній позиції для друку, а продуктивність зростала.

Звичайно TrackPoint викликав полярні реакції. Одні користувачі миттєво закохалися в нього, оцінивши ефективність і точність управління. Інші його ненавиділи, вважаючи незручним і незвичним. Але саме ця поляризація зробила TrackPoint культовим елементом. Він став символом філософії ThinkPad, в якій вони не намагалися сподобатися всім, а створювали інструменти для професіоналів, які цінують ефективність понад усе.

Червоний колір TrackPoint теж був обраний невипадково. Саппер хотів створити візуальний акцент, яскраву деталь на чорному тлі. Саме червоний колір привертав увагу, але не був агресивним. Він додавав особистості суворому чорному корпусу, роблячи його живішим. На тому і зупинилися.

Тріумфальний дебют

5 жовтня 1992 року IBM представила ThinkPad 700C. Модель була революційною в багатьох аспектах, адже вона мала процесор IBM 486SLC (25 МГц), до 16MB RAM та HDD до 120MB. На той час це була серйозна потужність для портативного пристрою і точно гарні характеристики. Але головною родзинкою став 10,4-дюймовий кольоровий TFT-екран, що був найбільшим і найякіснішим у галузі.

А от ціна в 4,350 доларів могла б відлякати покупців, але сталося протилежне. За перші два місяці IBM отримала понад 100,000 замовлень, а за перший рік продажів ThinkPad приніс компанії понад мільярд доларів доходу. Це був той рідкісний випадок, коли продукт миттєво став хітом і на споживчому, і на корпоративному ринках.

Успіх ThinkPad 700C не був випадковістю. IBM вклала в розробку величезні ресурси, але головне, що компанія створила продукт, який розв’язував реальні проблеми користувачів. Професіонали отримали потужний інструмент, що можна було брати з собою, який не соромно було б покласти на стіл переговорної, а ще він просто працював надійно і довго.

Наступні роки стали золотою ерою інновацій ThinkPad. У 1994 році модель 755CD стала першим у світі ноутбуком із вбудованим CD-ROM приводом. А у 1995 році з’явився легендарний ThinkPad 701C з кодовою назвою Butterfly. Це був ноутбук з розсувною клавіатурою, яка розкривалася при відкритті кришки, даючи користувачеві повнорозмірну клавіатуру в компактному корпусі. Цей механізм був настільки елегантним і інноваційним, що 701C потрапив до постійної колекції Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

Сертифікат міцності від NASA

Якщо хтось сумнівався в надійності ThinkPad, то для них у 1993 році з’явився найавторитетніший свідок якості. NASA вибрало ThinkPad для космічної місії на борту шатла “Індевор”. Ноутбук мав допомогти астронавтам під час ремонту телескопа “Хаббл” і це була одна з найскладніших та найвідповідальніших місій того часу.

З цією задачею ThinkPad впорався бездоганно і з того моменту ноутбуки цієї лінійки стали постійними супутниками космонавтів. Протягом десятиліть на Міжнародній космічній станції використовувалися різні моделі: 750C, 760XD, A31p, T61p, і навіть сучасніші P52 та T490. Дотепер ThinkPad залишається одним з небагатьох ноутбуків, сертифікованим для використання в космосі. І це не маркетинговий трюк, а справжня технічна перевага, адже ці ноутбуки можна з комфортом використовувати в будь-яких умовах та при найрізноманітніших температурах.

Щоб досягти такого рівня надійності, інженери IBM розробили систему захисту, яка стала стандартом для всієї лінійки. Більшість моделей ThinkPad проходять тестування на відповідність 12 військовим стандартам Міністерства оборони США (MIL-STD 810G). Ці випробування включають роботу при екстремальних температурах від -20 до +60 градусів Цельсія, при вологості до 95% та на висоті до 4,572 метра. Ноутбуки також тестують на стійкість до вібрацій, ударів, піску і пилу.

Конструктивно надійність досягається кількома способами. Усі ноутбуки ThinkPad мають внутрішній каркас з магнієвого сплаву або вуглецевого волокна. Він захищає материнську плату та інші компоненти від згинання та ударів. А ще клавіатура має спеціальний піддон з дренажними отворами, який виводить пролиту рідину назовні, не допускаючи її до внутрішніх компонентів. Наявна тут і система Active Protection System, що використовує акселерометр, який виявляє падіння і миттєво зупиняє жорсткий диск, щоб запобігти пошкодженню даних. Звісно, це стосується тих моделей, де він ще був.

Ці технології не просто маркетингові заяви, адже тисячі та сотні тисяч користувачів ThinkPad діляться історіями про те, як їхні ноутбуки пережили падіння зі столу, пролиту каву чи кока-колу, роботу в піщаних бурях і арктичних експедиціях. Така надійність створила довіру, яка стала одним із найцінніших активів бренду.

Стратегічний поворот

На початку 2000-х років IBM опинилася перед стратегічною дилемою. Ринок персональних комп’ютерів почав приносити мінімум доходів, але при цьому був висококонкурентним, а одже потребував великих фінансових вливань. Водночас китайські виробники пропонували дешевші альтернативи, а Apple починала своє відродження під керівництвом Стіва Джобса. IBM, яка традиційно позиціювала себе як компанія преміум-сегменту, бачила, що майбутнє лежить не у виробництві заліза, а в послугах, програмному забезпеченні та корпоративних рішеннях.

7 грудня 2004 року IBM оголосила про продаж свого підрозділу персональних комп’ютерів китайській компанії Lenovo. Угоду завершили 3 травня 2005 року, а Lenovo придбала бізнес за $1,25 мільярда (близько $650 мільйонів готівкою і $600 мільйонів акціями) і взяла на себе приблизно $500 мільйонів боргових зобов’язань. IBM зберегла 18,9% акцій Lenovo, демонструючи впевненість у майбутньому партнерстві.

Оголошення про продаж викликало шок у користувачів, а багато хто з фанатів вважав, що це кінець ThinkPad. Як китайська компанія, навіть якщо вона була найбільшим виробником ПК у Китаї, зможе зберегти спадщину легендарного бренду? Чи не зникне унікальна ідентичність під тиском масового ринку?

Колишній генеральний директор IBM Семюел Палмісано пояснював, що вибір Lenovo був стратегічним. IBM хотіла вийти з ринку ПК, але зробити це так, щоб ThinkPad потрапив у надійні руки. Водночас угода зміцнювала позиції IBM у Китаї, що відповідало прагненню китайського уряду до глобальної експансії своїх компаній. Це була складна геополітична та бізнесова шахова партія.

Lenovo розуміла, що придбала не просто виробничі лінії та патенти, а отримала бренд з унікальною репутацією і лояльною аудиторією. Тому компанія діяла обережно, зберегла команду дизайнерів, запросила Річарда Саппера як консультанта, залишила виробничі стандарти і процеси контролю якості. Саме через все це перші роки після придбання ThinkPad продовжували випускатися практично без змін.

Поступово Lenovo почала додавати свої ідеї, розширила лінійку, створила нові серії для різних сегментів ринку і почала експериментувати з формфакторами. Це, звісно, не усім сподобалося, але без цього нікуди. Важливо, що Lenovo не намагалася зробити ThinkPad схожим на споживчі ноутбуки. Натомість вона посилювала те, що робило бренд унікальним, додаючи нові можливості без втрати ідентичності.

На мою думку, в компанії все вийшло, хоча деякі занадто олдскульні адепти класичних ThinkPad кажуть, що це вже не те. Проте й у 2025 році компанія робить круті бізнес-ноутбуки з червоною “пімпочкою”, за якими круто працювати, вони автономні та потужні. Наш останній огляд не дасть збрехати.

Нова епоха диверсифікації

Під керівництвом Lenovo ThinkPad еволюціонував від одноманітної лінійки бізнес-ноутбуків до складної екосистеми, яка охоплює всі професійні ніші. А ще компанія створила чітку систему серій, кожна з яких має своє призначення.

Серія T залишилася флагманом. Це ноутбуки для корпоративних парків, які поєднують надійність, продуктивність і гнучкість конфігурації. Моделі T-серії можна налаштувати під будь-які потреби від базових офісних завдань до складних обчислень. Вони мають тривалий час автономної роботи, виняткову довговічність і підтримують всі корпоративні стандарти безпеки.

Серія X і особливо X1 стала відповіддю на попит елітних користувачів, яким потрібна максимальна портативність без компромісів щодо продуктивності. ThinkPad X1 Carbon, який вперше з’явився у 2012 році, встановив новий стандарт ультрабуків. Він був неймовірно легким (менше 1,4 кг), але зберігав усі ключові риси ThinkPad, включно з міцністю та чудовою клавіатурою і, звичайно, куди ж без TrackPoint.

Для творчих професіоналів і інженерів Lenovo створила серію P. Це мобільні робочі станції, які не поступаються десктопам за потужністю. Ноутбуки цієї серії мають професійні графічні карти Nvidia Quadro або RTX, процесори Intel Core HX або навіть Xeon, а також підтримують величезні обсяги оперативної пам’яті. А ще вони сертифіковані для роботи з критичними програмами CAD, 3D-моделювання чи аналізу даних. Серія P показала, що ThinkPad може бути не лише офісним інструментом, а й потужною творчою платформою.

Серія Yoga принесла у світ ThinkPad гнучкість і це компанія просто продовжила те, що вже робила IBM до них. Шарнір, що обертається на 360 градусів, перетворював ноутбук на планшет, стенд для презентацій або намет для перегляду відео. Підтримка стилуса зробила ці моделі привабливими для дизайнерів, архітекторів і всіх, хто працює з візуальним контентом. ThinkPad Yoga був одним із перших серйозних бізнес-пристроїв формату 2-в-1, і він довів, що гнучкість може поєднуватися з надійністю.

Нарешті, серії L і E охопили середній і початковий сегменти, дозволяючи малому бізнесу і стартапам отримати доступ до якості ThinkPad без преміальної ціни.

Піонери інновацій

Протягом своєї історії ThinkPad був платформою для технологічних експериментів, адже багато рішень, які сьогодні здаються очевидними, вперше з’явилися саме в ThinkPad.

У 1995 році IBM представила концепцію UltraBay — модульного відсіку, який дозволяв гаряче заміняти компоненти. Користувач міг вийняти оптичний привід і встановити замість нього додаткову батарею, другий жорсткий диск або інші модулі. Це було революційно для епохи, коли ноутбуки проєктувалися як монолітні пристрої.

У 2001 році з’явився ThinkPad TransNote. Це був дивовижний гібрид ноутбука і паперового блокнота. Спеціальне цифрове перо дозволяло писати на звичайному папері, а ноутбук автоматично переносив рукописні нотатки у цифровий формат. Це було на роки раніше, ніж iPad і цифрові блокноти стали мейнстримом.

У 2008 році ThinkPad W700ds здивував світ другим висувним 7-дюймовим екраном. Ця мобільна робоча станція була створена для професіоналів, яким потрібен додатковий простір для палітр інструментів, попереднього перегляду або референсів. Хоча модель не стала масовою, вона показала готовність компанії експериментувати.

У 2014 році ThinkPad X1 Carbon другого покоління отримав сенсорний e-paper дисплей замість фізичних функціональних клавіш. Його назвали Adaptive Function Row і тут контекстне меню змінювалося залежно від програми, що працювала. Це був прообраз Touch Bar, який Apple представила в MacBook Pro два роки потому. На жаль, користувачі не оцінили інновацію, і Lenovo повернулася до звичайних клавіш.

Нарешті, у 2021 році Lenovo анонсувала ThinkPad X1 Fold — перший у світі ПК зі складаним екраном. Це був сміливий експеримент, який показав, що ThinkPad продовжує бути лабораторією для нових ідей, навіть якщо не всі з них стають масовими.

Культ вживаних ThinkPad

Щось дивне почало відбуватися на початку та у другій половині 2010-х років. Старі, вживані ThinkPad, особливо моделі 2005-2006 та 2010-2012 років, почали набувати культового статусу в онлайн-спільнотах. На Reddit з’явився популярний сабреддіт r/thinkpad, де тисячі ентузіастів обмінювалися порадами щодо модернізації, ремонту і пошуку старих моделей. Ноутбуки ThinkPad все більше ставали мемом і своєрідним символом приналежності до технічної спільноти.

Цей феномен мав кілька причин. По-перше, старі ThinkPad були неймовірно ремонтопридатними. На відміну від сучасних ноутбуків з припаяними компонентами та клеєним корпусом, моделі на зразок T420 або X220 дозволяли легко замінювати процесор, оперативну пам’ять, накопичувач, батарею та систему охолодження. Lenovo надавала детальні сервісні мануали, а запчастини були доступні на eBay та AliExpress за копійки.

Ця модернізація стала своєрідним ритуалом посвяти. Купити вживаний ThinkPad за 50, 100 чи 150, розібрати його, почистити, встановити SSD, додати оперативної пам’яті, замінити термопасту. Все це було способом показати свої технічні знання і приналежність до спільноти. Таким чином ThinkPad перетворився на конструктор для дорослих, платформу для експериментів і навчання.

По-друге, старі ThinkPad чудово працювали з Linux. Відкриті драйвери, відмінна підтримка спільноти та стабільність робили ThinkPad улюбленим вибором розробників, системних адміністраторів і всіх, хто віддавав перевагу вільному програмному забезпеченню. ThinkPad став свого роду “антимакбуком”. Він був утилітарним, міцним інструментом для “справжньої роботи”, а не “машиною для Facebook”.

По-третє, доступність. За ціну одного нового MacBook Air можна було купити п’ять вживаних ThinkPad і модернізувати їх до сучасних стандартів. Для студентів, стартапів і всіх, хто працював з обмеженим бюджетом, це була ідеальна пропозиція.

Звичайно, це контркультурне захоплення не залишилося непоміченим. Lenovo почала розуміти, що в неї є не просто клієнтська база, а справжня спільнота ентузіастів, які стали неофіційними амбасадорами бренду. Цей феномен додав ThinkPad ще одного виміру, адже він став не лише корпоративним стандартом, а й об’єктом любові армії справжніх гіків.

Велика клавіатурна війна

В історії ThinkPad також є момент, який викликав найбільше суперечок і це був перехід від класичної 7-рядної клавіатури до сучасної 6-рядної у 2012 році. Напевно, її пам’ятають лише олди, але вона була і це мало дуже серйозний характер.

До цього моменту клавіатура ThinkPad була “легендарною”. Принаймні, так казали олдскульні поціновувачі бренду. Вона імітувала розкладку повнорозмірної настільної клавіатури з окремими групами функціональних клавіш, навігаційного блоку та основної зони набору. Клавіші мали глибокий хід, чіткий тактильний відгук і були злегка увігнутими, щоб пальці точніше потрапляли по центру.

У 2012 році, а точніше з виходом моделі T430, все змінилося. Lenovo представила нову 6-рядну “острівну” клавіатуру, схожу на ті, що використовувалися в споживчих ноутбуках. Нею ми користуємося й тепер. Клавіші стали більш плоскими, розкладка спростилася, а найголовніше, що зникла класична структура з окремими групами. Функціональні клавіші інтегрувалися в основний блок, що порушило звичну м’язову пам’ять для усіх тих користувачів ноутбуків, які мали їх вже десяток років.

Реакція спільноти, звісно, була бурхливою. На форумах вибухнули дискусії, користувачі писали петиції, хтось навіть створював інструкції, як встановити стару клавіатуру в нову модель. Деякі люди вважали, що Lenovo зрадила основну цінність бренду заради модних трендів і зниження собівартості.

Lenovo пояснювала зміну кількома причинами. Новий дизайн давав більше місця для тачпада, що відповідало звичкам більшості користувачів. А уніфікація клавіатури з іншими лініями спрощувала виробництво і зменшувала витрати. На останок сучасна естетика мала залучити молодших покупців, які вважали класичний ThinkPad занадто старомодним.

Суперечка досягла апогею з моделлю T440, де Lenovo не лише змінила клавіатуру, а й видалила фізичні кнопки для TrackPoint, замінивши їх великим тачпадом з інтегрованими кнопками. Для деяких олдскульних фанатів це було занадто. І навіть деякі прихильники змін визнали, що компанія зайшла за “межу”. Тому Lenovo частково відступила і у наступних моделях фізичні кнопки для TrackPoint повернулися.

Сьогодні, понад десять років потому, ця дискусія й досі триває. Багато ентузіастів досі вважають моделі з 7-рядною клавіатурою останніми “справжніми” ThinkPad. А модель T25, випущена у 2017 році на честь 25-річчя бренду, отримала класичну клавіатуру як данину спадщині. Вона миттєво розійшлася обмеженим тиражем і зараз кожен такий ноутбук коштує дуже дорого, та й дістати його майже неможливо.

Тонкі та заварені

Клавіатура була не єдиною зміною, яка викликала дискусії. Загальна тенденція галузі до тонших і легших ноутбуків не оминула й ThinkPad. З часом сучасні моделі, особливо преміальна серія X1, стали значно тоншими та елегантнішими, але це далося їм за певну ціну, яку сприйняли далеко не всі фанати бренду.

У багатьох нових моделях ThinkPad процесори та оперативна пам’ять припаяні до материнської плати, через що модернізація стала неможливою або дуже обмеженою. Також почали вклеювати в корпус й батареї, що суттєво ускладнило їх заміну. Ну й внутрішні захисні елементи, такі як металеві каркаси, стали тоншими або зникли зовсім. Загалом товщина і вага нових ноутбуків зменшилися, але ремонтопридатність і потенційна довговічність теж.

Звичайно, все це створило нову лінію розмежування в спільноті ThinkPad. З одного боку, професіонали, які цінують мобільність і сучасний дизайн, раді новим тонким моделям. З іншого, є ентузіасти і технічні користувачі, які вважають, що ThinkPad втрачає свою унікальну цінність, стаючи занадто схожим на конкурентів.

Через це модель ThinkPad T480, випущену ще у 2018 році, часто називають “останнім великим ThinkPad”. Вона пропонувала ідеальний баланс, мала сучасні процесори восьмого покоління Intel, два слоти для оперативної пам’яті, підтримку NVMe SSD, змінну батарею і водночас відносно компактний корпус. Після неї лінія T стала суттєво тоншою, але менш модернізованою.

Через всі ці суперечки Lenovo перебуває у складній ситуації, адже корпоративні клієнти часто воліють тонші та легші ноутбуки, які виглядають показно на зустрічах. Водночас ринкові тренди, задані Apple і іншими виробниками, створили очікування щодо мінімалістичного дизайну. Але одночасно з цим є сегмент лояльних користувачів, які цінують ThinkPad саме за те, що він не йде на поводу у цих трендів. Ситуація, як це часто буває, взагалі не проста і що буде робити з цим бренд покаже лише час.

Незмінні цінності

Попри всі зміни і суперечки, ThinkPad й досі зберігає кілька фундаментальних рис, які відрізняють його від конкурентів. Надійність залишається абсолютним пріоритетом бренду, тому військові сертифікації, космічні місії, тестування на екстремальні умови не є маркетингом, а реальною частиною ДНК бренду як би це гучно не звучало. Коли компанія вибирає ноутбуки для свого корпоративного парку, вона знає, що ThinkPad пропрацює кілька років без серйозних проблем. Це знижує витрати на підтримку чи простої і саме тому ці ноутбуки купують десятками та сотнями в різні компанії по всьому світу.

Ще одним важливим моментом в політиці бренду є безпека ноутбуків. ThinkPad інтегрує найсучасніші технології захисту, додає чіпи TPM, біометричну аутентифікацію, фізичні шатери для вебкамер, а також шифрування на апаратному рівні. Для корпоративних користувачів, які працюють з конфіденційними даними, все це критично важливо.

Ну й нікуди не ділася чудова клавіатура. Навіть після суперечливого переходу до 6-рядної розкладки вона залишається однією з найкращих у галузі. Це дійсно так. В неї глибокий хід клавіш, чіткий тактильний відгук та чудово продумана ергономіка. Все це дозволяє друкувати швидко і комфортно протягом тривалого часу.

Упустимо деякі виключення і скажемо також, що TrackPoint досі є частиною кожного ThinkPad. Так, більшість користувачів ігнорують його, віддаючи перевагу тачпаду, бо цього треба звикати. Але для тих, хто його використовує, це реально крутий інструмент продуктивності, що зберігає багато часу і суттєво зменшує кількість рухів руками чи пальцями. Чудово, що збереження TrackPoint стало свідомим вибором компанії. На мою думку, це символ того, що ThinkPad залишається вірним своїм користувачам, навіть якщо вони становлять її меншість.

Погляд у майбутнє

Сьогодні ThinkPad перебуває на цікавому перехресті. З одного боку, це глобальний лідер корпоративного сегмента з мільйонами користувачів і міцною репутацією. Lenovo продовжує інвестувати в розвиток бренду, експериментувати з новими формфакторами, інтегрувати штучний інтелект і нові технології дисплеїв.

З іншого боку, ThinkPad стоїть перед викликом збереження своєї унікальності у нашому сучасному світі, де ноутбуки стають все більш уніфікованими. Вони безумовно відчувають тиск конкуренції, очікування молодшого покоління користувачів та бачать еволюцію робочих процесів. Все це вимагає від них адаптації і будемо сподіватися, що вони приймуть правильні рішення.

Тому ключові питання тут такі: “Чи зможе ThinkPad залишитися ThinkPad, ставши тоншим, легшим, сучаснішим? Чи є спосіб поєднати спадщину з інноваціями, не втрачаючи ідентичності?”. Я прошу читачів також долучитися до дискусії і відповісти на них в коментарях.

Історія показує, що ThinkPad вже проходив через подібні випробування, адже в них був перехід від IBM до Lenovo і це могло стати кінцем, але це стало новим початком. Ну й зміна клавіатури викликала обурення, але бренд вижив і продовжив рости. Можливо, секрет у тому, що ThinkPad ніколи не був лише набором технічних характеристик. Це завжди була своя філософія, детальний підхід до створення професійних інструментів, ефективність, надійність і повага до користувача.

Сьогодні, коли я відкриваю чорну кришку свого ThinkPad і бачу підсвічену клавіатуру з червоною точкою посередині, я безумовно підключаюся до історії, яка почалася понад тридцять років тому. Я та мільйоні інших користувачів цих ноутбуків стаємо частиною спадщини, яка пережила зміну епох, корпоративні трансформації і технологічні революції. Я певен, що все це продовжує жити, поки є такі як ми — люди, які цінують прості інструменти, що створені для справжньої роботи.