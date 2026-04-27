Огляд Lenovo Legion Go 2: портативний монстр із нюансами

На торішній виставці CES 2025 Lenovo представила прототип майбутнього Legion Go 2. Реліз на світовому ринку відбувся восени та нарешті довгоочікувана новинка дісталася до України. Сьогодні на огляді безкомпромісна та флагманська версія Lenovo Legion Go 2 на чолі з AMD Ryzen Z2 Extreme, 32 ГБ оперативної памʼяті та 2 ТБ SSD.

Lenovo Legion Go 2 76999 грн. Плюси: якісний та великий 8,8" дисплей; висока продуктивність; гучний звук динаміків; велика батарея; два USB Type-C; ліцензійна Windows 11 Home; тачпад та вбудована миша; багатофункціональні контролери; сумка в комплекті Купити в магазині Lenovo Мінуси: висока ціна; розміри не зовсім мобільного пристрою; Windows погано впливає на енергоспоживання Купити в магазині Lenovo 8.8 /10 Оцінка

Технічні характеристики Lenovo Legion Go 2

Екран 8,8″, FullHD (1920×1200), OLED, 144 Гц, DCI-P3 100%, сенсорний, глянцевий, Gorilla Glass 3, яскравість 500 ніт (SDR), до 1100 ніт (HDR), VRR (Variable Refresh Rate), DisplayHDR True Black 1000, Low Blue Light Процесор AMD Ryzen Z2 Extreme (8 ядер / 16 потоків, 3 ядра Zen5 + 5 ядер Zen5c, 3.3/5 ГГц, 8 МБ L2 / 16 МБ L3, AMD XDNA NPU до 50 TOPS) Оперативна пам’ять 32 ГБ LPDDR5X-8000 (розпаяна) Накопичувач 2 ТБ SSD NVMe M.2 2280, PCIe 4.0 Відеокарта AMD Radeon 890M (2 Гб відеопам’яті стандартно виділяється від ОЗП) Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Провідні інтерфейси 2x USB 4.0 Type-C з підтримкою DisplayPort 2.1, Power Delivery 3.0; 1 x 3.5 мм комбінований аудіороз’єм;

1x UHS-II microSD; Блок живлення 65 Вт, Type-C, довжина кабелю 1,7 м Акумулятор 74 Вт*год, 4-елементи Li-ion Розміри 295,6 x 136,7 x 42,25 мм Вага 920 г

Комплектація Lenovo Legion Go 2

Портативна консоль Lenovo Legion Go 2 постачається у чорній прямокутній коробці з великим надписом LEGION та логотипом Lenovo.

Всередині знайдемо сам пристрій, чохол для зручного носіння, документацію, блок живлення (65 Вт) з невідʼєднуваним кабелем довжиною 1,7 метра, круглу пластикову підставку та заглушку на правий контролер.





Дизайн, ергономіка та матеріали

Консоль Lenovo Legion Go 2 на початку здається ще одним представником портативного геймінгу: великий екран по центру та система управління по краях. На відміну від інших, деталі розкриваються як тільки більше дивишся на неї.

По-перше, немаленький високоякісний дисплей на 8,8 дюйма дозволяє краще бачити потенційно малі обʼєкти чи гравців у мультиплеєрних баталіях. На додачу, рамки навколо дисплею одні з найменших, що мені вдавалося бачити серед “портативок”.

По-друге, велика бокова частина контролерів дозволяє зручно та міцно тримати всю конструкцію під час запальних ігор. По-третє, головна особливість серед інших Windows-консолей, яку вирішили не прибирати після релізу успішного першого Legion Go — повністю знімні контролери, один з яких дозволяє користуватися як повноцінною мишою. Щоб центральна частина не падала, на її задній частині розташована зручна підставка для встановлення на стіл чи інші поверхні.

Матеріали та текстури Lenovo Legion Go 2 на кожній з частин різні, щоб краще відповідати на потенційні виклики. Основна центральна частина зроблена з софт-тач пластику. Невеликі сліди використання на ній все ж залишаються, проте витерти їх не викличе проблем у користувача. Головне, що матеріал не відчувається дешевим.

Контролери Legion TrueStrike складаються з двох половинок. Передня частина показує спокійний погляд та імітує основний матеріал центральної частини — софт-тач покриття для кращого зовнішнього вигляду. Для показу ігрової приналежності, навколо магнітних стіків з ефектом Хола знаходиться RGB-підсвітка. За бажання зміни кольорів чи повного вимкнення, необхідно зайти у фірмовий застосунок Legion Space.

Задня частина контролерів має ребристе покриття. Завдяки цьому користувачі значно краще відчувають та тримають всю консоль під час гри. Як не дивно, сліди використання на них взагалі не видно.

Для зняття контролерів від головної бази необхідно тримати спеціально клавішу знизу та потягнути вниз. Це досить просто. Ось для повернення їх назад необхідно чітко потрапити в напрямні з поступовим підняттям знизу вверх. Пристикувати наосліп досить важко навіть через кілька днів. На жаль, через таку конструкцію можливий люфт. На тестовому пристрої лівий контролер знизу трішки хитався, що взагалі ніяк не впливало під час ігрових сесій.





На лівому контролері знайдемо знайомі по Xbox компонування стіку, D-pad та верхніх клавіш. Одна з них — запуск фірмового застосунку Legion Space. Знизу знайдемо ще дві функціональні клавіші. Їхні дії можна змінити у тому ж Legion Space (вкладка Налаштування Контролерів).

Правий контролер також зберігає фірмовий стиль геймпадів Xbox з додатковою клавішею запуску бокового меню Legion Space. Трохи нижче бачимо незвичний елемент для портативних консолей — маленький тачпад. Він не те щоб зручний як повнорозмірний у ноутбуків, однак навіть його присутність радує.

Обидва стіка побудовані на основі датчиків Холла, які застосовуються для вимірювання величини магнітного поля. Користуватися стіками зручно та легко. Різниці між ними, геймпадом Xbox чи Steam Deck OLED не відчув. Тригери також не прості, можна самому задавати ступінь натискання для швидшого чи повільнішого спрацьовування.

На нижній грані правого контролера знайдемо перемикач режимів Gamepad та FPS. Перший використовується за замовчуванням для більшості ігор, тоді як FPS задумувався розробником для застосування у шутерах чи стратегіях. Взявши комплектну круглу підставку вставляємо контролер в неї. Знизу побачимо додатковий замок, щоб “частина геймпада” краще трималася всередині. Магніт також присутній.

Система охолодження складається з одного вентилятора та двох мідних трубок. Забір повітря відбувається зі стилізованих отворів у тиловій частині, трохи вище центру корпусу під надписом Legion. Відводиться тепле повітря з верхньої частини. Завдяки підставці, дизайну охолодження та боковим контролерам консоль чудово справляється з вертикальним положенням. Тільки краще не класти задньою частиною на тканини чи у ліжко (отвори забору повітря можуть закритися).





На верхній частині корпусу знайдемо: кнопку увімкнення з вбудованим сканером відбитків пальців, великий світлодіод плану споживання процесору, один USB 4.0 Type-C, клавіші управління гучності та два динаміки. На нижній побачимо ще один USB 4.0 Type-C, зчитувач карт памʼяті UHS-II microSD та 3,5 мм джек для гарнітури/навушників. Заряджати Lenovo Legion Go 2 можна від обох USB Type-C, тільки не робіть це одночасно з обох сторін.

Комплектна тканева сумка темного кольору з помітним візерунком допомагає переносити та зберігати Lenovo Legion Go 2. Сумка візуально захищає від бруду та можливо від потрапляння води. Твердих матеріалів немає, які б захищали консоль від падінь. Всередині знайдемо два відділення для аксесуарів: одну пластикову заглушку на контакти “джойстика” та круглу пластикову підставку, про яку згадували раніше. Зберігати блок живлення при поїздках доведеться окремо.

Розміри Lenovo Legion Go 2 складають 295 x 136,7 x 42,25 мм , а вага становить 920 г. Абсолютно всі характеристики кажуть про немалі габарити: велика батарея, дисплей, продуктивне “залізо” та охолодження. У комплекті передбачена сумка, проблеми з транспортуванням навряд виникнуть. Також бажано придбати захисне скло чи плівку для екрана, щоб випадково нічого серйозного не сталося.





Провідні та безпровідні інтерфейси

Провідні інтерфейси розташовані на верхньому та нижньому торці основного корпусу: 3,5 мм комбінований джек для гарнітур, картридер microSD, рознесені два порти USB 4.0 Type C з підтримкою PowerDelivery 3.0 та DisplayPort 2.1. На додачу, порт зарядки USB Type C доступний на кожному з бокових контролерів Legion Truestrike. Проблем з одночасним підключенням звичайного USB-хаба та роботою зовнішнього SSD накопичувача виявлено не було.

Відносно безпровідних інтерфейсів, Lenovo Legion Go 2 пропонує WiFi 6E 2х2 (802.11ax) та Bluetooth 5.3. Поки завантажувалися всі тестові ігри (не одна сотня гігабайт), проблем з безпровідним інтернетом виявлено не було. Труднощі з дальністю чи звуком при зʼєднані з TWS-гарнітурою виявлено не було.





Звук Lenovo Legion Go 2

Консоль Lenovo Legion Go 2 отримала два динаміки по 2 Вт кожен. Хоча баси майже не відчуваються, загальна гучність вражає: на 50% більше 88 децибелів, а на 100% — максимальні 107 децибелів. Середні значення склали 86 та 99 децибелів відповідно. Загалом, Lenovo Legion Go 2 можна без усіляких негараздів використовувати як окрему мініколонку для ігор чи кіно.

Дисплей Lenovo Legion Go 2

Lenovo Legion Go 2 комплектується великим сенсорним глянцевим 8,8-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю WUXGA 1920х1200 пікселів. Його співвідношення сторін становить 16:10, а щільність пікселів на рівні 257 PPI. Тому ви не будете бачити окремих пікселів та зображення буде чітким.





Максимальна частота складає 144 Гц. І це дуже гарний показник, який дозволяє досягати високої плавності в роботі інтерфейсу операційної системі та підходить для 2D чи невимогливих 3D ігор. На додачу дисплей оснащений технологією Variable Refresh Rate (VRR) — синхронізація частоту оновлення дисплея з кількістю FPS для мінімізації розривів кадрів чи мікрофрізів. Діапазон частот VRR складає 30-144 Гц. Як не дивно, 35 fps виглядають плавно у динамічних сценах у Morbid Metal.

Захищає дисплей від подряпин скло Corning Gorilla Glass 3. Виробник обіцяє значення покриття колірної гамми DCI-P3 на рівні 100%. Максимальна яскравість складає 500 ніт для SDR та пікове значення 1100 ніт для контенту HDR. Завдяки цьому підтримується технологія DisplayHDR True Black 1000.





Фірмове програмне забезпечення

Портативна консоль Lenovo Legion Go 2 постачається з ліцензованою інстальованою Windows 11 Home. При бажанні та необхідних навичках, користувач зможе окремо встановити SteamOS (немає в списку підтримуваних пристроїв). Виробником додатково встановлюються необхідні застосунки, головним з яких являється Legion Space. Саме ним ви будете користуватися майже кожен день використовуючи консоль.

Legion Space розкривається у двох формах: повноцінний застосунок та бокова панель справа. Нагадаю, виробник навіть виділив дві окремі клавіші під них. У “повній формі” існують кілька вкладок, які допомагають не тільки вигідно придбати ігри, а й налаштувати лаунчери (Steam, Epic Store та інші) та самі встановлені ігри, режими продуктивності, налаштування контролерів (підсвітка, тригери, калібрування), посібник користувача та багато іншого. На мою думку, необхідно запамʼятати такі дії (їх вчать при першому запуску Legion Space):

Legion Space (лівий) + LB — показ доступних комбінацій. Наприклад, якщо забули як робити скриншот;

Legion Space (лівий) + X — зробити скриншот засобами Windows;

Legion Space (лівий) + B — виклик екранної клавіатури. Інколи Windows не вмикала її автоматично;

Legion Space (правий) + Y3 — зробити скриншот засобами застосунку Legion Space. Необхідно у випадку, коли гра блокує роботу Print Screen.

На правому контролері розташована ще одна клавіша для запуску Legion Space у вигляді бокового меню. Саме тут для швидкого доступу навіть в іграх доступні: дані моніторингу, режими продуктивності системи, роздільна здатність, частота та яскравість дисплея, гучність звуку, керування WiFi та Bluetooth та інші речі, які можуть знадобитися у рідкісних ситуаціях. Наприклад, меню “Швидкі налаштування системи” дозволяє відкрити Диспетчер завдань, Файловий менеджер Провідник чи натиснути Win+D, Esc чи Alt+Tab.





На превеликий жаль, Legion Space відчувається занадто “важким” та інтуїтивно незручним застосунком. Важкість проявляється у нешвидкому увімкненню як самого великого застосунку (приблизно 5-10 сек), так і бокового меню (інколи вмикалось із великою затримкою). А незручність — у самому виборі елементів. Швидше натиснути пальцем по сенсорному дисплею на необхідний пункт вибору, ніж дивитися на маленьку стрілку та використати стік для перемикання по меню.

Продуктивність в іграх Lenovo Legion Go 2

Портативна консоль Lenovo Legion Go 2 оснащено процесором AMD Ryzen Z2 Extreme. Виділяється він продуктивною вбудованою графікою AMD Radeon 890M (RDNA 3,5; 16-ядерний; частота 2900 МГц) та високою продуктивністю завдяки своїй архітектурі: 8 ядер / 16 потоків з максимальною частотою 5,1 ГГц. Базове TDP складає 15-55 Вт.

Розмір L2 та L3 кешу становить 8 МБ та 16 МБ відповідно. Система охолодження складається з двох коротких мідних трубок та одного вентилятора всередині материнської плати над APU. 32 ГБ RAM стандарту LPDDR5Х-8000 розпаяна на материнській платі. Додати памʼяті не вдасться.





Виробник створив три зручні профілі для керування продуктивністю системи на вибір користувача. Проте з назв не ясно, яке саме споживання у цих профілях. Згідно з таблицею нижче, “Тиха робота” ідеальна для візуальних новел, 2D ігор та максимально 60 fps з ударом на довгу роботу від акумулятора, перегляд кіно/серіалів/Youtube. “Баланс” підходить для невимогливих 3D-ігор. “Продуктивність” — для всіх інших випадків. Кожен з режимів відображається спеціальним кольором навколо клавіші увімкнення.

TDP AMD Ryzen AI Z2 Extreme, Вт Розряджання батареї всією системою, Вт Показники споживання від розетки, Вт Тиха робота 8 13,5 х Тиха робота (від розетки) 15 х 28-30 Баланс 15 25-26 х Баланс (від розетки) 25 х 41-43 Продуктивність 20 30-32 х Продуктивність (від розетки) 34 х 51

За замовчуванням, у BIOS виділяється лише 2 ГБ під відеопамʼять із загальних 32 ГБ RAM. Це занадто низьке значення для сучасних ігор. Для збільшення необхідно:

Вимкнути консоль;

Вмикати її, тримаючи клавіші Power + Плюс (гучність), відпустити Power через 5-8 сек, але тримати Плюс;

Зʼявиться меню вибору Novo. Знайдіть та виберіть BIOS Setup;

У меню зліва знаходимо Display Settings — UMA Frame Buffer Size, вибираємо хоча б 8 ГБ;

Зберігаємось та Виходимо.

Вибравши саме 8 ГБ відеопам’яті, на RAM залишається 24 ГБ. Якщо плануєте під’єднувати Lenovo Legion Go 2 до зовнішніх 2К/4К моніторів, бажано змінити співвідношення на 12 ГБ відео та 20 ГБ оперативної пам’яті.

В консолі Lenovo Legion Go 2 розташований лише один слот М.2 розміру 2280 з підтримкою PCIe 4.0 x4. Це продуктивний SSD, тому в тесті CrystalDiskMark показав дуже хороші результати.

В більшості ігор застосовується рідна роздільна здатність WUXGA (1920×1200, 16:10), 8 ГБ відеопамʼяті, з вимкненими трасуванням променів (Ray Tracing) та Blur-ефектами. В портативних консолях не особливо важливий високий рівень графіки, бо просто не побачите її на вбудованому дисплеї. Необхідний стабільний високий fps та нативна роздільна здатність (чи близька до неї). На скриншотах знайдете також орієнтовний час гри від акумулятора.

Hades II йде абсолютно добре в 60 fps у режимі “Тиха робота” від акумулятора. Для довшої роботи від батареї необхідно буде увімкнути дисплей на 60 Гц замість стандартних 144 Гц. А вже для 144 fps доведеться увімкнути режим “Баланс”.

Hades II High Час роботи від батареї Баланс 144 3 години Баланс (від розетки) 144 x Тиха робота (60 fps, 60 Гц) 60 5 год ин

В Cyberpunk 2077 доведеться вмикати “Продуктивність” та без генератора кадрів грати на низьких налаштуваннях заради стабільних 40+ fps. З генератором можна сподіватися на 50+ fps на високих.

Cyberpunk 2077 FSR 3.0, Quality, High FSR 3.0, Balanced, High FSR 3.0, Quality, Low Продуктивність 30 33 47 Продуктивність (від розетки) 34 38 59

У бенчмарку Black Myth: Wukong бачимо UE5 у всій красі — немає 30 fps на середніх налаштуваннях. Висновок: доведеться грати на низьких з вбудованим генератором кадрів.

Black Myth: Wukong FSR 90%, Medium, FG OFF FSR 90%, Medium, FG ON FSR 75%, Low, FG ON Продуктивність 26 42 62 Продуктивність (від розетки) 28 47 70

Естафету перевірки UE5 передається Remnant II. Лише “Продуктивність”, FSR Performance та Frame Generation дадуть 50+ fps у перестрілках з монстрами.

Remnant 2 FSR 3.0 Performance, Middle, FG OFF FSR 3.0 Performance, Middle, FG ON Продуктивність 30-45 54-70 Продуктивність (від розетки) 35-48 60-80

Рушій Unity представляє нещодавній Morbid Metal. Навіть на “мінімалках” у нативній роздільності будуть просідання до 40 fps. Середні налаштування графіки — кінематографічні 25 fps. Вмикання генератора кадрів неминуче.

Morbid Metal Middle Low Продуктивність 20-24 40-60 Продуктивність (від розетки) 22-25 45-60

У кіберспортивній PUBG загалом краща ситуація ніж очікувалося. З високою дальністю промальовування на “низьких” особливих проблем не відчутно. Чекаємо перехід на UE5.

PUBG Low, Висока дальність промальовування Продуктивність 45-65 Продуктивність (від розетки) 50-70

З Tekken 8 впираємося у ліміт кадрів у самій грі. Залежно від користування (батарея чи від розетки) вибираємо FSR 2.0 Performance чи Balanced відповідно.

Tekken 8 FSR 2.0 Balanced, Medium FSR 2.0 Performance , Medium Продуктивність 60 60 Продуктивність (від розетки) 60 60

У новому чорно-білому Doom MOUSE: P.I. For Hire вибираємо високі налаштування та отримуємо стабільні 60+ fps. Хоча в грі все ще існують проблеми з продуктивністю (обробка світла).

MOUSE: P.I. For Hire High Продуктивність 55-80 Продуктивність (від розетки) 80-120

Бойовик Battlefield 6 добре йде на мінімальних налаштуваннях графіки, які абсолютно достатні для такого динамічного геймплею. Щоб не втрачати fps у важких боях бажано застосувати генератор кадрів. Не треба боятися артефактів в головному меню — баг існує ще з релізу.

Battlefield 6 Low Продуктивність 35-50 Продуктивність (від розетки) 50-70

Новинка та “темна конячка року” PRAGMATA від Capcom завдяки добре оптимізованому двигуну RE Engine прекрасно йде на слабких системах, що казати про Lenovo Legion Go 2.

PRAGMATA Middle, FSR 3 Quality, FG OFF Middle, FSR 3 Quality, FG ON Продуктивність 37-50 56-80 Продуктивність (від розетки) 42-60 68-90

Автономність, температури та шум

У Lenovo Legion Go 2 встановлена батарея на 74 Втгод. Це один з найбільших показників на ринку. Консоль буде дійсно довго працювати від батареї в режимі “Тиха робота”, але він не підходить до важких 3D ігор. Для них необхідно вмикати “Продуктивність” (загальне споживання 30-32 Вт) та грати протягом 2:00-2:30 годин.

Налаштування Автономність PRAGMATA WiFi, Bluetooth, яскравість дисплея на 70%, 60 Гц, режим Продуктивність, 100% – 5% 2 год 11 хв MOUSE: P.I. For Hire 2 год 15 хв

Швидкість заряджання акумулятора залежить від дій з консоллю. Якщо залишили її на завантаження ігор зі Steam, тоді отримаємо 2 год рівно. Блок живлення на 65 Вт, тому при високому споживанні грою (близько 50+ Втгод для Battlefield 6), заряджатися батарея буде значно довше. З цікавого, рівень заряджання 90-100% поступово знижується до 15 Вт навіть при вимкненій консолі.

Система охолодження складається з одного вентилятора та двох малих мідних трубок. Температури в різних режимах не представляють великої загрози завдяки інтелектуальній системі охолодження від Lenovo. Задня частина так зазвичай холодна, тепло вилучається з верхньої частини, частину тепла передає дисплей.

PRAGMATA Температура, градуси Цельсія Продуктивність до 55 Продуктивність (від розетки) до 65

Рівень шуму у Lenovo Legion Go 2 при роботі від батареї майже відсутній в “Тиха робота” (2D гра), або відчутно гучний. Наприклад, у Battlefield 6 чи Remnant II. Максимальний шум складає 75 децибелів при ручному увімкненні максимальних обертів кулера. Слід зазначити, що тримати консоль ви будете на певні відстані від ваших вух. Тоді шум становитиме 45 децибелів. Звук динаміків допоможе заглушити шум вентилятора.

Досвід використання Lenovo Legion Go 2

Спочатку потрібно поговорити за портативність Lenovo Legion Go 2. Я багато чув про величезні розміри. Після першого взяття до рук зрозумів — це не так. Візьмемо та покладемо модель на огляді та Steam Deck OLED. Так, різниця звісно присутня. Тільки не настільки катастрофічна, що необхідно звати Lenovo Legion Go 2 гігантською. Великим відчувається саме дисплей, що є безперечною перевагою консолі.

У багатьох також виникає зрозуміле питання щодо 920 грамів ваги консолі. Так, вона відчувається з часом. Майже завжди я тримаю консоль упершись ліктями: стіл, комп’ютерне крісло чи лежачи у ліжку. У мене проблем не було. Для постійного багатогодинного тримання потрібно мати справді сильні руки. Але це залежить саме від положення консолі під час ігрового процесу. І від будь-якої консолі після довгого тримання без підтримки ліктів будуть боліти руки або окремі пальці. Залежить лише від кількості часу.

На жаль, Windows 11 не сильно годиться для потреб портативного консольного геймінгу. Як і новий повноекранний застосунок Xbox чи Legion Space. Якщо користуєтесь лише магазином Steam — запускайте його в режимі Big Picture (нагадує SteamOS). Якщо ж кілька ігрових лаунчерів, тоді для запуску зберігайте ярлики ігор на робочому столі Windows.

Кілька слів про SteamOS. З однієї сторони, це буде справжній плюс по автономності для Lenovo Legion Go 2. Сперечатися з цим важко. З іншої — не всі ігри на ній йдуть. Насамперед мультиплеєрні з античітами. На додачу, офіційної підтримки SteamOS, на відміну від Lenovo Legion Go S, досі немає. В останній Беті 3.8.2 помічені покращення для Go 2, але помічено баг з підвищеним споживанням та гулом вентиляторів.

Розв’язати проблему з автономністю та сумісністю ігор вдасться завдяки 2 ТБ SSD. Як саме? Через DualBoot. Хочеш пограти в Battlefield 6 чи PUBG? При увімкненні вибираємо Windows 11. Хочеться довше пограти в Детектива Мауса чи Hades II? Завантажуємося у SteamOS. Памʼяті вистачить.

Режим FPS залишає по собі дивні відчуття. Функціонал присутній та працює як задумано. Існує кілька моментів, які користувачу необхідно вирішити самому. Спочатку зручно для себе забіндити клавіші. За замовчуванням X,Y,A,B не мають жодних функцій після увімкнення FPS режиму. Треба задати вручну саме ті, які не часто використовуються. Наприклад, відкрити мапу чи інвентар. Це треба знайти місце для Q, E чи інших необхідних клавіш. Для кожного шутера вони свої, відсутнє зберігання профілів під кожну гру.

Інший складний момент — час звикання до вертикальної “миші”. В дитинстві та юнацтві я грав у аркадні “літалки” чи перегони (Need for Speed: Most Wanted, наприклад) з нормальним великим джойстиком. З правим контролером Legion TrueStrike стався мій внутрішній дисонанс старої механічної памʼяті: я не вожу мишкою вправо чи вліво для спрацювання сенсора, а відхиляю весь контролер. Комплектна підставка допомагає розв’язати проблему десь за годину-дві.

Залишається питання з вертикальним триманням контролера. Як і з будь-якою вертикальною мишею, необхідний час на адаптацію. Я так і не встиг за тестовий період звикнути на всі 100%, все ще сумніваюся та маю низький ступінь реакції. Звісно, для кожного користувача це індивідуально. В результаті, режим FPS я застосовував для гри MOUSE: P.I. For Hire, а в Battlefield 6 грав на геймпадному управлінні (для пострілів по техніці багато скілу не треба).

Ціна та конкуренти

Офіційна ціна Lenovo Legion Go 2 з флагманськими характеристиками (AMD Z2 Extreme, 32 ГБ RAM, 2 ТБ SSD) складає 76999 гривень. Це справді велика ціна, яка склалася через ціни на оперативну та постійну памʼять. Це зіграло “злий жарт” з цією консоллю та ринком комп’ютерної техніки взагалі.

Найближчий конкурент по “залізу” — Asus ROG Xbox Ally X. Огляд на ITC.ua. Її ціна складає від 42449 гривень. Отримуємо менший IPS-дисплей, менше RAM та SSD, немає тачпаду чи “вбудованої миші”. Однак більша батарея 80 Вт*год та зручніша ергономіка.

Нестаріючий титан Steam Deck OLED продається від 36399 гривень за 1 ТБ SSD. Різниця в ціні занадто велика для прямого порівняння — Дека значно слабкіше по “залізу”.

Не забуваємо про найпортативнішу консоль Nintendo Switch 2 (від 20000 гривень). Розміри значно менші, продуктивність слабкіше, батарея менше. Магазину Steam немає, ексклюзивних ігор все ще мало або не цікаві звичайним ПК-геймерам. На це все вона відповідає мобільністю, легкістю та “магією Nintendo”. Огляд та порівняння зі Steam Deck OLED вже були на сайті.

8.8 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8 У важких 3D іграх гарантовано отримуємо 2 год гри. Продуктивність (БЖ) 9.5 Достатня продуктивність для складних ігор. Продуктивність (АКБ) 9 Вистачить для багатьох сучасних ігор. Екран 10 Чудовий великий дисплей з останніми технологіями. Дизайн, ергономіка 9 Стильний дизайн, вдала ергономіка як для такого великого пристрою. Якість збирання, матеріали 8.5 Хороші матеріали під преміум сегмент. Програмне забезпечення 9.5 Windows являється ультимативною платформою для запуску ігор. Енергоефективність, шум 7.5 Різні режими споживання дозволяють самостійно обирати необхідні рівні енергоефективності та продуктивності в залежності від ігор. Досить тиха, як для такого формфактору. Ціна 7.5 Одна з найпотужніших портативних консолей на ринку. Глобальна криза пам'яті сильно впливає на ціну. Звук 9.5 Голосні та якісні динаміки, з легкістю перекриють шум від системи охолодження.