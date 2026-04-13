ThinkPad більше не головний: як ШІ змінює наше робоче місце

Я давній фанат ThinkPad і маю декілька ноутбуків цього бренду, але вважаю, що часи, коли ПК чи лептоп були головними інструментами ось-ось зміняться. Ще кілька років тому питання про робочий ноутбук мало просту відповідь. Той самий корпоративний ринок жив за правилом покупки однієї або декількох моделей ThinkPad, а прості користувачі вже обирали собі різні ноутбуки, включно із вживаними та дуже старими. В кожному разі цей бренд означав надійність, якість, ремонтопридатність та статус. Навколо нього часто будувалась уся логістика IT-відділу цілих компаній тощо. Але дуже скоро це правило перестане діяти. Не тому, що ноутбуки ThinkPad чи будь-які інші стали гіршими, а тому що питання більше не стосується лише умовного ноутбука.





Від пристрою до екосистеми

Виробники комп’ютерів, напевно, вже давно хотіли стати реальними технологічними платформами, але здебільшого це залишалось їх маркетинговою мрією. Проте зараз у галузі відбуваються реальні зміни, адже все більш розвинений ШІ змінює саму логіку того, навколо чого будується робоче місце. Він змінює нашу роботу, звички, запити тощо.

Раніше центром робочого місця офісного працівника, боса чи геймера був саме пристрій або декілька. Потім увага змістилася на застосунки і хмарні сервіси. А тепер індустрія рухається до моделі, де центром є контекст користувача, а всі пристрої та сервіси лише підключаються до нього. Це означає, що умовний виробник заліза чи ноутбуків, який хоче залишатись актуальним, мусить випускати не просто нові моделі, а такий собі шар зі штучного інтелекту та сервісів, що будуть між людиною і всіма її інструментами одночасно.

Саме цей принцип зараз лежить в основі того, що в індустрії називають фоновим інтелектом. Ця ідея не нова, але вперше за кілька десятиліть людські технології дійсно впритул підійшли до її реалізації. ШІ стає не ще одним застосунком, до якого треба спеціально заходити, а реальним середовищем, що помічає контекст, виносить потрібну інформацію у потрібний момент та глобально допомагає зменшити зусилля людини між наміром щось зробити і самою дією. Наприклад, зараз йде бум на АІ-агентів, включно з OpenClaw, для якого в Китаї навіть відкриють шоуруми, а люди тисячами скупляють старі та не дуже ПК та ноутбуки та розгортають на них власних локальних агентів.

Та ж Lenovo у листопаді 2025 року сформулювала свій погляд на це через аналогію з водопроводом. Президент підрозділу інтелектуальних пристроїв Лука Россі порівняв ШІ не з електрикою і Wi-Fi, а саме з водою. Він казав, що штучний інтелект це централізована мережа, яка просто є, але ніхто не замислюється над тим, як вона влаштована. Наскільки ця аналогія влучна, покаже час, але напрям, руху, на мою думку, вона описує точно.





Один агент на кількох екранах

У січні 2026 року на CES у Лас-Вегасі компанія Lenovo представила персонального ШІ-агента на ім’я Qira, вбудованого на системному рівні одразу на кількох типах пристроїв. Він працює на ноутбуках, смартфонах, планшетах і носимих пристроях і синхронізує між ними контекст без ручного налаштування.

Технічно це означає, що якщо людина почала готувати презентацію на ноутбуці, а потім взяла телефон по дорозі на зустріч, агент знає про це і може продовжити роботу. На практиці система вже вміє підсумовувати сповіщення з кількох пристроїв, робити транскрипції і переклади в реальному часі, а також координувати інші спеціалізовані ШІ-агенти для складніших завдань. Локальна робота без інтернету теж підтримується.

Архітектурно система балансує між локальним і хмарним обробленням. Особисті або швидкісні завдання виконуються прямо на пристрої, бо це простіше та легше, а решта передається в хмару. В основі Qira лежать моделі від OpenAI, тобто усім відомий ChatGPT. Правда, це актуально саме для хмарної частини сервісу, а коли вона працює локально, то використовують менш ресурсоємний Microsoft Phi-4 mini.

Важливий нюанс полягає в тому, що Qira не намагається замінити ChatGPT, Google Gemini або Microsoft Copilot. Він позиціюється компанією саме як згаданий вище слой між користувачем і всіма цими сервісами, якими він користується. Тобто це фактично не ще один інструмент, а наш особистий диригент та помічник.

Наскільки добре це працює на практиці, стане зрозуміліше у міру широкого розгортання. Коли я пишу ці рядки у березні 2026 року система виходить на понад 20 пристроях у дев’яти регіонах, включаючи США, Великобританію, Індію та ключові ринки Європи. Тому я думаю перші враження та досвід користувачів з’являться вже достатньо скоро. Головне тут, на мою думку, що початок вже є, а далі подібні речі розвиватимуться все швидше й швидше.

Чому бізнесу потрібна узгодженість

IT-відділи великих, та не дуже, компаній стикаються з новою проблемою. Якщо раніше завдання зводилось до стандартизації пристроїв і підтримки мережі, то зараз треба ще й синхронізувати не тільки залізо та інфраструктуру і ШІ-сервіси, які компанія оплатила своїм працівникам для покращення роботи. А гроші це не малі. І от коли це все не узгоджене між собою, то весь вже наявний потенціал ШІ залишається нереалізованим, але компанія при цьому продовжує платити гроші за нього.

Аналітична компанія IDC прогнозує, що до 2027 року агентний ШІ подвоїть продуктивність робочої сили у глобальному масштабі. Компанії, за тими самими даними, вже отримують майже чотири долари повернення на кожний вкладений долар у генеративний ШІ. Але IDC попереджає, що повернення інвестицій залишається головним бар’єром для масового впровадження, попри триразове зростання витрат на цю технологію. Тобто купити ШІ-інструменти та отримати від них результат це взагалі різні речі і не факт що це взагалі вийде саме у вас.

Агентний штучний інтелект відрізняється від популярних зараз чат-ботів і асистентів тим, що діє самостійно. Він може паралельно з людиною керувати робочими процесами, автоматизувати рутинні завдання і підтримувати прийняття рішень, бажано у межах визначених правил безпеки. Це вже фактично не інструмент, до якого треба звертатись, а колега, що постійно присутній у робочому процесі.





Наприклад, компанія Scyne за три місяці розгорнула 1100 пристроїв і зафіксувала до 10-кратного покращення продуктивності певних процесів. Компанія Staples Technology Solutions зекономила 40 000 доларів під час одного циклу оновлення IT-інфраструктури. Вони кажуть, що якщо підлаштувати технологічне середовище під кожного співробітника окремо, то це не тільки покращить його роботу та ефективність, а й скоротить звернення до технічної підтримки на 30 відсотків. Позитиву наче багато і цифри значні, але слід враховувати, що походять вони від самого виробника і не проходили незалежну перевірку.

Безпека стає архітектурним питанням

Паралельно з розширенням можливостей ШІ зростають і ризики. За даними одного дослідження, проведеного у 2025 році, більше ніж 60 відсотків IT-керівників вважають, що ШІ-агенти несуть нові загрози, до яких вони не готові. При цьому 90 відсотків не мають повної впевненості у здатності захиститись від атак на основі ШІ.

Може здатися, що це параноя, але їх логіка наче проста. Якщо ваш ШІ-агент має доступ до корпоративних даних і може самостійно виконувати дії від імені співробітника, ціна одного скомпрометованого пристрою різко зростає. У старій моделі заражений ноутбук міг завдати локальної шкоди, ну максимум зашкодити одному офісу чи кімнаті в ньому, якщо був підключений gj внутрішній локальній мережі. А тепер у моделі з агентним ШІ він стає точкою входу до автоматизованих процесів всієї організації, тому й ризики зростають.

Саме тому безпека у новій архітектурі не може бути лише програмною частиною, а мусить бути вбудована в залізо і прошивку, що зараз і робить та ж Lenovo. Ланцюжок постачання, верифікація на рівні чіпа, контроль цілісності прошивки — все це вже не просто додаткові опції, а базові вимоги до пристроїв, що працюють з агентним ШІ. Так відома компанія Gartner у рейтингу надійності ланцюжків постачання за 2025 рік поставив компанію Lenovo на восьме місце серед технологічних компаній, а це один із небагатьох незалежних орієнтирів у цій темі.





Що змінюється для звичайного користувача

Усе описане вище звучить як корпоративна стратегія і можливо це мало стосується кожного з нас: гіка, любителя ігор, фаната ноутбуків ThinkPad тощо. Але поступово ця логіка можливо проникне у наше повсякденне використання гаджетами. Для людини, що не керує IT-відділом, а просто працює з кількома пристроями протягом дня, нова модель означає менше ручного перемикання між контекстами, а значить зручність використання.

Той, хто зранку переглянув список задач на ноутбуці, вдень на зустрічі зробив нотатки через смартфон, а ввечері перевірив результати на планшеті, фактично тричі вручну відновлював один і той самий контекст. У системі з єдиним агентом цю роботу бере на себе умовний ШІ-агент. Він пам’ятає, що відбувалось, де зупинились і що є важливим прямо зараз, а ще підкаже що краще подивитися, яку книгу обрати, що подарувати мамі на свято чи як вразити дівчину, що подобається.





Та ж Lenovo вже представила функцію Catch Me Up, що підсумовує всі сповіщення з кількох пристроїв вранці. Також в них є Next Move. Це функція вже пропонує різні практичні підказки залежно від вашого поточного контексту. Тобто в компанії вже є перші практичні приклади описаної вище логіки нашого з вами можливого майбутнього.

Згаданий вище Лука Россі вже навіть описав п’ять режимів роботи такого інтелекту. Він буде проактивний, це коли ШІ пропонує своєму користувачу-колезі щось без запиту. Наприклад, на основі його попередніх дій чи звичок. Реактивний, це коли ШІ класично відповідає на звернення. Інтерактивний, коли відбувається діалог між вами та вашим АІ-агентом. Ще є ретроспективний, коли ШІ допомагає відновити контекст. І, нарешті, занурювальний, коли він повністю відступає на задній план і дає вам все зробити самому як колись. Останній режим, мабуть, найцікавіший, і головне, щоб таку можливість дійсно дали, адже ідеальний ШІ-помічник це той, що не заважає, поки не потрібен.





Наскільки добре все це буде працювати у реальному використанні, а не в теорії та в демонстраціях компанії, стане зрозуміло пізніше цього року, коли Lenovo розширить їх на свої пристрої тощо. Можливо я також зможу протестувати це на своєму ThinkPad T14s Gen 6 AMD і поділитися враженням з вами, якщо буде цікаво.

Висновок

На мою думку, ThinkPad залишається одним із найміцніших корпоративних ноутбуків на ринку. Я вже мовчу про величезну фан-базу старих ноутбуків компанії, якім точно сподобаються останні суперремонтопридатні новинки Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 або T16 Gen 5. Також ви можете обирати будь-який ігровий ноутбук чи просто базове рішення для усього, якщо вам взагалі все одно на бренд. Але саме формулювання питання “який ноутбук обрати”, можливо, вже поступово втрачає сенс як єдине рішення для створення вашого ідеального робочого місця як вдома, так і на роботі.





Здається, що галузь рухається до моделі, де важлива не марка залізяки, а те, наскільки узгоджено працюють пристрої, інфраструктура і ШІ-сервіси між собою. Хто зможе дати людям та компаніям цю узгодженість, а ще зробити це надійно і безпечно, той і отримає корпоративний та користувацький ринок наступного десятиліття. Поки що це відкрите змагання, але напрям, у якому рухаються великі гравці може бути зовсім різним. Побачимо хто виграє в цій новій боротьбі. А що думаєте ви з цього приводу?