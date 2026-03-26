Огляд ноутбука Lenovo Yoga 7 2-in-1: універсальність без ілюзій

Lenovo Yoga 7 2-in-1 (14ILL10) — типовий представник сучасних трансформерів: шарніри з поворотом на 360°, сенсорний дисплей і ставка на універсальність. Такі пристрої давно стали масовими, але поєднати компактність, продуктивність і нормальну автономність усе ще складно, бо обмеження корпусу нікуди не зникають. На папері ця модель виглядає переконливо, але реальний досвід у таких ноутбуках часто відрізняється від очікувань, особливо коли мова заходить про температури, шум і стабільність роботи під навантаженням. Розбираємося, як Yoga 7 поводиться в повсякденному використанні в нашому редакційному огляді.

Lenovo Yoga 7 2-in-1 (14ILL10) 56 999 грн. Плюси: якісний OLED-дисплей 2.8K із частотою 120 Гц; швидкі LPDDR5x-пам'ять та SSD; зручний планшетний режим; адекватний набір портів; Wi-Fi 7; добра автономність; тиха робота у базових сценаріях. Мінуси: присутній ШІМ; автономність відчутно просідає під навантаженням; інтегрована графіка обмежує ігрові можливості; відсутній сканер відбитків пальців. 7.9 /10 Оцінка

Технічні характеристики Lenovo Yoga 7 2-in-1

Екран 14 дюймів (2880×1800, 16:10), 10-point Multi-touch, яскравість — 500 ніт (DisplayHDR 1000 True Black), 120Hz, OLED, Dolby Vision, TÜV Rheinland Low Blue Процесор Intel Core Ultra 7 258 (8 ядер: 4 P-ядра + 4 E-ядра), до 4.8 ГГц Оперативна пам’ять 32 ГБ LPDDR5x-8533 (розпаяна на материнській платі) Накопичувачі 1 ТБ M.2 PCIe Gen4 SSD Відеокарта Intel Arc 140V (інтегрована) Охолодження 1 вентилятор Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.4 Камера 5 Мп IR-камера з фізичною шторкою, ToF-датчик Аудіосистема 2 x 2,0 Вт (твітери)+ 2 x 2,0 Вт (вуфери) Провідні інтерфейси 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort, Power Delivery) 1x USB 3.2 Gen 1 1x HDMI 1x 3,5 мм комбінований аудіороз’єм (мікрофон/навушники) Блок живлення 65 Вт; 20 В, 3.25 А Акумулятор 70 Вт·год; до 13.5 годин Вага 1.38 кг Розміри 317 x 228 x 15.45 мм Інше Кардридер, MIL-STD-810H Гарантія 1 рік

Комплектація та паковання Lenovo Yoga 7 2-in-1

Lenovo давно дотримується стриманого підходу до пакування своїх ноутбуків, і Yoga 7 2-in-1 не став винятком. Коробка виконана з щільного картону без надмірної поліграфії. Ноутбук добре зафіксований усередині.

Відкривши коробку, користувач бачить сам ноутбук у захисному тканинному мішечку. Усередині конструкцію утримують картонні вставки, які не дозволяють пристрою рухатися під час транспортування. Це просте як двері рішення, але воно працює.





Комплект аксесуарів Lenovo Yoga 7 2-in-1 мінімалістичний. Основний елемент — компактний блок живлення USB-C потужністю 65 Вт. Він використовує стандарт Power Delivery, тому може заряджати не лише ноутбук, а й інші пристрої: від смартфонів до планшетів. Блок не виглядає громіздким у сумці, а кабель має достатню довжину для комфортної роботи за столом або біля розетки в громадських місцях. Також у комплекті є Lenovo Yoga Pen, і це не просто формальність. Для трансформера стилус реально додає сенсу планшетному режиму. Від швидких нотаток до ескізів і роботи з інтерфейсом без тачпада.

Документація традиційно коротка. У коробці лежить базова інструкція швидкого старту, гарантійний талон і кілька інформаційних листів. Повноцінні керівництва користувача Lenovo вже давно переносить у цифровий формат.

Дизайн, ергономіка та матеріали Lenovo Yoga 7 2-in-1

Lenovo Yoga 7 2-in-1 виглядає стримано і солідно. У компанії давно сформувався впізнаваний стиль лінійки Yoga: мінімалістичний корпус, плавні грані, невеликий логотип на кришці та максимально чисті поверхні без декоративних елементів. Це той тип дизайну, який швидко перестає привертати увагу, але й не набридає.

Корпус виконаний з металу, що відчувається одразу після першого контакту. Панелі жорсткі, не прогинаються під натиском.

З лівого боку Lenovo Yoga 7 2-in-1 маємо мінімально необхідний набір: HDMI для підключення зовнішнього дисплея, універсальний USB-C із Thunderbolt 4 та класичний аудіороз’єм 3,5 мм. Праворуч розмістили все інше: кнопку живлення, слот під microSD, ще один повноцінний USB-C з Thunderbolt 4 і єдиний USB-A для старішої периферії.

Товщина корпусу становить приблизно 15,45 мм, а вага — 1.38 кг. Для 14-дюймового ноутбука це доволі скромні показники. У сумці чи рюкзаку Yoga 7 майже не відчувається, що робить його зручним варіантом для постійного носіння.

Ключова особливість серії — конструкція 2-в-1 із двома шарнірами, яка дозволяє використовувати пристрій у чотирьох сценаріях: класичний ноутбук, планшет, “намет” і режим презентації. Шарнірні механізми працюють плавно та надійно фіксують дисплей у вибраному положенні.

При переході в режим планшета клавіатура Lenovo Yoga 7 2-in-1 автоматично деактивується, щоб уникнути випадкових натискань. У такому форматі пристрій відчувається як великий планшет, хоча товщина корпусу все ж нагадує, що перед нами ноутбук.

Клавіатура традиційно для Lenovo залишається однією з сильних сторін. Клавіші мають чіткий хід, приємну тактильну віддачу і комфортну відстань між ними. Друкувати довгі тексти на ній легко, навіть попри компактні розміри корпусу. Підсвітка клавіатури двоступенева і рівномірна. Вона не сліпить у темряві та дозволяє комфортно працювати ввечері.

Тачпад Lenovo Yoga 7 2-in-1 досить великий для 14-дюймового ноутбука. Поверхня скляна, пальці ковзають легко, а жести Windows розпізнаються без затримок.

Окремо варто зупинитися на Lenovo Yoga Pen. Це повноцінний інструмент для роботи з сенсорним екраном. Стилус підходить для рукописних нотаток, роботи з PDF та базового малювання, де важлива точність, а не художній рівень. Для чогось більш серйозного кріейтор скоріше за все обере iPad та Apple Pencil.

Менше з тим, зі стилусом взаємодія з інтерфейсом стає точнішою, швидкі замітки або правки документів виконуються природніше, ніж пальцем. Для свого класу затримка мінімальна, і в повсякденних задачах працює стабільно.





Стилус магнітно кріпиться до корпусу, тому його можна фіксувати прямо на ноутбуці під час перенесення. Це частково вирішує проблему зберігання, хоча все одно не замінює вбудованого слота.

Дисплей Lenovo Yoga 7 2-in-1

Lenovo Yoga 7 2-in-1 (14ILL10) отримав 14-дюймову OLED-панель із роздільною здатністю 2880×1800 пікселів і співвідношенням сторін 16:10. Такий формат вже став стандартом для сучасних ультрабуків, адже додатковий вертикальний простір зручніший у роботі з документами, браузером і редакторами тексту.

Частота оновлення становить 120 Гц. Для повсякденних задач це помітно впливає на відчуття плавності інтерфейсу: прокрутка сторінок у браузері, анімації Windows і рух курсора виглядають значно плавніше, ніж на традиційних 60-герцових панелях.

Матриця побудована на OLED-технології, що дає практично нескінченний контраст. Чорний колір тут справді чорний. Це добре видно під час перегляду фільмів або роботи в темному режимі інтерфейсу.

Заявлена пікова яскравість становить 500 ніт, а підтримка стандарту DisplayHDR 1000 True Black дозволяє екрану працювати з HDR-контентом. У реальних умовах цього достатньо для роботи в приміщенні та біля вікна, хоча під прямим сонячним світлом глянцеве покриття починає даватися взнаки.





Дисплей підтримує технологію Dolby Vision. У сумісних сервісах потокового відео це дозволяє отримати більш точну передачу кольорів і ширший динамічний діапазон, ніж у стандартному SDR-режимі. Це не кіллер-фіча, але помітно підвищує задоволення від споживання контенту на умовному Нетфліксі.

Сенсор реагує точно, жестами Windows користуватися зручно, а прокрутка сторінок або масштабування двома пальцями працюють без затримок.

Щільність пікселів при такій роздільній здатності доволі висока, тому текст виглядає чітким навіть при невеликому масштабі інтерфейсу. Для роботи з документами та читання це відчувається одразу.





OLED-екрани мають і типові особливості. Перша — глянцева поверхня, яка відбиває світло. У яскраво освітлених приміщеннях це може відволікати, особливо якщо джерело світла знаходиться позаду користувача. Другою особливістю є енергоспоживання. На темному інтерфейсі OLED може бути доволі економним, але при яскравому контенті витрата енергії зростає, що прямо впливає на автономність.

Камера та звук

Lenovo Yoga 7 2-in-1 оснащений 5 Мп інфрачервоною камерою з фізичною шторкою та ToF-датчиком. Роздільна здатність камери (2560×1920) перевищує типові 720p або 1080p веб-камери в ультрабуках. Вона підтримує Windows Hello, тому розпізнавання обличчя працює швидко і надійно навіть у напівтемному приміщенні.

Фізична шторка дозволяє повністю закривати камеру. Це класичне рішення Lenovo, яке робить непотрібними програмні блокування і гарантує відсутність випадкових включень. ToF-датчик використовується для визначення глибини, що дозволяє покращити точність розпізнавання обличчя та деякі додаткові функції, пов’язані з сенсорами руху або жестами.

Мікрофони ноутбука готові до відеоконференцій. Шумозаглушення справляється з фоновим шумом у звичайному домашньому середовищі.





Аудіосистема Lenovo Yoga 7 2-in-1 побудована за схемою 2 твітера + 2 вуфера, тобто це повноцінна quad-speaker конфігурація з підтримкою Dolby Atmos. Така компоновка дає ширшу стереобазу і більш виразне розділення частот у порівнянні з класичними двохдинамічними рішеннями. Високі частоти звучать чисто, середина читається добре, але низьких частот очікувано небагато. Фізику тонкого корпусу ніхто не скасовував. У результаті це рівень вище середнього для 14-дюймового формату, але без претензії на заміну колонкам.

До речі, підключення навушників або зовнішньої акустики через комбінований аудіороз’єм 3,5 мм працює без проблем.

Робоча продуктивність Lenovo Yoga 7 2-in-1

Тест БЖ АКБ CPU-Z (Single, Multi) 750.1 4847.1 755.1 4840.3 Octane 2.0 Plus (Single, Multi) 114 031 473 029 111 900 477 916 WebXPRT 4 342 297 WebXPRT 5 114 111 Speedometer 35.5 34.5 7-zip memory test (GIPS) Compr — 54 982 Decomp — 52 123 Total — 53 553 Compr — 54 215 Decomp — 51 760 Total — 52 988 GeekBench 6 (Single, Multi) 2 724 10 681 2 562 10 420 GeekBench 6 (Arc 140) OpenCL – 29 741 OpenCL – 29 112 Corona Benchmark 2 875 764 2 829 866 AIDA64, Memory test Read — 88 156 Write — 115 300 Copy — 106 090 Latency — 97.4 Read — 86 456 Write — 115 130 Copy — 106 060 Latency — 97.7 Crystal Disk Mark (Read, Write) 7091.21 5739.93 7079.21 5740.99 Cinebench 2024 (Single, Multi) 120 542 117 367 Cinebench R23 (Single, Multi) 1916 9010 1787 8039

Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10 із зв’язкою Intel Core Ultra 7 258 та 32 ГБ LPDDR5x показує очікувано високі результати для ультрамобільного трансформера.





У синтетичних тестах CPU-Z процесор демонструє близько 750 балів в однопотоковому режимі і ~4 840 у мультипотоковому. GeekBench 6 підтверджує ці цифри: Single — ~2 700, Multi — ~10 680. Для веб-орієнтованих навантажень WebXPRT 4 і 5 показники 342 і 114 балів відповідно, а Speedometer — 35,5. Ноутбук відчутно швидкий у браузері та з офісними додатками.

Продуктивність у роботі з пам’яттю та архівуванням теж стабільна. 7‑zip memory test показав: Compr — 54 982 GIPS, Decomp — 52 123 GIPS, загалом 53 553 GIPS. AIDA64 демонструє швидкість читання/запису пам’яті 88 156/115 300 МБ/с і копіювання 106 090 МБ/с при затримці 97,4 нс.

SSD M.2 PCIe Gen4 забезпечує швидкість до 7 091 МБ/с на читання та 5 740 МБ/с на запис (CrystalDiskMark).

3DMark CPU Profile Max Threads — 5 061 Steel Nomad Light — 3 293 Port Royal — 1784 Night Raid — 32 224 Speed Way — 459

У Cinebench 2024 ноутбук отримує 120 балів у Single і 542 у Multi, Cinebench R23 — 1 916 та 9 010 балів відповідно.





Цікаво, що при роботі від батареї продуктивність просідає не так сильно, як можна було очікувати. У більшості повсякденних задач різниця з роботою від мережі знаходиться в межах похибки або кількох відсотків. Але під тривалим навантаженням ситуація змінюється: у важких тестах на кшталт Cinebench падіння вже відчутне, і процесор агресивніше обмежує частоти.

Ігрова продуктивність Lenovo Yoga 7 2-in-1

Тести в нативній роздільній здатності 2880×1800 одразу показують межі інтегрованої Intel Arc 140V у Lenovo Yoga 7 2-in-1. Без зниження роздільної здатності або апскейлінгу ноутбук працює на межі своїх можливостей, особливо в сучасних іграх.

У старих або добре оптимізованих проєктах ситуація виглядає нормально. Half-Life 2 на Very High із VSync тримає стабільні 120 FPS. Це скоріше демонстрація того, що з класикою проблем немає взагалі. Аналогічно, Metro 2033 на високих налаштуваннях показує 59 FPS, тобто фактично іграбельний рівень навіть без компромісів.





Ігри більш сучасні вже вимагають зниження налаштувань. Gears of War: Reloaded на Low видає 64 FPS — комфортно, але без запасу. Atomfall при тих самих налаштуваннях опускається до 47 FPS.

Сучасні важкі проєкти відверто впираються в можливості iGPU. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Low дає 34 FPS — формально грати можна, але без комфорту. Cronos: The New Dawn ще важчий — 28 FPS, що вже нижче прийнятного рівня без додаткових оптимізацій.

Важливий момент: це всі результати саме в нативній 2.8K роздільній здатності, яка сама по собі є серйозним навантаженням для інтегрованої графіки. Перехід на 1080p або використання апскейлерів (XeSS/FSR) дає значно кращий результат.

Це скоріше варіант “інколи пограти” і для інтегрованої графіки результат більш ніж адекватний.





Автономність, температури та шум

Lenovo Yoga 7 2-in-1 витримує близько 12–14 годин автономності, що відповідає заявленому максимуму Lenovo. Відео 1080p із середньою яскравістю розряджає акумулятор за 10–11 годин.

При навантаженні CPU і GPU автономність падає до 3–4 годин, що типово для тонких трансформерів. Батарея розряджається лінійно, без різких провалів напруги.

Система охолодження у Lenovo Yoga 7 2-in-1 побудована на одному вентиляторі та двох теплових трубках. У повсякденних задачах він працює тихо і майже не привертає уваги, але під навантаженням шум стає помітним. На рівні 38–40 дБ, без різких піків, але в тихому приміщенні його вже чути.

Температури процесора під час синтетичного стрес-тесту короткочасно піднімаються до 90-96 °C, графіка Intel Arc — близько 72 °C, корпус у зоні клавіатури прогрівається до майже 46 °C.

При мультимедійних задачах, потоковому відео та браузингу Lenovo Yoga 7 2-in-1 практично безшумний, а нагрів мінімальний.

Фірмове ПЗ Lenovo Vantage дозволяє налаштувати режими охолодження та обмеження продуктивності для збільшення автономності, що корисно в дорозі.

Досвід використання Lenovo Yoga 7 2-in-1

Lenovo Yoga 7 2-in-1 у повсякденному житті відчувається як легкий і універсальний ультрабук. Завдяки його вазі він дуже мобільний. Звісно я порівнюю його зі своїм кейсом (2.7 кг ігровий ноут MSI Vector 16 HX AI), тому переносити його значно легше, а під час роботи на колінах ноутбук не тисне і не створює дискомфорту навіть при тривалому використанні.

Перехід Lenovo Yoga 7 2-in-1 у режим планшета, “намет” або презентаційний режим відбувається без гальмувань. Клавіатура автоматично деактивується в планшетному режимі, що запобігає випадковим натисканням.

Клавіші мають чіткий хід і добре відчуваються під пальцями. Підсвітка двоступенева, рівномірна. Працювати у темряві комфортно. Тачпад скляний, великий, без “мертвих зон”, підтримує всі жести Windows.

120 Гц OLED-екран Lenovo Yoga 7 2-in-1 створює приємний відчутний ефект плавності інтерфейсу. Колірна передача природна. Однак ввечері мої очі втомлювалися швидше у порівнянні з моїм AOC Q27G3XMN.

Для відеодзвінків та конференцій ноут підходить на 100%. Розпізнавання обличчя через Windows Hello працює швидко. Фізична шторка камери додає впевненості у приватності.

Lenovo Vantage дозволяє швидко перемикати режими продуктивності, контролювати температуру та налаштовувати екран під власні потреби.

У роботі Lenovo Yoga 7 2-in-1 відчувається надійно: корпус міцний, шарніри не скриплять, вентилятор майже не помітний під звичайним навантаженням.

Ціна та конкуренти

Lenovo Yoga 7 2-in-1 коштує в Україні від 58 353 гривень, що ставить його в середній сегмент трансформерів із OLED-дисплеями.

Найближчий родич Lenovo Yoga 9 2-in-1 відчутно дорожчий (від 88 714 гривень), при цьому пропонує схожу платформу, але більше орієнтований на преміум-досвід: кращі матеріали, звук і загальний вайб. Переплата є, але вона більше про відчуття, ніж про продуктивність.

Dell 14 Plus 2-in-1 з ціною від 66 1336 гривень виглядає цікаво з точки зору «заліза»: той самий клас процесорів, але має IPS-екран 60 Гц. З протилежного боку — Dell Inspiron 14 7445 2-in-1. Значно дешевший (від 25 049 гривень), але і зовсім інший клас: слабший процесор, гірший екран, менше пам’яті. Це вже не конкурент, а швидше бюджетна альтернатива для базових задач.

Цікавіший варіант — HP OmniBook X Flip x360 14 (від 72 тис. гривень). Тут також OLED, сучасна платформа і форм-фактор, але ціна вже ближче до верхньої межі сегмента. Ще один варіант — HP OmniBook Ultra Flip 14, який коштує від 76 449 гривень. Він ближчий до Yoga 9 за позиціонуванням і пропонує більш “дорогий” досвід, але знову ж таки — за грубі гроші.

На фоні всіх цих моделей Lenovo Yoga 7 2-in-1 виглядає як найбільш збалансований варіант: OLED 120 Гц, 32 ГБ RAM і нормальна продуктивність за адекватні гроші.

7.9 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8 Реально тримає робочий день у змішаному сценарії, але OLED і 120 Гц швидко "з’їдають" батарею при активному використанні. Продуктивність (БЖ) 8 Core Ultra 7 + 32 ГБ RAM дають швидку роботу в офісі, браузері і легкому контент-кріейті. Продуктивність (АКБ) 7 Є обмеження по частотах і теплопакету, падіння відчутне у важких задачах. Екран 9 OLED, 120 Гц і висока роздільна здатність роблять дисплей однією з головних причин купівлі. Дизайн, ергономіка 8 Досить егкий, компактний, універсальний трансформер. Якість збирання, матеріали 8 Металевий корпус і нормальна жорсткість, але шарніри — завжди потенційно слабке місце. Енергоефективність, шум 7.5 Тихий у простих задачах, але під навантаженням вентилятор чутний, а нагрів помітний. Ціна 7.5 Конфігурація сильна, але в цьому сегменті досить висока конкуренція. Звук 8 Чистий звук і нормальна гучність.