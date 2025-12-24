Огляд Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13: бізнес‑ультрабук, що не зраджує традиціям

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 — серія ноутбуків, яку поважають айтішники, люблять корпоративні клієнти й трохи побоюються геймери. Тринадцяте покоління виглядає як еволюція без революцій, але саме в таких оновленнях Lenovo зазвичай і ховає найцікавіше. Тож у нашому редакційному огляді розбираємося, чи залишився X1 Carbon еталоном ультрабука для роботи, чи вже починає здавати позиції перед прийдешнім 2026 роком.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 120 600 грн. Плюси: Продумана ергономіка та якісні матеріали корпусу; тривала автономність; зручна клавіатура; стабільна продуктивність у роботі як від мережі, так і від АКБ; корисне фірмове ПЗ; тихі вентилятори при нормальному навантаженні. Мінуси: Висока ціна; присутній ШІМ; корпус швидко збирає відбитки; ОЗП не апгрейдиться; звук динаміків міг бути кращим. 8 /10 Оцінка

Технічні характеристики ThinkPad X1 Carbon Gen 13

Екран 14 дюймів (2880×1800, 16:10), яскравість — 400 ніт (DisplayHDR 500 True Black), 120Hz, OLED, HDR, Dolby Vision Процесор Intel Core Ultra 7 258 (8 ядер: 4 P-ядра + 4 E-ядра), до 4.8 ГГц Оперативна пам’ять 32 ГБ LPDDR5x-8533 (розпаяна на материнській платі) Накопичувачі 1 ТБ M.2 PCIe Gen4 SSD Відеокарта Intel Arc 140V (інтегрована) Охолодження 2 вентилятори Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.4 Камера 8 Мп IR-камера з фізичною шторкою, ToF-датчик Аудіосистема 2× 2 Вт динаміки Провідні інтерфейси 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 1x HDMI 1x 3,5 мм комбінований аудіороз’єм (мікрофон/навушники) Блок живлення 65 Вт; 20 В, 3.25 А Акумулятор 57 Вт·год; до 14 годин Вага 0.986 кг Розміри 312.8 x 214.75 x 14.77 мм Інше TPM 2.0; сканер відбитків пальців; замок Kensington Гарантія 3 роки

Комплектація та паковання ThinkPad X1 Carbon Gen 13

Розпаковка ThinkPad X1 Carbon Gen 13 одразу дає зрозуміти, що перед нами суворий бізнес-інструмент. Коробка стримана, без глянцю, без великих рендерів ноутбука і без спроб продати тобі емоцію ще до ввімкнення.

Сама коробка зроблена з щільного картону й виглядає так, ніби переживе не одну поїздку між поштовими складами. Всередині ThinkPad X1 Carbon Gen 13 зафіксований картонними вставками, які утримують його в одному положенні. Піни чи складних пластикових форм немає, але конструкція виглядає надійною. Сам X1 Carbon знаходиться у eco-friendly кейсі.

Комплектація ThinkPad X1 Carbon Gen 13 максимально лаконічна. Проте крім стандартного набору у коробці є невеликий, але корисний перехідник USB‑C—Ethernet, що дозволяє підключитися до дротової мережі без додаткових аксесуарів. Для бізнес‑користувача приємний бонус: інколи Wi‑Fi може підвести на конференціях або в офісі, а дротове підключення завжди стабільне. Маленький аксесуар, але економить час і нерви.

Зарядний адаптер компактний і не виглядає як цеглина з початку 2010-х. Він підключається через USB-C, що давно стало стандартом для цієї серії, і не займає пів рюкзака. Для людей, які постійно носять ноутбук із собою, це дрібниця, але з тих, що реально впливають на щоденний комфорт.

Дизайн, ергономіка та матеріали ThinkPad X1 Carbon Gen 13

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 виглядає стримано та солідно. Чорний корпус, мінімум декоративних елементів і впізнаваний логотип ThinkPad із червоною крапкою. Дизайн, що навмисно ігнорує тренди, бо він і є тренд.

За матеріали корпуса цю серію досі поважають. Кришка виконана з вуглеволокна, а основа — з магнієвого сплаву. На дотик ноутбук здається теплішим і “живішим”, ніж, наприклад, холодний “яблучний” алюміній, і водночас не створює відчуття крихкості.

Вага у 986 грамів — ще один сильний бік ThinkPad X1 Carbon Gen 13.

Ергономіка тут продумана до дрібниць, і це дуже thinkpad-івська історія. Кришка відкривається однією рукою (на 182 °), петлі тугі, але без надмірного опору, а екран надійно тримається в обраному положенні.

Клавіатура ThinkPad X1 Carbon Gen 13 — одна з кращих, які мені довелося тестити у 2025 році. Хід клавіш глибший, ніж у більшості сучасних ультрабуків, відгук чіткий, а розкладка логічна.

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 не економить і на зручності автентифікації. Тут є сканер відбитка пальця, який швидко й безпомилково впізнає користувача, і Windows Hello, що дозволяє розблоковувати ноутбук по обличчю майже миттєво.

TrackPoint нікуди не зник і, як завжди, викликає або любов, або повне нерозуміння. Але важливо, що Lenovo не прибирає його заради уніфікації (ну, майже). Для частини користувачів це незамінний інструмент, який дозволяє працювати з текстом і таблицями, не відриваючи рук від клавіатури. Тачпад при цьому великий, точний і не викликає бажання одразу підключати мишу.

Покриття корпусу матове, з характерною soft-touch текстурою. Воно приємне на дотик, але має класичну проблему ThinkPad. Так, воно збирає відбитки пальців. Не катастрофічно, але перфекціоністам доведеться або змиритися, або носити з собою серветку. З іншого боку, корпус не ковзає і добре лежить у руках.

Роз’єми в ThinkPad X1 Carbon Gen 13 розташовані практично й продумано. Права сторона прихистила HDMI, один USB, комбінований 3,5 мм аудіо та кнопку живлення з LED-індикатором. Ліва сторона відведена під один USB, два Thunderbolt 4 з підтримкою DisplayPort і Power Delivery та лоток для SIM‑карти.

Ще один важливий момент — міцність. ThinkPad X1 Carbon Gen 13 традиційно проходить серію військових тестів на витривалість. Він не виглядає як пристрій, який зламається від випадкового удару об край столу чи поїздки в переповненому рюкзаку.

Дисплей ThinkPad X1 Carbon Gen 13

Дисплей у ThinkPad X1 Carbon Gen 13 приємно дивує: 14 дюймів з роздільною здатністю 2880×1800 у форматі 16:10. Додаткові вертикальні пікселі добре відчуваються у браузері, текстових редакторах і навіть у пошті. Панель OLED з частотою оновлення 120 Гц дарує насичені кольори та глибокий чорний, а підтримка HDR і Dolby Vision додає контрасту та яскравих піків у відео та фото. Дивитись контент на Netflix суцільне задоволення.

Яскравість на рівні 400 ніт разом із сертифікацією DisplayHDR 500 True Black робить екран комфортним і у сонячному офісі.

Кути огляду широкі, без помітних інверсій кольору чи втрати контрасту. Це важливо не лише для спільної роботи, а й для банальних відеодзвінків, коли ноутбук стоїть під кутом або трохи нижче рівня очей. Екран не вимагає постійних мікрокорекцій положення кришки.

Частота оновлення тут 120 Гц і Lenovo не намагається грати в “псевдогеймінг”. Інтерфейс працює плавно, а для робочих сценаріїв цього достатньо. Підвищені герци тут були б радше маркетинговим бонусом, ніж реальною необхідністю.

Для OLED-панелі варто згадати й про ШІМ, тож чутливі користувачі на низькій яскравості можуть відчувати дискомфорт під час тривалої роботи в темряві. Водночас на середніх і високих рівнях яскравості мерехтіння практично не відчувається, а в реальному робочому сценарії за нормального освітлення проблем не виникає. Типовий компроміс для сучасних OLED-екранів, а не недолік конкретної моделі.

Рамки навколо дисплея помірні. Вони не рекордно тонкі, але й не створюють відчуття застарілого дизайну. Верхня рамка трохи ширша через камеру та сенсори. Та на мій погляд, функціональність важливіша за симетрію.

Камера та звук ThinkPad X1 Carbon Gen 13

Роздільна здатність камери вища за базові 720p, хоча й до рівня смартфонів їй, звісно, далеко. Картинка чіткіша, обличчя не перетворюється на мильну пляму, а дрібні деталі не губляться навіть при неідеальному освітленні. Для робочих дзвінків у Teams чи Zoom цього більш ніж достатньо, і співрозмовники не будуть перепитувати, чи у вас проблеми з інтернетом.

Приємним бонусом є наявність інфрачервоного модуля для розпізнавання обличчя. Windows Hello працює швидко й стабільно: відкрив кришку і ноутбук уже готовий до роботи. У повсякденному використанні це значно зручніше за введення пароля, особливо якщо ноутбук часто переходить у сон між короткими робочими сесіями.

Фізична шторка камери виглядає актуально. Просте механічне рішення, але воно дає відчуття контролю. Закрив і знаєш, що камера точно не дивиться на тебе в невдалий момент. Чесно кажучи, бігати за пластирем у 2025 році було б якось не дуже солідно для бізнес ноутбука.

Мікрофони в X1 Carbon Gen 13 орієнтовані саме на голосові сценарії. Вони добре захоплюють мову і відсікають частину фонового шуму від клавіатури, вентиляторів тощо. Для дзвінків без гарнітури цього цілком вистачає, і співрозмовники чують голос чітко, без спотворень.

Акустична система ноутбука не намагається здаватися чимось більшим, ніж є насправді. Динаміки звучать чисто, без хрипів на середній гучності, але з передбачуваними обмеженнями по низьких частотах. Басу тут мінімум, і це очікувано для тонкого корпусу. Але якщо ти плануєш слухати музику або монтувати звук, краще одразу підключати навушники чи зовнішні колонки. Я використував ноутбук у парі з навушниками Anker Soundcore AeroClip, які нещодавно були в нас на огляді.

Фірмове програмне забезпечення

Центральним елементом керування ThinkPad X1 Carbon Gen 13 залишається Lenovo Vantage. Це універсальний хаб, у якому зібрані оновлення драйверів, налаштування живлення, контроль батареї та базові функції безпеки. Інтерфейс простий і зрозумілий.

Окремим плюсом є адекватна робота з оновленнями. Vantage не намагається встановити все й одразу, не виводить агресивні сповіщення і не перезавантажує систему без попередження. Для бізнес-ноутбука це критично: нічого не дратує більше, ніж апдейт у середині робочого дзвінка.

Налаштування енергоспоживання ThinkPad X1 Carbon Gen 13 реалізовані логічно. Користувач може обирати між профілями продуктивності та економії енергії без занурення в системні меню Windows. Є й фірмові функції догляду за акумулятором. Обмеження максимального заряду корисне для тих, хто більшість часу працює від розетки.

Приємно, що Lenovo не перевантажує систему власними сервісами у фоні. У повсякденній роботі ноутбук не відчувається забитим процесами, а час завантаження й виходу зі сну залишається коротким.

Важливо й те, чого тут немає. Немає пробних версій антивірусів, нав’язливих партнерських програм або “рекомендованих” сервісів, які з’являються після кожного оновлення. Тут встановлена ліцензійна Windows 11 Pro, що логічно для бізнес ноутбука такого класу.

Робоча продуктивність ThinkPad X1 Carbon Gen 13

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 (БЖ) 33.5 Speedometer 3.1 (АКБ) 30.6 WebXPRT 4 (БЖ) 333 WebXPRT 4 (АКБ) 266 Google Octane 2.0 Plus (БЖ) 111261 Google Octane 2.0 Plus (АКБ) 103025 Google Octane 2.0 Plus Multi Core (БЖ) 506671 Google Octane 2.0 Plus Multi Core (АКБ) 489346 CPU-Z Single (БЖ) 757.7 CPU-Z Single (АКБ) 700.8 CPU-Z Multi (БЖ) 5022.4 CPU-Z Multi (АКБ) 4690.5 3DMARK Steel Nomad Light 3235 3DMARK Port Royal 12021 3DMARK Time Spy Extreme 1984 3DMARK CPU Profile (Max threads) 5911 PCMARK 10 Extended 6984 Cinebench 2024 Single 121 Cinebench 2024 Multi 580 Cinebench R23 Single 1752 Cinebench R23 Multi 9119 Blender CPU 4.4.0 124.13 Blender GPU 4.4.0 550.00 Corona Benchmark 2968039 RAM read MB/s 86546 RAM write MB/s 106556 SSD read MB/s 5205.23 SSD write MB/s 4875.31

Якщо дивитись на ThinkPad X1 Carbon Gen 13 лише як на тонкий бізнес-ноутбук, ці цифри можуть навіть здивувати. За результатами браузерних тестів він поводиться як повноцінна робоча машина, а не як ультрабук із компромісами. Speedometer 3.1 показує 33,5 бала від мережі та 30,6 від акумулятора — падіння є, але воно помірне.

WebXPRT 4 підтверджує цю картину: 333 бали при роботі від БЖ і 266 від АКБ. Різниця відчутна в цифрах, але в реальній роботі з вкладками, Google Docs, CMS чи адмінками сайтів ThinkPad залишається швидким.

CPU-Z добре показує баланс між піковою і сталою продуктивністю. 757 балів у single-core та понад 5000 у multi-core від розетки. Від батареї результати ThinkPad X1 Carbon Gen 13 трохи нижчі, але різниця не критична: система не “обрізає” ядра до офісного калькулятора.

Cinebench лише підкреслює цю логіку. У Cinebench R23 ноутбук набирає 1752 бали в однопотоці та 9119 у багатопотоці — цифри, які дозволяють комфортно працювати з кодом, важкими Excel-файлами чи великою кількістю фонових задач. У Cinebench 2024 сценарій той самий: без рекордів, але стабільно й передбачувано.

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 не “вистрілює” в окремих тестах, зате тримає високий середній рівень у повсякденних сценаріях: робота, мультимедіа, легка графіка, багатозадачність. Типовий профіль добре збалансованого бізнес-ноутбука.

Графічні тести 3DMark одразу ставлять все на свої місця. Steel Nomad Light — 3235 балів, Time Spy Extreme — 1984. Port Royal із результатом 12021 радше демонструє можливості платформи в синтетичних умовах, ніж натякає на серйозний геймінг.

Окремо варто похвалити підсистему пам’яті ThinkPad X1 Carbon Gen 13. Швидкості оперативної пам’яті понад 86 ГБ/с на читання та понад 106 ГБ/с на запис. Це серйозні цифри, які позитивно впливають на загальну чуйність системи. SSD також не підводить: понад 5 ГБ/с на читання й майже 4,9 ГБ/с на запис забезпечують миттєвий запуск програм і швидку роботу з великими файлами.

Ігрова продуктивність ThinkPad X1 Carbon Gen 13

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 одразу дає зрозуміти, що ігри для нього не основний сценарій, а радше приємний бонус. Вбудована графіка Intel Arc Graphics 140V дозволяє запускати сучасні проєкти, але з чітким усвідомленням обмежень ультрабука з 17 ватним процесором.

У Atomfall на LOW-налаштуваннях при роздільній здатності 2880×1800 ноутбук показує близько 36 кадрів на секунду. Грати можна, хоча запас “консольної” плавності мінімальний.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 на найнижчих графічних налаштуваннях у рідній роздільній здатності 2880×1800 працює приблизно на рівні 30 кадрів на секунду. Комфортним такий ігролад назвати складно, але грати можна.

Alan Wake Remastered виглядає найбільш дивно у цьому наборі тестів. Навіть на низьких налаштуваннях у 1920×1080 ноутбук видає лише близько 29 fps, що скоріше свідчить про особливості оптимізації гри, ніж про реальні можливості графіки.

Зовсім інша картина з класикою. Half-Life 2 на Very High без жодних проблем працює зі швидкістю близько 189 кадрів на секунду.

The Witcher 3 Next Gen у 2880×1800 на low налаштуваннях тримається на рівні 24 кадрів на секунду. Виглядає майже кінематографічно, але вимагає стоїцизму від гравця.

Різниця між роботою від мережі та батареї практично не відчувається. Навантаження на GPU не впливає на автономність настільки, щоб це було критично. Нижня частина корпусу залишається відносно прохолодною навіть під середніми ігровими навантаженнями, що дозволяє тримати ноутбук на колінах або на столі без сильного дискомфорту.

Автономність, температури та шум

У змішаному офісному сценарії (браузер, текстові редактори, відеоконференції) ноутбук тримає близько 9–10 годин від одного заряду. Перемикання на економний режим дозволяє протягнути й до 11-12 годин, що для тонкого ультрабука з 14-дюймовим екраном дуже гідно.

Температурний режим комфортний. Коли ноутбук працює під високим навантаженням, CPU прогрівається, але корпус із карбону та магнієвого сплаву добре відводить тепло. Верхня частина клавіатури може ставати теплою, але ніколи не обпікає. Під час базової роботи корпус практично холодний.

Щодо зарядки від повербанка Baseus Elf Digital Display 20000mAh 65W, то цифри дуже наочні. На швидку зарядку з 0 до 50% йде приблизно півгодини, до 90% — близько години, а повний заряд займає всього 1 годину 29 хвилин. Це дозволяє швидко підготувати ноутбук до роботи перед виїздом або короткою паузою.

Система охолодження налаштована з акцентом на тишу. Під типовими офісними навантаженнями рівень шуму тримається в районі 28–30 дБ, тож вентилятори або майже не чути, або вони губляться на фоні кімнати. Під піковим навантаженням у бенчмарках чи тривалих обчисленнях шум зростає приблизно до 38–40 дБ. Вентилятори стають помітними, але звук рівний і без різких високих частот, тому він не дратує навіть під час тривалої роботи.

Час зарядки залежить від адаптера. Стандартний USB-C блок (~65 Вт) дозволяє зарядити ноутбук з 0 до 80% приблизно за 1 годину, повний заряд — близько 1,5 години.

Автономність добре поєднується з налаштуванням енергоспоживання через Lenovo Vantage. Профілі “ECO” або “Balanced” дозволяють керувати споживанням без втрати швидкодії у повсякденних завданнях.

Інтегрована графіка сприяє низькому енергоспоживанню: навіть під навантаженням вона не вимагає додаткового охолодження, на відміну від дискретних рішень.

Досвід використання ThinkPad X1 Carbon Gen 13

Після кількох тижнів використання ThinkPad X1 Carbon Gen 13 як основного робочого інструмента залишилися тільки позитивні враження. Клавіатура, як завжди, чудова для довгих текстів, а TrackPoint і тачпад працюють без сюрпризів. Відчуття надійності корпусу додає впевненості, що ноутбук переживе будь-яку поїздку чи рухливих домочадців.

Екран зі співвідношенням сторін 16:10 відчувається дуже зручним для роботи з документами та багатозадачності. Візуальні компроміси практично відсутні, кольори приємні і природні для повсякденних завдань. А перегляд відео або серіалів на OLED-панелі приносить задоволення: картинка соковита і насичена.

У плані зв’язку X1 Carbon Gen 13 виглядає повністю сучасно. Ноутбук підтримує Wi‑Fi 7 з усіма перевагами нової специфікації. Є Bluetooth 5.4, тож бездротові навушники та периферія підключаються легко і без лагів. Лоток для SIM‑карти дозволяє працювати з мобільним інтернетом. В цілому для бізнесу та подорожей набір сучасних бездротових і мобільних інтерфейсів цілком достатній..

Продуктивність ThinkPad X1 Carbon Gen 13 від мережі й батареї майже не відрізняється. Вебдодатки, документація, пошта, таблиці Excel — все працює плавно.

Ноутбук майже не нагрівається під робочим навантаженням, вентилятори тихі, а корпус не обмежує комфорт при роботі на колінах. Автономність дозволяє провести день без підзарядки в умовах відключень світла.

Фірмове ПЗ Lenovo Vantage допомагає налаштувати профілі продуктивності, акумулятор і охолодження без зайвих рухів.

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 — легкий, компактний, тихий і водночас достатньо продуктивний для всього, що ви називаєте роботою.

Ціна та конкуренти

Ціна Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 стартує приблизно від 120 600 гривень. За ці гроші покупець отримує легкий, тонкий і досить автономний бізнес‑ультрабук з високоякісним OLED‑екраном 16:10, відмінною клавіатурою та повним набором сучасних портів.

Якщо дивитися на конкурентів у тих же діапазонах цін: Acer Swift Edge 14 AI дешевший (≈82 000–92 000 гривень), Lenovo ThinkPad X9‑14 Gen 1 ≈98 000–116 000 гривень, HP OmniBook 7 14 — ≈63 000–76 000 гривень, Asus Zenbook 14 OLED ≈82 000–92 000 гривень, а Apple MacBook Pro 14 M5 — ≈96 000–111 000 гривень.

Більшість цих альтернатив у Україні продаються неофіційно, тому їхня ціна нижча за офіційно ввезений ThinkPad X1 Carbon Gen 13. На це варто зважати при виборі: дешевше не завжди означає вигідніше, особливо для бізнес‑користувача, який цінує надійність та підтримку від виробника.

8 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8 Максимум, який можна "витиснути" — це 11–12 годин реальної роботи. Продуктивність (БЖ) 7.5 Стабільна робота в офісних і веб‑сценаріях, але без рекордів для важких задач. Продуктивність (АКБ) 7.5 Невелике падіння швидкодії, але в реальному використанні майже непомітне. Екран 9 Зручний 16:10 для документів і мультитаскінгу, кольори приємні, яскравість достатня для більшості сценаріїв. Перегляд контенту - топ. Дизайн, ергономіка 9 Класичний дизайн ThinkPad, продумана та зручна клавіатура, розташування портів. Якість збирання, матеріали 10 Корпус із карбону та магнієвого сплаву, жорсткий і надійний. Жодних люфтів чи натяку на них. Енергоефективність, шум 8 Тиха робота при базових завданнях, але вентилятори досить помітні під піковим навантаженням. Ціна 6 Дорого навіть для преміального сегмента. Звук 7 Чистий для робочих колів та відео, але не більше.