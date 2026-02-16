Коли хайп не рятує: гучні провали крипторинку

Depositphotos

2024-2025 роки дали особливо багато прикладів того, як ідеї, що мали стати великими криптоісторіями, закінчувалися епік фейлами — смішними, болючими або абсурдними. Це короткий огляд того, як саме криптохайп перетворюється на жахіття.





У крипті давно вважають, що хайп здатен підняти все — навіть те, що не має жодної цінності. Криптохайп живе за законами, які часто суперечать здоровому глузду. Але кожна спроба “піднятися на шумі” рано чи пізно стикається з реальністю, і тоді виявляється, що закони природи, ринки й елементарна логіка все ж сильніші за яскравий маркетинг.

Соціальний експеримент

Oobah Butler — британський журналіст-сатирик і трюкач, який спеціалізується на провокативних соціальних експериментах. У 2017-му він прославився, створивши фейковий ресторан у власному сараї (The Shed at Dulwich), який через фальшиві відгуки став №1 у Лондоні на TripAdvisor і це навіть без реальної кухні.

У 2025-му він запустив документальний проєкт для Channel 4 під назвою How I Made a Million in 90 Days. Він поставив умову за 90 днів заробити £1 млн, не порушуючи закон. Мета — протестувати сучасну “hustle-культуру”, стартап-мрії, хайп, крипто-меми та уявлення про “швидкі гроші”.





Його перша стратегія просто увійти в кімнату з багатими людьми та прямо попросити у них гроші. Потім він організував “ethical sweatshop” — бренд дитячого одягу, який має продавати “обмеженим тиражем”. А потім сконцентрувався на крипті. Батлер спробував запустити meme-coin від імені криптокомпанії, з надією, що інтернет-хайп підхопить і це принесе гроші. І тут начебто знайшовся спонсор, який обіцяв заплатити мільйон, якщо Батлер дійсно запустить мемкоїн.

Батлер навіть купив статтю про себе в “Forbes Georgia” (не основному Forbes), аби підняти свій імідж як “успішного криптопідприємця”. Це ж дало йому можливість претендувати на кредит до $8 млн, але усе закінчилося по-іншому. Butler оселився в Нью-Йорку, хайп є, документалка вийшла, але реального мільйона нема. І токен, який він анонсував або натякав також не злетів.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Хайп на здоровій їжі

А ця історія виглядає як чорна комедія з біржового форуму. Користувач Reddit під ніком skilliard7 опублікував пост з заголовком: “I am financially ruined (short selling Korean fried chicken companies)”. У ньому він повідомив, що втратив $472 085, шортивши акції південнокорейських компаній, які займаються смаженою куркою.

Логіка була наступною. Зниження народжуваності в Кореї та зростання хайпу навколо здорового харчування й веганства має зменшити попит на смажену курку. Skilliard7 провів “дослідження споживчих трендів” і вирішив, що це буде вигідний шорт, адже “весь курячий сектор йде під мінус”. Він сподівався, що поточний хайповий тренд здорової їжі спрацює.

Загалом, так і мало бути, але реальність вирішила пожартувати. Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг вирішив відсвяткувати досягнення рекордної капіталізації компанії вечерею у ресторані Khanbu Chicken в Сеулі зі смаженою куркою з пивом. Його фото з керівниками Samsung і Hyundai вмить розлетілося мережею і стало вірусним. На тлі цього акції фастфуд-компаній неочікувано підскочили приблизно на 30%.

Для skilliard7 це означало, що усі позиції ліквідовані, портфель “згорів”. Залишилися лише аудиторія Reddit, драматичний пост і питання як далі жити. Цей кейс класичний приклад того, як інвестор може програти всього через один кадр у соцмережах та одну абсолютно випадкову вечерю.

Мемкоїн, який спалахнув і швидко згас

Травень 2024 року ще раз нагадав, що фізика та здоровий глузд потужніші за маркетингові трюки. Розробник мемкоїну TruthOrDare на ім’я Мікол вирішив провести “прямий ефір, який запам’ятають”. Для цього він попросив друзів облити його ізопропіловим спиртом і запустити феєрверки просто на камеру. Ідеєю було “вибити хайп” для токена DARE, який ніхто не помічав.

Закінчилося все тим, що Мікол миттєво зайнявся полум’ям, отримав опіки третього ступеня, провів кілька днів у лікарні та отримав відчутний медичний рахунок, а стрім перетворився на хаос із криками “вимкни камеру”. Капіталізація токена й справді виросла після інциденту до приблизно $450 тис., але через два тижні повернулася до $50 тис. Тобто єдиним стабільним результатом став не хайп, а шрами. Навряд чи це був той ROI, який він планував.

Криптомистецтво

Те, що відбувається на межі крипти та сучасного мистецтва, інколи нагадує перформанс сам заради себе. Засновник Tron Джастін Сан у листопаді 2024 року купив відому роботу “Comedian” — банан, примотаний скотчем до стіни — за $6,2 млн. Він намагався подати це як жест, який об’єднує мистецтво, меми й криптокультуру.

Проте будь-яка історія має логічний кінець, і фінал цього перформансу виявився максимально буквальним, адже через кілька днів він просто з’їв цей банан перед аудиторією. Після десятків інтерв’ю про культурний феномен, NFT-мислення й “нову епоху мистецтва” все зійшло до питання: “Щоби що?”. Банан зник, хайп вщух, а сенс, якщо він був, залишився лише у вигляді вірусних роликів.

13-річний “геній”

Юний 13-річний творець мемкоїну Gen Z Quant запустив токен на Solana й у прямому ефірі продав усі свої 51 млн монет приблизно за $30 тис. Це був типовий rug-pull, тому він очікував, що спільнота лише знизає плечима. Але сталося навпаки. Трейдери буквально перезапустили токен без нього, і QUANT несподівано виріс майже на 77 000%.





Один з інвесторів заробив майже мільйон доларів, а сам юний “творець” хіба що нове прізвисько в ком’юніті. Він спробував повторити трюк із новим токеном “Sorry”, але там заробив лише близько $20 тисяч, зливши монети на ранньому піку. У підсумку він хотів хайпу, а вийшло, що хайпанули інші.

Статуя Трампа з біткоїном

У 2025 році у Вашингтоні встановили 12-футову золоту статую Дональда Трампа з біткоїном у руці. Інсталяція мала стати символом криптооптимізму, поєднання попкультури, політики та цифрових активів. Але іронія в тому, що саме Трамп своїми пізнішими заявами про мита для Китаю фактично запустив ведмежий тренд для ринку. Хайпова статуя, звичайно, вистрілила красивою картинкою, але її головний персонаж сам же й обвалив той актив, який тримав у руці.

Чанпен Чжао

Майже одразу після статуї Трампа з’явилася ще одна золота статуя — вже засновника Binance Чанпену Чжао. Статую встановили ентузіасти з ком’юніті, водночас запустивши мем-токен CZSTATUE, що мав супроводжувати хайп. Проблема лише в тому, що Чжао не мав до цього жодного стосунку. Він не ініціював ані статую, ані токен і публічно відмежувався від обох. У підсумку статуя зникла так само швидко, як і з’явилася, а мем-токен обвалився на 99%, залишивши по собі лише скриншоти та пару останніх холдерів, що вірили у “великий ребаунс”.

Прометей, що так і не зійшов на сушу

Нещодавно засновник майнінгової компанії Parhelion Росс Келвін запропонував побудувати на острові Алькатрас 450-футову статую Прометея вартістю $450 млн. Там також мали бути монумент та музей.

Але, як це часто буває, далі рендерів справа не пішла. Проєкт виявився радше піар-ініціативою, ніж реальним будівництвом. І хай які цифри звучали, хайп розчинився, лишивши по собі те, що лишають більшість таких ініціатив: красиві картинки й порожні обіцянки.





Висновки

Хайп обіцяє зліт, але реальність часто пропонує інший сценарій. І у минулих роках він проявився всюди: у хакері, який вкрав $5,5 мільйона у ZK-Lend і злив усе на фейковий Tornado Cash, буквально викинувши гроші, або у трейдері, який після втрати останніх $500 у прямому ефірі вимовив “зробіть мене мемкоїном” і закінчив найгіршим чином. Усі ці історії різні, але кожна з них показує, що там, де панує хайп, рідко буває фінал, схожий на успіх. Найчастіше він схожий на жарт, провал або трагедію, а інколи на все разом.