ТОП 6 найкурйозніших злочинів у блокчейні: від французьких багетів до шіткоїнів ФБР

Все частіше криптозлочинці додають у свої кримінальні сюжети елементи креативу та театру. Це не дивина: творчий, а часто навіть шокуючий підхід завжди приваблював більше коштів, ніж шаблонні Ponzi-схеми. Розглянемо найбільш колоритні та курйозні випадки обману, які мали місце у криптоіндустрії.

“Королева біткоїну” або реінкарнація богині

Минулий тиждень ознаменувався винесенням вироку так званій “королеві біткоїна” Яді Чжан, яка ошукала 128 000 людей більш ніж на $7,3 млрд. Справа виявилася гучною та чи не наймасштабнішою у криптосередовищі за останній час. Злочин, за висновками слідчих, був дворівневим: класична фінансова афера (2014–2017 роки) з подальшим “хай-тек” відмиванням — великі суми були перетворені в криптовалюту й збережені в цифрових гаманцях.

"Королева біткоїну" Яді Чжан

Але окрім суто кримінальної складової, всі причетні відзначали фантасмагорійний, навіть культовий, характер справи: у вилучених нотатках фігурували захопливі фантазії про статус “реінкарнованої богині” та про створення мікродержави з буддистським храмом — план, який виглядає водночас мегаломанським і моторошним. Астрономічні суми, які вдалося зібрати Яді Чжан, пояснюються тим, що вона успішно майже створила власну релігію, чого не вдавалося криптозлочинцям ніколи раніше.

HyperVerse: віртуальні зірки та метавсесвіт

Проєкт стартував десь 2020 року — спочатку компанія мала назви HyperFund, HyperCapital, HyperTech, а потім перейменувалася у HyperVerse (у перекладі — “Гіпервсесвіт”). Ініціаторами були австралійський підприємець Сем Лі та його бізнес-партнер Раян Сюй. HyperVerse продавалася як “віртуальний всесвіт” з правом володіння “планетами”, щоденними винагородами й фантастичною віддачею — і сотні тисяч людей повірили.

Проєкт мав промошоу, впливових промоутерів і навіть фальшивого CEO Стівена Льюїса, який пізніше виявився найманим актором за гроші. У піар-компаніях лунали обіцянки про залучення знаменитостей, як-от Чак Норріс чи Стів Возняк (через Cameo або інші сервіси). Коли у 2022 році користувачі почали втрачати доступ до коштів, сталося те, чого боялися: мільйони вкладених доларів не змогли вивести.

Розслідування пов’язувало HyperVerse з мережею попередніх проєктів, які працювали за принципом піраміди: нові гроші покривали “винагороди” старих інвесторів. Втрати оцінюють у сотні мільйонів — за деякими підрахунками, близько $1,7–1,9 млрд. У найменш захищених регіонах люди брали кредити, щоб “купити” пакети проєкту — і декілька випадків закінчилися катастрофічними наслідками для сімей, аж до спроб самогубств. У США й Австралії розпочали кримінальні процеси.

“Французькі багети або Monero”: коли вимога стає мемом

У листопаді 2024 року нова група Hellcat зламала систему великої французької корпорації Schneider Electric та зажадала викуп. При цьому хакери дали вибір: заплатити у приватній криптовалюті Monero або… у французьких багетах.

“Щоб забезпечити видалення цих даних і запобігти їх публікації, ми вимагаємо $125,000 у багетах. Невиконання цієї вимоги призведе до розповсюдження скомпрометованої інформації.” — заявили Hellcat, згідно з скріншотом сайту на Tor, який уже недоступний.

Сміх і сарказм насправді сусідували із серйозністю атаки: зловмисники заявляли про крадіжку близько 40 ГБ даних і погрожували оприлюднити цю інформацію, якщо викуп не буде сплачений. Натомість вони обіцяли знижку 50%, якщо Schneider Electric протягом 2 діб публічно визнає витік даних. Насправді “багети” були тролінгом, що підкреслював національний контекст жертви, — але на ділі зловмисники просили платежі саме в Monero, щоб мінімізувати слід у блокчейні.

Цей епізод став класикою так званих “ransomware”-атак та добре проілюстрував паралель: кіберзлочинці вміють жартувати, але їхні методи — цілком серйозні та ефективні для шантажу й витоку бізнес-даних. А Schneider Electric і досі уникає відповіді на питання, чи був виплачений викуп.

QuadrigaCX: мертвий засновник

QuadrigaCX — одна з найстрашніших історій ранньої ери крипти. Ця канадська криптобіржа була заснована у 2013 році в місті Галіфакс. QuadrigaCX швидко стала однією з найпопулярніших у Канаді — особливо в період буму 2017 року, коли біткоїн зріс до $20 000.

У грудні 2018 року засновник біржі Джеральд Коттен разом із дружиною поїхав до Індії (місто Джайпур), де раптово помер від ускладнень хвороби Крона. Всім казали, що він нібито був єдиним, хто мав ключі з доступом до cold-wallet із криптовалютами клієнтів. Після цього біржа виявилась неплатоспроможною: за різними оцінками, на рахунках клієнтів “зависло” від 137 до 250 млн канадських доларів. Але пізніше виявилося, що “холодні” гаманці були порожні ще до смерті Коттена.

Коли з’ясувалося, що гроші зникли, у криптоспільноті вибухнули теорії про інсценовану смерть Коттена. У 2020 році група інвесторів навіть офіційно вимагала ексгумації тіла для підтвердження смерті, але офіційно рішення не ухвалили.

QuadrigaCX оголосила банкрутство у 2019 році; кредитори (понад 76 000 осіб) досі очікують на компенсації. У 2023 році вдалося частково повернути близько 13 млн CAD, але це лише невелика частина втрат. Розслідування Офісу з цінних паперів провінції Онтаріо та аудитори дійшли висновку, що те, що спочатку виглядало як трагічний збіг, має ознаки шахрайства — внутрішні записи були відсутні, транзакції непрозорі, а контроль централізований у руках однієї людини.

Кейс став попередженням для всіх: без процедур контролю й мультипідписів централізація ключів робить сервіс уразливим не тільки до хакерів, а й до людських помилок, зловживань або просто трагічних випадковостей. Втім, це не єдина історія, пов’язана з потойбіччям: так, пастор зі США продавав вірянам власну криптовалюту, тому що так йому “сказав Бог”.

OneCoin: “криптовалюта” без блокчейну

OneCoin — класика жанру “крипто-культа”. OneCoin була заснована у 2014 році Ружою Ігнатовою (спільно з Карлом Себастіаном Грінвудом) як компанія, яка мала продавати освітні пакети й одночасно просувати так звану криптовалюту OneCoin. Її прорекламували як “Bitcoin killer”. Користувачам казали, що OneCoin можна “майнити”, що гроші будуть зростати і що це справжня криптовалюта.

Тож, платники купували освітні пакети та отримували “монети” у базі даних компанії. Та насправді ніякого блокчейну взагалі не існувало. Зі зламаними обіцянками й масовою мережею агентів OneCoin залучив, за різними оцінками, мільярди доларів — офіційні підрахунки говорять про щонайменше кілька мільярдів у продажах між 2014 і 2016 роками.

Ключові фігуранти були заарештовані або засуджені, більшість співавторів ув’язнили. Грінвуд отримав 20 років. Ружа Ігнатова досі в розшуку, громадскість востаннє бачила її 25 жовтня 2017 року, коли вона нібито вилетіла з Болгарії (Софія) до Афін, Греція. Так закінчилася не тільки фінансова афера, а й приклад ще одного культу навколо “особистості”, де харизма й театральні шоу замінили прозору технологію.

“Класика”, що повторюється

Між груднем 2017-го і лютим 2018-го інша група шахраїв повторила аферу Ружени Ігнатової та влаштувала “передпродаж” 10 млн токенів чи “прав на токени”, збираючи платежі в біткоїнах і ефірі. Проєкт мав вигляд серйозної компанії з алгоритмом продажу і власним софтом — достатньо, щоб зацікавити інвесторів. Коли вкладники почали тиснути на виведення — вебсайт і соцмережі просто зникли: класичний exit scam.

Загальні втрати оцінюються приблизно в €6 млн; під час розслідування в Австрії, на Кіпрі та в Чехії заарештували шість осіб і вилучили майно — нерухомість на €1,4 млн, близько €750 тис. у готівці/крипті та два автомобілі.

“Шіткоїн” від ФБР

Цей кейс не є шахрайством як таким, але містить у собі доволі оригінальний метод криптообману. У травні 2024 року Федеральне бюро розслідувань США (FBI) створило фейковий токен, пов’язаний зі штучним інтелектом, щоб спіймати шахраїв, які займалися маніпуляціями на ринку.

“Ловчий токен” NexFundAI (NEXF) був створений як приманка, націлена на тих, хто брав участь у шахрайських криптовалютних схемах, зокрема pump-and-dump. ФБР, маскуючись під шахраїв, повідомило трейдерів, що воно потребує допомоги у маніпуляції обсягами торгів токеном, щоб обдурити інвесторів, змусивши їх повірити, що NEXF популярніший, ніж він є насправді.

Щонайменше 18 осіб були звинувачені у межах операції ФБР. Само ж ФБР звинувачували у порушенні авторських прав з використання коду. Але у суді ФБР, скоріше за все, нічого не загрожує: ліцензія MIT, яку вони використали, широко дозволяє людям користуватися програмним забезпеченням.