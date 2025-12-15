Як розганяють скам у крипті: кейс Botify на $67 млн

Depositphotos

Історія “шіткоїна” Botify показує, наскільки легко у крипті створити видимість успішного проєкту там, де немає ні продукту, ні команди, ні реальної цінності. Минулого тижня невідомий інвестор злив внутрішню таблицю з бюджетом скам-токена Botify, а ончейн-детектив звірив її з рухом коштів та реконструював весь шлях так званого “маркетингу”.

Як це працює? За документами та транзакціями, команда витратила близько $1,5 млн на лістинги, накрутку активності, оплату інфлюенсерів і навіть на фіктивну рекламну кампанію під виглядом “партнерства” з UEFA. Усе це було спрямовано на штучний розгін токена до капіталізації приблизно $67 млн, після чого проєкт просто покинули.

Бюджет

Документ показує, що майже весь бюджет Botify розчинився у маркетингу. Лістинг на Gate коштував $190 тис., на MEXC — ще $90 тис. Окремими статтями зазначені витрати на інтеграції CoinMarketCap і Coingecko, підключення гаманців, маркет-мейкінг, а також додаткові тулзи. На TikTok та Instagram було закладено приблизно $233 тис. — це оплатні Reels, пуші, виведення токена у тренди Solscan, Dexscreener та dextools-nitro.

За структурою бюджету, понад чверть коштів пішла на лістинги, близько 20% — на роботу з KOL, приблизно стільки ж — на соцмережі, а близько 18% — на маркет-мейкінг. Решта — це ліквідність, технічні дрібні сервіси й різні додаткові витрати. Серед них також була позначена “UEFA campaign” на $80 тис., яка, однак, не має жодних доказів реального існування й виглядає черговою спробою створити ілюзію великого партнерства.

Інфлюенсери у X (KOL)

Окрема вкладка документа описує алокацію токенів для KOL (“Key Opinion Leaders”, жаргонне “callers” — тобто лідери думок). У списку — GG, Zeus, ElonTrades, Brommy, Moneylord, NekoZ, Barbie, Maison Ghost, Shah, Henok, Your Pop, Conor Kenny, Gordon та інші. Кожен отримував частку від емісії у межах 0,1-1%, позначку “Stables: Yes” (там, де виплати робили в стейблкоїнах), правила вестингу (поступового розблокування токенів) та продажів, а також конкретну адресу гаманця.

Приклад інфлюенсера Gordon показує типову схему. Він отримав фіксовану суму, приблизно 0,6-0,665% пропозиції (частково з миттєвим доступом, частково зі щоденним розблокуванням), додатковий платіж 55 SOL (приблизно $7 500) та умову робити пости про Botify щодня до того моменту, поки його частка не зменшиться до 1%.

Ончейн-транзакції повністю збігаються з цими умовами: на гаманець системно надходили токени, а з нього — регулярні продажі. Паралельно у X виходили пости про “готовність” токена до руху, згадки ATH та типовий набір слоганів без жодного розкриття фактів оплати.

Telegram-KOLери

Telegram-канали стали ще одним напрямком розподілу бюджету. У документі зазначені WulfCrypto ($21 тис., близько 39 тис. підписників), Solana Rockets ($26 250, приблизно 35 тис. підписників) і CryptoZin ($10 тис., близько 17 тис.). У логах цих каналів з’являлися повідомлення на кшталт “додав у сумку”, “чекаю x3”, “найбільш недооцінена монета”, спрямовані на створення штучного FOMO серед роздрібних інвесторів. На практиці навіть канали з 15-20 тис. аудиторії отримували п’ятизначні суми просто за те, щоб підтримувати наратив імітації попиту.

TikTok-маркетинг

Витрати на TikTok також були значними й працювали за тим самим принципом. За один відеоролик блогеру Coachtzy23 заплатили $25 тис.. Кампанія з SolanaRockets тривала сім тижнів і коштувала $27 250. Контент був максимально простим: твердження про “відновлення крипторинку”, порівняння Botify з Shopify або Spotify, заяви про “AI + блокчейн”, стандартні обіцянки зростання. Для новачків це виглядало як легітимна реклама перспективного продукту, хоча в реальності продукту не існувало — був лише одноразовий памп-токен.

Фейкові метрики і “Trump Whale”

Частина бюджету спрямовувалася на створення фейкової статистики: боти для обсягів, накрутка холдерів, виведення токена в тренди Solscan, Dexscreener, CoinMarketCap і Coingecko (і він реально там був).

Найяскравіший епізод пов’язаний із так званим “Trump Whale”. Команда Botify переказала $20 тис. на гаманець, який містив велику позицію в TRUMP. Після прокрутки через FixedFloat цей гаманець почав купувати токени Botify. У соцмережах це подали як “кита з TRUMP, який заходить у Botify”, формуючи образ авторитетного інвестора. Насправді купівля здійснювалася просто на гроші проєкту.

Ончейн-кейс: Gordon

Угода з відомим криптотрейдером та інфлюенсером @AltcoinGordon була прописана у документах дуже чітко. Він мав отримати $10 тис. у стейблкоїнах, 1% пропозиції з вестингом у форматі 0,053% на день протягом 14 днів за умови щоденного постингу, а також окремий платіж у 55 SOL.

Ончейн-дані підтверджують: кошти надходили рівномірно, а токени регулярно продавалися. Паралельно в X з’являлися пости про “готовність” токена, необхідність “взяти хоча б ATH як ціль” і згадки про “мільярди”. Жодної позначки про співпрацю чи оплату не було, хоча схема виплат повністю видима в блокчейні.

Friends & Family

У документі також є вкладка “Friends and fam”, поділена на групи BK і SAM (це внутрішні умовні назвиа пулів адрес інсайдерів). До списків входили Mom, Dad, брат, друзі, кожен із часткою 0,02–0,07%. Загалом ці групи отримали приблизно 0,25% емісії. Гаманці та іноді правила вестингу були прописані так само детально, як і для інфлюенсерів.

Фактично родина й близьке оточення команди отримували частину токена просто за “інсайдерський” статус. Це типова практика для скам-структур, де головною цінністю є не продукт, а можливість заробити на ранньому пампі.

Висновок

Кейс Botify — це ілюстрація того, як у крипті створюється штучна реальність: продукту немає, але з’являється бюджет на мільйони; 90% активностей — фейк; попиту немає, але він імітується ботами; немає інвесторів, але “кити” формуються за гроші команди; немає партнерств, але в документах виникають “UEFA campaign” та інші вигадані інтеграції. Шітпост-наративи у стилі “наступний Shopify/Spotify крипти” працюють рівно стільки, скільки триває памп скам-токену, після чого проєкт просто зникає.

Такі схеми майже завжди мають негативне математичне очікування для роздрібних інвесторів. Ті, хто орієнтується на твіттер-шілерів і телеграм-колерів, фактично забезпечують ліквідність для інсайдерів, друзів, сім’ї та інфлюенсерів, які отримують токени без ризику й виходять першими. Економічний стимул до таких кампаній не зникне, тому єдиний спосіб знизити їхній вплив — критично ставитися до джерел інформації та не сприймати маркетинговий шум як сигнал.

Джерело: X (Dethective)