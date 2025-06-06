Мисливець на «Шахедів»: що відомо про автономну українську ШІ-турель Sky Sentinel

Видання United24 media повідомило, що українські інженери успішно випробували зенітну ШІ-турель Sky Sentinel. Завдяки елементам штучного елементу вона може без жодного втручання людини виявляти та збивати російські ракети та дрони, зокрема «Шахеди». Розповідаємо, як влаштована Sky Sentinel та які технічні рішення дозволяють комплексу блискавично нейтралізувати різноманітні повітряні загрози.

Що таке Sky Sentinel

В той час, як росія вдосконалює свої безпілотники Shahed та майже щодня тероризує ними жителів мирних українських міст, вітчизняні інженери розробили інноваційну систему ППО, яка покликана захистити наше небо. Вона називається Sky Sentinel, чи в перекладі «Небесний страж», і особлива тим, що самостійно виявляє та знищує цілі.

Може здатися, що це ще одна дистанційна турель, про цілу низку яких, як то «ШаБля», «Маестро» та інші, ми розповідали раніше. Але під бронею знаходиться складна система, головною особливістю якої є використання ШІ. Річ у тім, що навіть реакції найкращого оператора недостатньо, щоб поцілити у невелику ціль, яка блискавично проноситься на тлі темного нічного неба. Тому обов’язки занадто повільної людини перебрав на себе комп’ютер.

Бійцям достатньо лише розгорнути турель у бойову позицію та під’єднати до радара. Далі вона автоматично виявить повітряні об’єкти, розрахує траєкторію їхнього польоту, наведе кулемет та відкриє вогонь. При цьому вбудований комп’ютер має в режимі реального часу визначити швидкість цілі, врахувати вітер і точно обчислити точку майбутньої зустрічі кулі та дрона.

Sky Sentinel працює автономно, під контролем штучного інтелекту. Але перед пострілом потребує дозволу людини, щоб зменшити ймовірність помилки. Вона озброєна важким кулеметом M2 Browning з прицільною дальністю до 1500 м, дозволяє автоматично наводити його по горизонталі та вертикалі та здатна обертатися на 360°, щоб вражати цілі на швидкостях до 800 км/год.

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На випробуваннях «Небесний страж» успішно збивав об’єкти вп’ятеро менші за «Шахеди». Тож в межах своєї ефективної дальності може захистити від великої номенклатури розвідувальних і ударних дронів, баражуючих боєприпасів і дозвукових крилатих ракет на кшталт російських «Калібрів».

Як Sky Sentinel вражає швидкорухомі цілі

Ураження рухомої швидкісної цілі починається з прицілювання та визначення дальності. Це забезпечують якісні оптичні компоненти іноземного виробництва, які не мають вітчизняних аналогів. Далі комп’ютер турелі має зробити складні балістичні розрахунки, увесь програмний код для яких написали українські айтівці.

Але для влучного пострілу цього замало. Автоматика має навести кулемет з ювелірною точністю, адже навіть відхилення ствола на один міліметр може обернутися похибкою в десятки метрів. Тут команда розробників зіткнулася з найсерйознішим викликом: звести механічний люфт (зазор, вільний хід) у системі до нуля.

«Ми створили систему, що багато рухається, але без жодного люфту, — з гордістю пояснює провідний інженер команди Sky Sentinel. — І не просто рухається, а стріляє. Отже, має витримувати віддачу». Таким чином поєднання новітньої оптики, високоточних алгоритмів та прецизійної механіки дозволяє звичайному кулемету без керованих боєприпасів надійно вражати повітряні цілі.

Перспективи використання Sky Sentinel

Останнім часом росія наростила обсяги виробництва безпілотників Shahed до 170 одиниць на день і вдосконалює їх за допомогою нових антен. Крім цього країна-агресор перейшла до тактики комбінованих ударів, коли до сотні дронів і десятки ракет можуть одночасно атакувати одне місто з різних напрямів, перевантажуючи українські системи ППО.

Традиційні засоби у вигляді дефіцитних зенітних ракет і винищувачів занадто дорогі для знищення сотень дронів. А мобільні зенітні групи не завжди гарантують надійний захист. На цьому тлі відносно дешеві, масові та автоматизовані системи Sky Sentinel могли б стати ефективним і економічно вигідним рішенням у боротьбі з «Шахедами».

За інформацією виробника, ціна однієї турелі складає близько $150 тис., а для захисту одного великого міста може знадобитися від 10 до 30 подібних установок. З урахуванням цього, масове розгортання Sky Sentinel виглядає перспективним насамперед для прикриття невеликих, але важливих об’єктів. Адже навіть 10 турелей обійдуться в рази дешевше однієї ракети-перехоплювача для ЗРК Patriot, а 1000 можуть прикрити значну частину України та коштуватимуть як один ЗРК «IRIS-T».

При цьому невирішеною проблемою установки на жаль залишається максимальна висота ураження цілей. Точна інформація про неї не розголошується, але потужності кулемета M2 Browning явно недостатньо, щоб дістати «Шахеди-136» і їхню останню модифікацію «Герань-2» на висоті 4000 метрів. Втім United24 повідомляє, що для різних типів місій розробляються різні варіанти турелей. Тож цілком можливо, що в майбутньому ситуацію зможуть виправити Sky Sentinel з більш потужною зброєю.

Технічні характеристики зенітних турелей Sky Sentinel