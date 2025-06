Найцікавіші нові ігри червня 2025

Хоча зазвичай літня пора — це більше про анонси великих проєктів, аніж про їх вихід, та цей червень буде незвично насиченим на нові релізи: від масштабної MMO у всесвіті Дюни до довгоочікуваного продовження Death Stranding. Крім того, цього місяця світ побачить нове покоління портативної Switch разом з кількома великими іграми для консолі від Nintendo.

Rise of Industry 2

Жанр: Tycoon

Дата: 3 червня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Rise of Industry 2 переносить гравця у США 1980-х — час шалених інновацій, швидкої глобалізації та безпрецедентних прибутків. Гра пропонує вибудувати власну промислову імперію з нуля: зводити заводи, електростанції, ферми, гірничі підприємства та інші виробництва. Не менша увага в грі буде приділена вибудуванню контрактів з бізнес-партнерами по всьому світу та розвитку бізнесу у світі медіа — можна виробляти телевізори, комп’ютери та навіть ігрові консолі.

Проєкт зацікавить насамперед любителів економічних стратегій і бізнес-симуляторів на кшталт Tropico. У грі передбачено кампанію з 15 унікальними сценаріями та повноцінний пісочний режим, тож гравець зможе або проходити складні завдання з росту бізнесу, або просто експериментувати з власними виробничими системами.

Продовження успішного оригіналу 2018 року також запропонує нові режими управління, покращену графіку і модифіковану економічну модель: у стрічці новин згадано, що розробники хочуть додати більше гнучкості в конструюванні фабрик.

Nintendo Switch 2

Дата: 5 червня

Довгоочікуване нове покоління портативної консолі Nintendo принесе потужні технічні покращення порівняно з оригінальною Switch. Головні нововведення — більший екран 1080p (тепер 7.9 дюйма), можливість виведення зображення у 4K на телевізорі та підтримка HDR і частоти кадрів до 120 FPS. Нова док-станція й оновлені Joy-Con 2 з магнітним кріпленням дозволять грати ще з більшою різноманітністю — наприклад, у багатьох іграх їх можна використовувати як мишку. Цікаво, що Nintendo вже анонсувала й ексклюзивні ігри для Switch 2: наприклад, нову частину Mario Kart і інші проєкти, недоступні на старій консолі.

Також відомо, що консоль забезпечить апаратне трасування променів і спеціальні алгоритми AI для поліпшення зображення, завдяки чому відбудеться значний приріст графічної продуктивності порівняно зі старою Switch. Це дозволило адаптувати під консоль такі ААА-проєкти як Cyberpunk 2077 та Split Fiction, які вийдуть в день релізу консолі.

Mario Kart World

Жанр: Kart racing

Дата: 5 червня

Платформи: Nintendo Switch 2

Mario Kart World — нова частина легендарної аркадної серії перегонів, створена спеціально для Nintendo Switch 2. Гра продовжує встановлені традиції веселої серії: гравцям запропонують не просто траси, а відкритий світ, що поєднує кілька пов’язаних локацій. Наприклад, режим Grand Prix тепер складається з чотирьох з’єднаних трас, де учасники змагаються одразу 24 машинки водночас — тобто удвічі більше, ніж у Mario Kart 8 Deluxe. Додатково з’являться нові режими: Knockout Tour (подорож через послідовні заїзди з вибуванням найгірших) та вільний Free Roam — де гравці можуть самостійно досліджувати простори між трасами.

Гра має зацікавити насамперед фанатів Mario Kart та ґеймерів, які люблять казуальні змагання. Мультиплеєр до 4 осіб на одній консолі, підтримка онлайну і просте керування роблять її доступною для дітей і новачків.

Нове покоління ААА-проектів Nintendo має свою ціну: Mario Kart World буде продаватися за ціною $80, що викликало суперечки — адже досі великі Switch-ексклюзиви продавались по $60. Nintendo аргументує це вартістю контенту і наявністю масштабного відкритого світу. Особливість гри — світ, де можна вільно їхати за межами траси, шукаючи секрети та змагаючись із друзями онлайн.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Жанр: Simulation

Дата: 5 червня

Платформи: Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 Welcome Tour — екскурсія у світ нової консолі. По суті, це короткий набір міні-ігор та інтерактивних активностей, що демонструють усі можливості Switch 2. Така ідея нагадує Astro’s Playroom на PS5. Однак Nintendo вирішила випустити Welcome Tour як відокремлену гру за 10 баксів.

Ті, хто хоче зрозуміти принципи роботи нових контролерів чи камери, знайдуть тут покрокові інтерактивні підказки, а ґеймери, знайомі з класичними іграми Nintendo, зрадіють сюрпризам у вигляді секретних мінізавдань. Фактично це своєрідний цифровий тур по консолі зсередини.

Dune: Awakening

Жанр: Survival, MMO, RPG

Дата: 10 червня

Платформи: PC

Ця амбітна багатокористувацька гра-виживання за ліцензією культового всесвіту Френка Герберта позиціонується як наймасштабніше ігрове втілення «Дюни». За сюжетом ви опиняєтесь на пустельній планеті Арракіс після загадкового зникнення фріменів і маєте боротися за виживання під нещадним сонцем.

Гра створюється вже кілька років і багато в чому наслідує класику жанру. Під час розробки проєкт надихався такими іграми, як Star Wars: Galaxies (за витриманим стилем MMO) і Minecraft (за можливістю будувати споруди).

Stellar Blade

Жанр: Action-adventure, hack and slash

Дата: 11 червня

Платформи: PC

Stellar Blade — стилізована екшен-пригода з акцентом на швидких боях, розроблена студією Shift Up. У ній головна героїня Єва бореться з десантом ворожих прибульців Наїтіба, які поневолили зруйновану Землю.

ПК-версія, яка з’явиться через рік після релізу на PlayStation 5, обіцяють підтримку згладжування Nvidia DLSS 4 (із генерацією кадрів), AMD FSR 3, розблоковану частоту кадрів та підтримку ультрашироких моніторів до 32:9. Також вийдуть нові костюми, карти та навіть діалогові сегменти, яких не було в оригіналі.

The Alters

Жанр: Survival

Дата: 13 червня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

The Alters — новий сюжетно-орієнтований виживастик від 11 bit studios (Frostpunk, This War of Mine). Оригінальна ідея полягає у тому, що гравець опиняється на ворожій планеті з єдиною метою — вижити. Але особливість — кожен значний вибір гравця створює альтернативні версії самого себе. З часом керувати доведеться цілою групою альтерів, кожен з яких реалізував інший життєвий вибір гравця. Завдання гравця — балансувати між ними, будувати табір, керувати стосунками альтерів одне з одним та самим собою — фактично, виживати всередині своєї свідомості.

Гра особливо зацікавить любителів історій про альтернативні реальності і виживання у тяжких умовах. The Alters змушує задуматись над тим, як наші рішення формують життя. Крім того, 11 bit studios традиційно додає сильний наратив і емоційну глибину: кожна з версій героя має свою драму і характер, і в сюжеті присутня мораль, що кожен вибір важливий.

Гравець буде досліджувати планету із жахливими аномаліями, борючись з радіацією і дивними явищами кожної ночі. Водночас розробники наголошують, що правильні взаємини з самим собою — ключ до успіху: нові версії гравця допоможуть зібрати ресурси та відвести базу подалі від палючого сонця (або ж навпаки — спричинять конфлікти).

TRON: Catalyst

Жанр: Action-adventure

Дата: 17 червня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Ізометричний пригодницький екшн у всесвіті культової франшизи TRON запропонує неоновий віртуальний світ із плоскою аркадною графікою. Основна ігрові механіки поєднують ближній та дальній бій і класичні перегони на світлових мотоциклах з високою швидкістю, а також головоломки на обмежений час.

У грі присутня та сама класична музика англійського гурту Депеш Мод і глибока палітра блакитних неонових відтінків, які одразу нагадують TRON: Legacy.

REMATCH

Жанр: Sport, Indi

Дата: 19 червня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

REMATCH — нестандартна мультиплеєрна футбольна гра, у якій ви керуєте тільки одним гравцем з команди 5 на 5. Матч відбувається з тривимірної перспективи — ви бачите футболістів прямо перед собою і можете обводити суперників, пасуватись, стрибати та завдавати ударів по воротах. Тут немає офсайдів, фолів чи зупинок — гра буквально не дає часу перепочити. Все зроблено задля швидкого темпу й командної взаємодії без складних меню чи навичок. Окрім онлайну, у грі буде доступний мультиплеєр з друзями на одному екрані до 4 гравців.

Rematch розробляє Sloclap (Sifu і Absolver), тож можна очікувати плавний і видовищний ігролад. Це своєрідна відповідь на Rocket League — тільки зі справжнім м’ячем та без машинок. Rematch обіцяє чесну конкуренцію: тут виграє тільки навичка і командна робота без будь-якого прокачування навичок персонажів. Гра з релізу буде доступна в Game Pass.

Death Stranding 2: On the Beach

Жанр: Action-adventure

Дата: 26 червня

Платформи: PS5

Головним релізом місяця, звісно ж, стане довгоочікуване продовження від культового ґеймдизайнера Хідео Коджіми. Death Stranding 2: On the Beach продовжує історію Сема Портера Бріджеса через 11 місяців після подій першої гри. Після того, як він допоміг об’єднати Сполучені Міста Америки, Сем залишає уряд і вирушає до Мексики на прохання Фраджайл. Там він потрапляє в інцидент, що приводить його до Австралії, де він знову береться за завдання з’єднати роз’єднане суспільство, цього разу в рамках приватної організації.

Ігроладно гра обіцяє більше варіативності у порівнянні з оригіналом: гравці можуть обирати між прямим боєм, стелсом або униканням ворогів, використовуючи нові інструменти та ґаджети. Гравці зможуть допомагати одне одному асинхронно: наприклад, ставити мости, залишати ресурси чи допомагати нести вантаж. Такі опції стимулюють відчуття спільноти, що було особливістю першого Death Stranding.

Death Stranding 2 не просто продовжує експериментальний дух оригіналу — воно переосмислює його, роблячи доставляння вантажу не лише менш нудним, а й справді захопливим. З того, що ми вже бачили, гра балансує між тишою самотніх подорожей та шаленими кінематографічними сценами — як-от бій з червоним мехом чи напружене проникнення до ворожих таборів.