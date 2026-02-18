PS Plus і Game Pass у лютому 2026: які ігри додали цього місяця

Лютий виявився досить насиченим для сервісів підписок. Sony зробила ставку на великі релізи та авторські інді-проєкти, тоді як Microsoft традиційно комбінує новинки day-one, старі хіти й експериментальні проєкти. Розбираємося, що саме додали у каталоги та чи є заради чого продовжувати підписку.





PlayStation Plus



PS Plus Essential (3.02–2.03)

Undisputed | PS5

Симулятор боксу, що намагається повернути дух класичних бійцівських ігор з великою кількістю ліцензованих спортсменів реалістичною системою бою. Критики оцінюють гру доволі м’яко (середня оцінка на MetaCritic – 73/100), хвалячи фізику ударів і автентичність, але вказуючи на певну одноманітність.

Subnautica: Below Zero | PS5, PS4

Самостійне продовження знаменитого підводного виживастика. Тут ви досліджуєте глибини на чужій планеті, будуєте бази, займаєтеся крафтом та перебуваєте під постійною загрозою небезпек у вигляді підводних чудовиськ. Гра отримала стримано високі оцінки критиків (82/100 на Metacritic), а рецензії відзначають своєрідну атмосферу та захопливий сетинг.





Ultros | PS5, PS4

Психоделічна метроідванія з елементами рогалика. Гра має цікаву візуальну стилістику й креативний підхід до дизайну рівнів, а рецензії (81/100 на Metacritic) хвалять незвичайний настрій і досить цікаву механіку бою та дослідження.

Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4

Одна з найкращих аркадних авіасимуляцій з напруженими сценами та видовищним повітряним боєм. Критики загалом позитивно (80/100 на Metacritic) оцінили найновішу частину серії, продовження якої вже анонсоване, відзначаючи високий рівень екшену та драматичну подачу.

PS Plus Extra (з 17.02)

Marvel’s Spider-Man 2 | PS5

Одна з головних ігор покоління PlayStation 5 несподівано досить швидко дісталася підписки, про що стало відомо з учорашньої PlayStation Showcase. Marvel’s Spider-Man 2 — це масштабний блокбастер у жанрі екшн-адвенчур із відкритим Нью-Йорком, де вперше повноцінно поєднали історії Пітера Паркера та Майлза Моралеса. Бюджет гри склав 315 мільйонів доларів. Проект хвалили за темп оповіді, режисуру та покращену бойову систему, а також за технічну сторону — це один із найефектніших релізів PS5. Середній бал на Metacritic тримається на позначці 90/100, і критики часто називали її еталонним супергеройським блокбастером. Водночас деякі оглядачі зауважували, що структура місій залишилася знайомою ще з першої частини, тому відчуття новизни не завжди максимальне. Але загалом це той випадок, коли підписка фактично отримує AAA-хіт, який ще недавно був системселлером.

Огляд Marvel’s Spider-Man 2. Супергерой року

Test Drive Unlimited: Solar Crown | PS5

Solar Crown — це спроба повернути класичну серію нульових Test Drive Unlimited у формат сучасних перегонів. Гра пропонує відкритий острів Гонконг з акцентом не лише на перегони, а й на стиль життя, автомобілі та соціальну складову.

Критики відзначали атмосферу, масштаб карти й увагу до деталей автомобільної культури, але водночас зауважували технічні проблеми, слабку графіку та нерівний баланс активностей. Середня оцінка була середньою (53/100 на Metacritic), що типово для проєкту із цікавими ідеями, але поганою реалізацією, тож спробувати таку гру у підписці, а не за повну ціну – розумне рішення.

Neva | PS5, PS4

Neva — атмосферна пригодницька гра від авторів красивого платформера Gris побудована навколо історії дівчини та її вовка. Це проєкт, який робить ставку не на механіки, а на емоції, музику й візуальну мову, і саме це критики найчастіше відзначали в оглядах. Середній бал на Metacritic — 87/100, а ключовими перевагами називали художній стиль і символізм, який працює навіть без великої кількості тексту.





Деякі рецензенти зауважували, що ігролад тут досить простий і не завжди встигає за темпом історії, але для багатьох це не стало проблемою. У підписці такі ігри часто знаходять нову аудиторію, і Neva виглядає саме таким випадком.

Venba | PS5

Невелика, але дуже тепла сюжетна гра про індійську родину іммігрантів, побудована навколо кулінарії та спогадів. Ігрожури відзначали, що це один із тих проектів, які більше нагадують інтерактивну новелу, ніж традиційну гру, але ця особливість не заважила їй отримати середній бал на Metacritic 79/100, а головними перевагами називали щирість, сценарій і культурну автентичність. Частина оглядів зауважувала, що проходження займає лише кілька годин, але майже всі сходилися на думці, що це концентрований і добре написаний досвід.

Season: A Letter to the Future | PS5

Season — медитативна пригодницька гра про подорож і фіксацію світу, який ось-ось зникне через катастрофу. Гравець фотографує, записує звуки й спілкується з людьми, поступово складаючи мозаїку культури та історії. Критики високо оцінили атмосферу, музику та спокійний ритм гри (76/100). Водночас деякі огляди зазначали, що геймплей місцями надто простий, а темп може здатися повільним. Але ті, хто шукає неквапливий і рефлексивний досвід, зазвичай залишаються дуже задоволеними.





PS Plus Premium

WALL-E

До бібліотеки класики додали гру за мотивами мультфільму WALL-E, яка свого часу виходила на консолях PS3 та PS2. Це типовий ліцензійний платформер із простими механіками та акцентом на атмосферу оригіналу. Критики в час релізу оцінювали її стримано — приблизно 60–70 балів залежно від платформи, але відзначали вдалу передачу настрою фільму. Сьогодні вона цікава передусім як ностальгічний артефакт і спосіб подивитися, якими були ігри за ліцензіями у 2000-х.





Xbox Game Pass

Final Fantasy II | PC, Xbox Series X/S — з 3 лютого 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Класична японська RPG від Square Enix отримала нове життя у підписці. Це одна з найбільш незвичних частин ранньої серії, відома своєю системою прокачування, яка розвиває характеристики залежно від дій гравця. Критики у ретроспективних оглядах часто називають її важливою для історії жанру, хоча й визнають, що баланс і темп гри сьогодні виглядають застарілими (77/100 на Metacritic).

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | PC, Xbox Series X/S — з 3 лютого 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Черговий спін-офф серії Like a Dragon цього разу відправляє Горо Мадзіму в абсурдну піратську пригоду. Серія давно відома поєднанням серйозної кримінальної драми й повного сюрреалізму, і критики писали, що нова частина зберігає цей баланс. В оглядах відзначали харизматичних персонажів, гумор і велику кількість побічних активностей, хоча сюжет називали менш концентрованим, ніж у номерних частинах (77/100 на Metacritic).





Madden NFL 26 | PC, Xbox Series X/S — з 5 лютого 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Черговий щорічний симулятор американського футболу традиційно отримав зміни в режимах Franchise та Ultimate Team. Огляди відзначали покращення анімацій і тактичних можливостей, але водночас критикували незначні зміни порівняно з попередньою частиною (81/100 на Metacritic). Для фанатів спорту це все ще найповніший симулятор NFL, але для сторонньої аудиторії поріг входу досить високий.





Relooted | PC, Xbox Series X/S — з 10 лютого 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Relooted — незвичний екшен у футуристичній Африці, де гравець планує операції з повернення культурних артефактів. Критики звертали увагу на концепцію та соціальний підтекст, які вирізняють гру серед типових екшенів. Водночас в оглядах зазначали, що бюджет відчувається в технічній частині та анімаціях. Середній бал на Metacritic: 75/100.

BlazBlue Entropy Effect X | PC, Xbox Series X/S — з 10 лютого 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Рогалик-екшн, який пропонує швидкісні бої, 2D-графіку та структуру повторюваних забігів. Критики відзначали дуже точне керування та ефектну бойову систему, але зауважували, що контенту на довгі години може не вистачити. Середній бал — 84/100, і більшість оглядів рекомендує гру фанатам жанру.





Paw Patrol Rescue Wheels: Championship | PC, Xbox Series X/S — з 11 лютого 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Аркадні перегони у всесвіті «Щенячого патруля» розраховані передусім на дитячу аудиторію й сімейну гру. Ігролад максимально простий: короткі траси, бонуси, зрозуміле керування і знайомі персонажі, тому гра майже не вимагає досвіду. У рецензіях критики відзначали яскраву картинку і доброзичливий дизайн рівнів, але водночас писали про обмежену глибину й невелику кількість режимів. Середні оцінки тримаються в діапазоні 65–70 балів.





Roadside Research | PC — з 12 лютого 2026 (ранній доступ)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Roadside Research — невеликий інді-проєкт у форматі раннього доступу, де гравець досліджує покинуті локації, збирає зразки та поступово розкриває історію дивних природних аномалій. Основний акцент зроблено на атмосфері, повільному темпі й дослідженні, а не на бойовій системі чи складних механіках.

Starsand Island | PC, Xbox Series X/S — з 12 лютого 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Starsand Island — спокійна пригодницька гра з елементами life-sim, у якій гравець облаштовує життя на острові, досліджує місцевість і поступово відкриває нові активності. Проєкт робить ставку на розслаблений темп, крафт і взаємодію з персонажами, тому його часто порівнюють із Animal Crossing та іншими «затишними» іграми. У перших оглядах критики відзначали приємний візуальний стиль і атмосферу, але писали, що частина механік поки що виглядає доволі простою і повторюваною.





High on Life 2 | PC, Xbox Series X/S — з 13 лютого 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Сиквел комедійного шутера зі знаряддями бою, що розмовляють, вийшов одразу в Game Pass і отримав змішані, але загалом позитивні відгуки. Середній бал на Metacritic — 78/100, і критики хвалили гумор, постановку та різноманітність локацій. Водночас частина оглядів писала про технічні проблеми й те, що нововведення не завжди відчуваються кардинальними. Попри це, більшість рецензій сходяться в одному: якщо сподобалася перша частина, друга заходить ще краще.

Kingdom Come: Deliverance | PC, Xbox Series X/S — з 13 лютого 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Реалістична ролівка про середньовічну Богемію вже давно стала культовою серед фанатів історичних ігор. За сюжетом гравець переживає історію Генрі, простого хлопця, який пережив трагедію та пробує знайти своє місце в буремні часи війни. Критики на релізі оцінювали її приблизно на 76 балів, відзначаючи унікальну систему бою, цікавий сюжет, історичну достовірність і атмосферу. Водночас гру критикували за погану оптимізацію, баґи та складний поріг входу. З роками репутація і технічний стан Kingdom Come лише покращилися, і сьогодні її часто згадують як одну з найкращих RPG останніх років.

Avatar: Frontiers of Pandora | PC, Xbox Series X/S — з 17 лютого 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

AAA-екшен у всесвіті Аватара пропонує відкритий світ і сюжет про боротьбу На’ві з корпорацією RDA. Критики відзначали візуальну складову — джунглі Пандори називали одними з найкрасивіших локацій у сучасних іграх. Середній бал — близько 72 зі 100, і головною претензією в оглядах була знайома структура відкритого світу в стилі Ubisoft та банальний сюжет. Водночас атмосфера неповторного світу однієї з найкасовіших кінофраншиз тут присутня. Огляд Avatar: Frontiers of Pandora — Візуальне диво, ігрова рутина

Avowed | PC, Xbox Series X/S — з 17 лютого 2026

Game Pass Premium, PC Game Pass

Рольова гра від Obsidian у світі Pillars of Eternity робить ставку на дослідження, бойову систему від першої особи й рольові вибори. Критики відзначали добре прописаний світ і варіативність стилів гри, але деякі огляди писали, що масштаби гри менші, ніж очікували після анонсів (80/100 на Metacritic).

Огляд Avowed