Що відомо про ЗРК Rapid Ranger, які Україна закупить на гроші від Великої Британії

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про залучення 1,7 млрд фунтів для додаткової закупівлі у Великій Британії зенітних комплексів Rapid Ranger, а також легких багатоцільових ракет LMM Marlet. «Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і подякував британським партнерам за надзвичайну підтримку. Розповідаємо що відомо про ЗРК Rapid Ranger та на що він здатен.

Що таке ЗРК Rapid Ranger

Британський RapidRanger — автоматизований ракетний комплекс компанії Thales UK, який здатен швидко реагувати на різноманітні загрози з повітря та землі. Система важить менш як 500 кг і завдяки модульній конструкції може бути встановлена на багато типів колісних або гусеничних транспортних засобів.

Перевагою «швидкого рейнджера» є його універсальність. Відкрита архітектура комплексу дозволяє використовувати з ним цілий ряд ракет, включно з високоефективними Starstreak або Lightweight Multirole Missiles (LMM, також відомими як Martlet).

Rapid Ranger оснащений оптико-електронною системою спостереження, яка забезпечує огляд на 360°, може містити панорамний датчик далекого інфрачервоного пошуку та відстеження (IRST) або радар спостереження та стеження, що дозволяє працювати самостійно або у складі ширшої мережі командування та управління.

Комплекс оснащений чотирма готовими до стрільби ракетами та пропонує точне ураження за допомогою лазерного променя наведення. Він має дальність виявлення цілей понад 15 км і ефективну дальність стрільби понад 7 км, що дозволяє ефективно боротися з безпілотниками, гвинтокрилами та маловисотними літаками.

Порівняно з іншими системами малої дальності, такими як німецький Gepard або американський Avenger, Rapid Ranger вирізняється своєю портативністю, мобільністю та стійкістю до теплових пасток завдяки лазерному променю наведення. Британський комплекс доповнює наявні системи ППО, заповнюючи тактичну нішу в районах, де інші радіолокаційні системи є занадто великими й повільними для розгортання.

Ракети LMM Marlet

Постачання системи ППО RapidRanger є частиною ширшого пакета британської допомоги, який також включає постачання 5000 легких багатоцільових ракет LMM Martlet (Lightweight Multi-role Missile).

Вони розроблялися, як максимально уніфіковані, тому можуть запускатися з різних тактичних платформ на суші в повітрі чи на морі по всім видам цілей від бронетранспортерів і швидких катерів до безпілотних літальних апаратів.

LMM має досить невеликі габарити: довжину 1,3 м, діаметр корпусу 76 мм та стартову масу 13 кг. Двоступеневий твердопаливний двигун забезпечує їй швидкістю 1,5 Маха та дальністю понад 6 км. Вона оснащена бойовою частиною вагою 3 кг, неконтактним детонатором і двоканальною системою наведення: лазерною на початковому та інфрачервоною на кінцевому етапі наведення.

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Ракети LMM перевірені у бойових умовах і довели свою ефективність проти дронів у лавах ЗСУ. Нагадаємо, що наші захисники ще з 2022 року використовують їх як у складі гусеничного ЗРК Stormer HVM, так і в ПЗРК Martlet.

За словами бійців, лазерне наведення LMM надає їй відчутні переваги проти цілей на кшталт російського дрона-розвідника «Орлан-10». Річ у тім, що інфрачервоні голівки самонаведення інших ПЗРК не завжди можуть розпізнати його малу теплову сигнатуру.

Шасі URO VAMTAC

У 2024 році стало відомо, що британські броньовані машини Stormer, які були основною мобільною платформою для ракет Starstreak і LMM Marlet, будуть зняті з озброєння до кінця десятиліття. В пошуках заміни Thales UK звернулася до тактичного позашляховика URO VAMTAC іспанської компанії Urovesa. Він досить схожий на американський Humvee, має колісну формулу 4×4 та може нести пусковий модуль для ракет Starstreak/Martlet.

Нові машини VAMTAC не суттєво відрізнятимуться за функціональністю від систем Stormer HVM. На відміну від гусеничної версії, вони оснащені чотирма, а не вісьма ПУ для ракет. VAMTAC також мають слабше бронювання, але виграють у мобільності та здібні розганятися до 135 ким/год завдяки двигуну потужністю 188 к. с.

Загалом іспанській армії поставили 1200 одиниць повнопривідного автомобіля URO VAMTAC, а ще більше закупили збройні сили Індонезії, Малайзії та Саудівської Аравії.

Основні характеристики ЗРК RapidRanger