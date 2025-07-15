Тест-драйв Peugeot 3008: нескромна вишуканість

Скромність прикрашає, коли більше ніщо не здатне прикрасити. Тож Peugeot не скупиться на сміливі рішення в дизайні раз за разом. Тільки нове покоління топового кросовера бренда готове збирати нагороди не тільки за красу, але і за функціональність.

Важко стриматись і не охнути вже під час наближення до нашого француза. І тут тиха усмішка за очі не «прокатить», гикаєш гучно та виразно. З попередньої генерації та легкими оновленнями решітки радіатора та оптики, здавалось, що красивіше та оригінальніше зробити неможливо. Однак французькі дизайнери відпрацювали кожен пені, вимальовуючи деталі не тільки передка, але і з задньої частини.

Третя генерація 3008-го перевершила всі очікування та власні габарити. Переїзд на нову платформу STLA Medium приніс збільшення в колісній базі, в довжині, широті та висоті. Більш того задню частину переробили та тепер задня стійка більше скошена, що робить його схожим на 408 або навіть на BMW X6. Однак француз все ж таки виглядає елегантно та витончено.

Тепер тут не один клик оптики, а цілих три, як і три смуги в ліхтарях позаду. І всі ці три смуги, що спускаються від фари світяться, а також перемикають на помаранчевий колір під час вмикання поворотників. Реально круто виглядає і привертає увагу всіх оточуючих. Цей Peugeot явно не має скромності та постійно буде в центрі уваги.

Я вважаю «святотацтвом» не вмикати функцію привітання, бо саме вона дозволяє власнику милуватись всіма вогнями автівки, ну і фіксувати замикання та відмикання авто, бо безключовий доступ працює просто відмінно і ключ можна загубити в сумці надовго, головне не забувати в якій самі сумці він лежить. Ну, а якщо увімкнути функцію сповіщення про замикання, то звук не сигналить на всю вулицю, як це робить Ford, а м’яко пікає не дратуючи оточуючих. Дрібниця, а приємно.

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Космічний затишок

Затримуєш подих вже коли відчиняєш двері. Після таких вражень зовні, всередині не може бути скучно. І тут наступна «гикалка» починається, чого не очікував навіть від Peugeot. Приємно, що вау-ефект зовсім не такий, як з китайцями. Там наче інший вимір реальності й ти взагалі не знаєш на якій орбіті опинишся. Тут Венера зійшлась з Марсом вже давно і ця колаборація породила нове дитя — досить масивну архітектуру з елементами висхідних моніторів та 3D консолі з підсвіткою, в яку можна вдивлятись наче в безодню. Головне не заграватися.

Найцікавіше те, що налаштувати великий 20-дюймовий монітор можна так, як вам захочеться. Він поділений на декілька зон: приладової панелі та інформаційного дисплея, але всі віджети змінні та можуть переміщуватись. Додаткова сенсорна панель створена саме для зручного та швидкого доступу до функцій. На ній можна зафіксувати будь-яку іконку від вмикання масажу окремого крісла до дзвінка мамі. Коли розберешся як воно працює, здається, що зручніше просто нема куди.

Складна архітектура насправді достатньо функціональна. Цей великий тунель в центрі виконує функцію підлокітника, підстаканника, тримача великих довгих речей та схованки для дрібниць. Виявилось, що крутилка гучності, розташована прямо під правою рукою — дуже круте рішення, тут також знаходиться швидкий доступ до зміни режимів їзди та аварійки.

А ось перемикач коробки перенесли на передню консоль. Так, до нього доводиться тягнутись, але в тому і зручність, що зайвий раз не будеш його чіпати, а з часом навіть починає здаватись, що це зручно. Хоча особисто мені здається, що можна було б перенести його на важіль під кермо, як це робить Mercedes, VW та Hyundai.

Фірмовий iCockpit не втратив свого шарму та залишив маленьке кермо, і орієнтованість на водія. Тільки цього разу відчувається якось більше простору, хоча і досі кермо перекриває приладову панель частково і можна не побачити якісь дані. Однак все налаштовується та змінюється, тож вирішити цю ситуацію все ж таки можна.

Звичайно тільки Peugeot пропонує в цій ціновій категорії масаж в передніх кріслах, але тут він обмежений лише фірмовими «котячими лапками». Все ж таки під час дальніх подорожей, або в кінці робочого дня це неймовірно рятує від втоми. Стоїш в пробці, а масаж працює та сили наче відновлюються.

Загалом крісла мають регулювання не тільки в основних напрямках. Тут можна виставити поперекову частину, грудну, або накачати повітрям бокові подушки та вони будуть наче обіймати тебе. Дуже крута штука, яку рідко зустрінеш навіть в преміумі, а це дуже важливо для спини. Плюс можна висунути підставку під коліна та зробити сідушку довше.

Особливо варто зупинитись на навігації — це штатний TomTom i‑Connect® Advanced, який тепер показує ще й трафік у місті. Неймовірно, але факт. І це, окрім того, що є бездротове підключення смартфона, а навігація Waze транслюється прямо на приладову панель. І, звичайно, регулярно сповіщає про наявність камер автоматичної фіксації.

Загалом тут є все для комфортного життя прямо в автівці й виходити звідси в цей недоброзичливий та сірий світ взагалі не хочеться. Тканинна оббивка створює додатковий затишок, а 3D панель додає глибини. Підсвітка має декілька стриманих кольорів на вибір, а змінюватись вони також будуть при зміні режимів руху.

Всі кишені та ємності глибокі та місткі. Єдине до чого можна причепитись, це аудіосистема, яка могла б бути й кращою. Тут не вистачає об’ємного звучання, а налаштування обмежені. Жаль, бо в Hyundai Tucson можна було навіть спрямувати гучність лише на водія. А сам звук музики був насиченим та якісним.

Обмежили й задніх пасажирів, яким запропонували лише підігрів крісел та декілька виходів для зарядки гаджетів. Попри збільшені габарити тут місця не додали. Звісно простору достатньо, але тому ж Opel Grandland дісталось куди більше місця для пасажирів. В Peugeot 3008 позаду добре буде всім окрім високих, а якщо повністю відкотити переднє крісло назад, то просунутись не зможе і дитина.

Круто, що тепер тут можна скласти три окремі частини. Тож довгомір можна перевозити, залишивши повноцінні місця. Це насправді прям дуже зручна штука. І так, тут багажник на 520 літрів, що не так багато, як в Hyundai Tucson, але більше ніж в Nissan Qashqai. Дворівнева підлога, місце для «докатки» та інструментів також збережено.

Несподівана поведінка

Нарешті нам пропонують дуже цікаву та економічну версію гібридного двигуна на базі трьохциліндрового 1.2 PureTech, яку ми вперше зустріли на Jeep Avenger. Але тут вона видає 136 к.с. замість 100 к.с. в джипі та має трохи потужнішу батарейку в 0,43 кВт*год. Це літій-іонна NMC батарея, якої вистачає, щоб котитись на електротязі лише до 3-5 км. Однак за принципом роботи 48-вольтова система ближче до HEV ніж до м’якого гібрида та дозволяє економити пальне.

Цікаві алгоритми роботи системи, які дозволяють навіть на швидкості 100 км/год вмикати електротягу та витрачати менше бензину. А цифри на приладовій панелі будуть підказувати який саме режим зараз працює: якщо вони сині, то електричний, а якщо білі – бензиновий. Сам електродвигун тут інтегровано в шестиступеневу коробку, яка непогано справляється з роботою і її не відрізнити від 8-ступеневого Aisin, який ставили раніше.

Не дивлячись на малий об’єм двигун розганяє важкий кросовер непогано. В місті його вистачає з головою. Він швидко підхоплює потужність та реагує на акселератор миттєво. Його майже не чути в салоні, а вмикання та вимикання не створює дискомфорту. Якщо ж прислухатись, то двигунчик урчить наче мале левенятко, замість серйозного лева, який очікуєш почути при погляді на 3008-й. Найважливіша перевага нашого екологічного двигуна в витраті пального, яка не перевищує 6 літрів навіть по трасі. А в місті можна утримуватись в межах 5,5 літрів на 100 км.

Ще один раз перехопить дихання у водія під час обгонів на швидкості понад 100 км/год, бо тут криється вся економічність цього гібрида та закінчуються всі ті 136 конячок, тож «грести далі» вже нікому. І вся в’ялість на яку нарікають драйвери проявляється повною мірою. Трициліндровий моторчик крутити більше просто не в змозі, а електродвигунчик має занадто мало запасу для допомоги. Тож з такими рухами треба бути обережним та стримувати пориви обігнати на вузьких міжміських дорогах фуру, яка валить понад 90 км/год.

Якщо ви любите їздити трасами «по-гарячому», то краще роздивитись варіант з 1,6-літровим двигуном на 180 к.с., як був в тестовому Opel Grandland. Він пропонує куди більше потужності і крутного моменту. Правда і розхід буде більший — близько 9 літрів.

Тільки керувати цим левом приємно. Кермо маленьке та чіткіше, ніж в Opel Grandlend. В ньому відчувається кращий відгук, а зміна режимів їзди додає йому важкості. Однак це ніяк не впливає на підвіску, яка тут найпростіша: попереду — багатоважільна, типу Макферсона, а позаду звичайна балка. Непогана комбінація з погляду обслуговування, однак не для комфорту.

Вона налаштована на пружність та поглинання дрібних недоліків. Акцент зроблено на керованості більше ніж на м’якості, тож задніх пасажирів буде трохи «підтрушувати» на поганих дорогах. За замовчуванням буде лише передній привід. Видно, повнопривідних версій може і не бути. Можливо лише у версіях Plug-in гібриду. В Європі він є, як і електрична версія.

Повний пакет безпеки

Останнім часом продукти від Stellantis відрізняються чітко налаштованими системами допомоги та безпеки. В Peugeot 3008, звичайно, буде повний набір від сповіщення про об’єкти в сліпих зонах до адаптивного круїз-контролю з утриманням в смузі руху, а також матричним світлом. Все це працює тут відмінно та без нарікань.

Значно покращились камери кругового огляду за якістю зображення, але візуалізація навколишньої обстановки починається тільки під час руху, як і раніше. Такий вже стиль. Це трохи заважає орієнтуватись, але завжди можна перемкнутись на різні камери та побачити все, що треба. Немає й окремої кнопки для вмикання камер, чого завжди не вистачає, але панель швидкого доступу в нашому випадку виручає неймовірно: просто поставити в зручне місце іконку вмикання камер і буде швидкий доступ до них.

Висновки та позиціювання

Французи залишаються на висоті, як завжди. Новий Peugeot 3008 не тільки задає планку в рівні дизайну, але і пропонує високий рівень оснащення за відносно невеликі кошти. Вартість стартує з 1 326 300 грн за початкову комплектацію Allure з гібридним двигуном. Від топової її буде відрізняти лише відсутність адаптивного круїзу, матричного світла, масажу, підігріва керма та підігрівів для задніх пасажирів, підлокітника позаду та інших дрібниць. Однак за доплату зажди можна додати собі приємностей.

Топова версія GT з опціонними пакетами робить кросовер просто незрівнянним в своїй ціновій категорії. За 1 534 900 грн ($37 500) плюс пакет безпеки (36 450 грн) важко знайти більш гідного представника. Навіть Hyundai Tucson пропонує менше за більші гроші 1 993 500 грн ($47 575). На рівні буде лише Nissan Qashqai з вартістю в 1 630 860 грн ($38 921), але 3008-й все ж більший за розмірами, якщо не за статустністю. І в сегменті середньорозмірних кросоверів тепер може бути лідер, який відхопить левову частку покупців навіть у Toyota RAV4.

ПЛЮСИ: фантастичний стиль та дизайн, насиченість комплектацій, інтер’єр, простір, ергономіка, якість.

МІНУСИ: динаміка на трасі.

Технічні характеристики Peugeot 3008 1.2Hybrid GT

Кузов, тип Універсал, SUV Габарити (ДхШхВ), мм 4542/1895/1641 Колісна база, мм 2739 Заявлений кліренс, мм 155 Об’єм багажника, л. 520/1480 Споряджена маса, кг 1652 Двигун 1.2 PureTech Потужність, к.с. 136 Крутний момент, Нм 230 Потужність гібридної системи 48В Батарея Li-ion NMC (0,43 кВт*год) Тип приводу 2WD Підвіска незалежна типу McPherson/ торсіонна балка Трансмісія 6e-DCS Динаміка 0-100, с 10,2 Максимальна швидкість, км/год 201 Споживання палива, л (змішаний) 5,4 Вартість, грн від 1 326 300 Вартість тестового авто, грн 1 571 350 Конкуренти Toyota RAV4 Hyundai Tucson Nissan Qashqai