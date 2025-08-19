Тест-драйв Suzuki Jimny: 5 особливостей та нюанси використання

Є автомасмаркет, а є автівки з особливим характером, який вони проносять крізь роки та покоління і Jimny один з них. Не озираючись на сучасні тенденції та поголовне захоплення гаджетовістю Suzuki Jimny тримають планку маленького позашляховика. І такій впертості можна тільки радіти.

Зручність та комфорт відсуваються на другий план, але невибагливим та аскетичним особистостям цього і не помітити. Suzuki Jimny виключно нішевий продукт, і якби ви не намагались його порівнювати, це буде виглядати в найкращому випадку смішно. Ну куди йому тягатись з роскішшю Mercedes G-Class, або нахабством Toyota LC Prado, а тим паче з LR Defender? Вдавлюємо голову в шию і їдемо своїм шляхом, бо іноді саме “Джимнік” проїде там, де ці гіганти просто не пролізуть. І поки весь цей великий позашляховий бомонд захоплюється електронними помічниками, наш “самурай” тримається за класичні цінності.

А ви точно чули про Suzuki Samurai куди частіше ніж про Jimny, але це була лише версія нашого героя і існувала вона лише з 1986 до 2004 року. Загалом світ побачив чотири покоління Jimny, а третє трималось на ринку цілих 20 років. Повернення сучасника до круглих фар відсилає нас до оригінального LJ10 1970 року. П’ять вертикальних отворів решітки радіатора взяті з пізніших поколінь Jimny.

Компактність Suzuki Jimny

Мені завжди подобався стиль Jimny, який тримається роками без жодних змін. І приваблював він саме розмірами та можливостями. Якщо відсунути практичність, то кайф цей позашляховик дарує незрівнянний. В останньому поколінні він трохи виріс в розмірах та наче став мужнішим.

При своїх 3645 мм довжини Suzuki Jimny має куди більше нахабства ніж потрібно. А ось в ширину за відчуттями тут більше ніж насправді: ти легко можеш дотягнутись до протилежної двері не відстібаючи ременя безпеки. Всі його 1645 мм – це скоріше разом з колісними арками, які безсоромно випирають за межі кузова. Суть в захисті чи в стилі, але користі від того мало при маневрах.

Четверте покоління Jimny на 30 мм коротше, на 45 мм ширше і на 20 мм вище, ніж раніше. Це наче і зберігає його пропорційність, але загалом спрямовано на покращення та збалансування позашляхової прохідності.

Однак все ж таки зовнішність має багато переваг: від класичних круглих фар до запаски на задніх дверях. Особливий дах з водозбірниками, що збереже вас від зайвих струмків води під дощем, плаский капот, який слугуватиме орієнтиром при їзді. Це, як на мене, приємний момент і створює відчуття великого авто. Єдине, що трохи незручно — великі багажні двері, що відчиняються у бік, що не завжди можливо в умовах тісного паркінгу.

Кліренсу тут всі 210 мм, але роздатка прям випирає знизу і трохи заважає проїзду каміннями і це варто враховувати. Приємно, що радіус розвороту складає 4,9 метра, що доволі рідке явище. Я найчастіше зустрічаю такі переваги саме у позашляховиків, як от Jeep Wrangler або Mitsubishi Pajero Sport, які пропонують 5,7 та 5,6 метра відповідно.

Ще одна риса Suzuki Jimny – вміння легко та невимушено почуватись у місті. Компактні розміри плюс мінімальні звіси при високому кліренсі роблять його легким в паркуванні і маневруванні, а якщо додати ще й шикарну оглядовість за рахунок великого скляніння, то і вузькі вулички не стануть на заваді. Однак, є інший бік великих вікон –тебе також бачать всі, але приємно, що завжди посміхаються.

Прохідність Suzuki Jimny

Найбільша та найголовніша риса Suzuki Jimny все ж таки можливість мчати не розбираючи доріг та підкорювати складні стежки. Дороги можна залишити Land Cruiser, Wrangler чи Ineos, а тут у нас саме король стежок. Він без розбору долає 400 мм броду без додаткової підготовки, кидається у бруд, пісок чи скелясту місцевість. Єдине, що може його зупинити – це невміння водія розпоряджатися всім багатством, яке він пропонує.

Jimny все ще посаджений на традиційну сталеву раму типу «драбина», але після відродження у 2018 році він отримав нову, жорсткішу основу, міцніший кузов, підтримуючі жорсткі передній та задній мости з окремими диференціалами. Під капотом – чотирициліндровий бензиновий двигун потужністю 102 к.с. з крутним моментом 130 Нм, об’єм якого на 200 куб. см став більше, ніж у попередника.

Тут не буде ні турбонаддуву, ні гібридної допомоги, ні дизельного двигуна. Suzuki не надає даних, як швидко 1,5-літровий двигун може розігнати всі 1210 кг Jimny від 0 до 100 км/год, але якщо це не менше ніж за 12 секунд, то буде навіть добре. Однак заточений він не на швидкість, а на тягу, що вдається йому куди краще.

В парі з механічною коробкою, що досі пропонується на ринку, це безперечно практичний та безупинний трактор, а ось автомат на чотири сходинки — це особлива трансмісія, яку створили ще в 1990 роках саме для роботи на бездоріжжі. Не дивно, що вона гудить та трохи гальмує на обгонах – у неї алгоритми інші. Тільки, коли буде потрібно видати крутний момент на всі чотири колеса, вона вагатись не стане. На порятунок у важких ситуаціях завжди приходить мануальний режим або просто понижена передача. Увімкнув важіль коробки, важіль приводу і все – ти на гусеницях.

Витривалість та запас міцності

Позашляхові здібності маленького Suzuki Jimny постійно називають, як спосіб виправдання його поганих звичок проходження поворотів на дорозі. Тільки не все так погано, як здавалось на перший погляд. Варто тільки згадати про утилітарний світ пікапів та старих Land Rover. Заточеність на бездоріжжі — іноді перевага на дорогах, особливо, якщо це стосується українських шляхів. Тут всеїдність підвіски просто вражає та трохи розслабляє. Бовтати звісно буде, головне добре зафіксувати речі по салону, бо гриміти та літати буде все.

Колісна база в 2,25 м ніколи не відрізнялась ввічливістю, навіть без нерозрізних мостів з пружинами. А ту їх навіть два. Пружинить наче стрибаєш на ліжку з сітки замість ламелей, як в добрі старі часи.

Олдскулу тут багато: від дешевого пластику по салону, міцного з великими болтами, великою ручкою для пасажира і до примітивних клавіш підігріву крісел, що розташовані в центрі. Якщо хтось опиниться раптом позаду під час веселої їзди бездоріжжям, то я йому не позаздрю. Триматись доведеться спираючись руками, щоб залишити свій хребет цілим і то не факт. Jimny можна назвати сімейним лише з великою натяжкою і якщо їздитиме ну дуже повільна та неспішна людина. Діти ж це не мішки – їх там і закріпити буде важко.

Насправді якщо не сильно поспішати та не вкручувати Jimny в повороти, їздити на ньому навіть приємно і трасами. Вмикаєш улюблену аудіокнижку, стаєш в крайній правій і на круїзі легко рухаєшся в заданому напрямку. Так, максимально комфортна швидкість на рівні 110 км\год і то з викрученою гучністю аудіо.

Тільки міцність, витривалість та надійність всіх складових автівки тут виходить на перший план. Нічого особливо накрученого, як турбіна чи додаткові генератори тут немає. Обслуговування стандартне, просто та зрозуміле, запчастини завжди будуть в наявності, підвіска має великий запас міцності. Знай собі рідину вчасно змінюй та фільтри частіше і відпочивай десь у хижих віддалених куточках.

Перспективна місткість

Головне не забути встановити одразу багажник на дах, бо місця завжди буде мало. Менше тільки в Smart, але це тільки на перший погляд. Насправді такий квадратний кузов має більше переваг ніж недоліків. І в багажну частину Suzuki Jimny можна вмістити не так багато, якщо вас четверо (85 л), а ось три людини і одна складена частина задніх крісел доводить об’єм місткості до розмірів пристойного кросовера (377 л). Максимальна ємність складає 830 літрів.

А якщо ви взагалі вдвох подорожуєте, то можна навіть маленьку кухню організувати позаду. Тут на що вистачить фантазії. Крісла передні зсуваються, а спинки повністю опускаються і простір майже спальний для не високої людини. Загалом продуманість салону Jimny більша ніж здається.

Великі двері легкі та тоненькі. Не для зняття, як у Wrangler, а скоріше для полегшення конструкції. В салоні багато повітря, кишень та ніш для зберігання. Крісла достатньо широкі та зручні, не дивлячись на відсутність бічної підтримки. Всі клавіші великі, щоб не промахнутись, а клімат має звичні крутилки. Звикати доведеться тільки до склопідіймачів на центральній консолі, але це особливість позашляхової прописки.

Єдине, що викликає дратування, це постйне вмикання аудіо та крихітні клавіші регулювання гучності на центральному моніторі. В які навіть дівчина попасти на ходу важко, а радіо вмикається постійно під час запуску автівки. Рятує тільки вимкнення звуку.

Добре хоч є підключення за допомогою кабелю смартфона Apple CarPlay та Android Auto, що повністю нівелює всі вади стандартної мультимедіа, яке не відрізняється приємним інтерфейсом, але це стосується майже всіх представників бренду. І цей елемент тут не такий важливий, як вміння правильно обрати режим руху на бездоріжжі. А ось бортового комп’ютера вистачає для основної інформації, а окремі іконки сповіщають про режими офроуда та підключеної осі.

Умисно обходжу згадування про системи безпеки, бо в Suzuki Jimny маємо лише мінімальний набір. Однак є сповіщення про виїзд зі смуги руху, ESP та екстрене гальмування. Але останнє покоління має ще систему допомоги при спуску зі схилу (Hill hold control), коли авто буде тримати повільну швидкість під час крутих спусків. А ось камера заднього огляду хоч і з’явилась в комплектаціях, одна її якість залишає бажати кращого. Тож Suzuki точно не стане взірчем сучасних технологій. Однак здається оновлення вже з’явилось на сході, тож будемо чекати і у нас.

Фановість Suzuki Jimny

Можна скільки завгодно обговорювати чесноти та недоліки Suzuki Jimny, але йому пробачають все тільки ті, хто розуміє його важливість та захоплюється здібностями. Можливо Renault Duster пропонує більше простору, стандартного комфорту та має непогані здібності на бездоріжжі, але він з повним приводом пропонується лише з механічною коробкою та гібридним двигуном, що не найкраще для комфорту та потужності. Тож ці круглі окуляри Jimny та погрозлива схожість на легендарний Willis, який є прабатьком всіх позашляховиків схиляє на свій бік любителів пригод. А готовність до дооснащення спецобвісами та технічними додатками –просто колодязь можливостей.

Глибоко вкорінена чесність Jimny – його візитна картка. Він випромінює непохитну простоту, і щоб не піддатися їй, знадобиться гранітне серце. Йому посміхаються всі, від власників Porsche до пасажирів маршрутки. Він створює настрій кожного дня, не викликаючи роздратувань своїми дрібними недосконалостями і це вартує багато.

Тільки наш герой – найдоступніший позашляховик з ціною від 947 000 грн за версію з механічною коробкою, що менше ніж повнопривідний Duster (1 137 200 грн). А з автоматичною його вартість складе лише 1 140 000 грн, а конкуренцію такому прайсу і знайти важко не те що відповідність характеристикам.

Suzuki Jimny – не вишуканий кросовер, одягнений в обвіси, але його автентичність, як позашляховика супроводжує його всюди. Звичайно, він має більш вишукані манери, ніж будь-який Jimny досі, а його останні здобутки та продумане керування роблять його надзвичайно приємним для їзди.

Особисто я свого часу була власником позашляховика від Suzuki, але це була Vitara 1994 року випуску тільки завдяки своєму довшому кузову, і залишив він тільки приємні спогади та відчуття безкрайніх можливостей, а техніка працювала навіть через 20 років відмінно. І Jimny повернув мені ті самі відчуття впевненості та нестримного бажання шукати пригоди скрізь.

Зрештою, під час спілкування з Suzuki Jimny, ви просто не можете відокремити чисту радість від того, як цей бешкетник виглядає, від того, як він керується, і це невгамовне поєднання милості та жорсткості зробить його зрештою маленьким другом, з яким приємно жити. Однак, якщо це не ваш єдиний вид транспорту у сім’ї.

ПЛЮСИ: позашляхові здібності, фановий дизайн, компактність.

МІНУСИ: провальна мультимедіа, шумоізоляція, комфорт.

Технічні характеристики Suzuki Jimny GLX 1.5 All Grip PRO 4AT