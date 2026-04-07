Автомобіль року в Україні 2026: тріумф Duster і свіжі тренди автосвіту

Третього квітня Київ знову став серцем українського автосвіту. У світлі софітів і під звуки камер відбулася офіційна церемонія нагородження переможців акції “Автомобіль року в Україні 2026”.





Святкова атмосфера була сповнена очікування. Для автожурналістів, дилерів, експертів і шанувальників автівок це не просто подія, а підсумок цілого року, коли український ринок приймав десятки нових моделей, а водії тестували, голосували, сперечалися та обирали тих, хто заслуговує на визнання.

Протягом року понад шістдесят автомобілів, офіційно представлених в Україні у 2025-му, змагалися за увагу експертного і громадського журі. На онлайн-майданчику тисячі українців віддали свої голоси за улюблені моделі, формуючи “народний” рейтинг. Саме з цього переліку визначили десять фіналістів, які пізніше пройшли через прискіпливу оцінку професійного журі з експертів, тест-пілотів і журналістів, які щодня працюють з автомобілями.

І коли результати були підраховані, зала хоч і вибухнула оплесками, але не сильно здивувалась, бо народне визнання завжди поряд з цією моделлю: Renault Duster отримав звання “Автомобіль року в Україні 2026“. Простий, надійний і адаптований до наших реалій, Duster довів, що справжня популярність народжується не з маркетингу, а з довіри. Оновлена версія моделі принесла в сегмент доступних кросоверів нові стандарти якості, комфорту та безпеки. Її універсальність у здатності однаково впевнено почуватися і на міських вулицях, і на розбитих сільських дорогах. Український споживач це розуміє найкраще.





Головні переможці номінацій

Окрім головної інтриги, церемонія засвітила імена переможців у додаткових номінаціях. Цьогорічна палітра нагород показала широту уподобань українських водіїв: від потужних спортивних авто до сімейних мінівенів, від преміального електро-сегменту до практичних гібридів.

Легковий автомобіль 2026: Cupra Leon

Ця модель з темпераментом іспанського спорткара створена для тих, хто не хоче компромісів між швидкістю та місткістю. Leon вразив поєднанням динаміки та технологічності. Попри спортивний характер, він зберігає комфорт для щоденного користування, що й оцінили споживачі та експерти.

Легковий автомобіль бізнес-сегменту 2026: Audi A6

Класика у найкращому її розумінні. Седан Audi A6 завжди був символом елегантної сили. У новій версії ще більше технологічного драйву, штучного інтелекту в системах допомоги водієві та вишуканого спокою всередині салону. Це авто, що говорить про статус без жодних слів.

Міський кросовер 2026: Citroën C4

Яскравий і незвичайний, цей кросовер додав французької легкості у повсякденність. Citroen C4 вже не перший раз завойовує нагороди і обирають його за комфортну підвіску, дизайн та оригінальний підхід до інтер’єру. Плюс він пропонує розумну виважену вартість.

Компактний кросовер 2026: Cupra Formentor

Модель, яка поєднує спортивну душу, практичність і стиль. Formentor став новою сторінкою та рухомою силою в історії бренду Cupra. Він не просто виглядає швидким, він таким і є. В Україні його цінують поєднання емоційності, керованості і відчуття справжньої європейської якості, надійності та іспанського темпераменту.





Середньорозмірний кросовер 2026: Audi Q5

Кросовер Q5 – це синтез розуму та відчуттів. Audi вкотре підтвердила свою репутацію: зручний, збалансований, технологічний SUV, який підкорює і ділових користувачів, і тих, хто просто любить подорожувати. Та й всюди, де є Audi серця споживачів голоси схиляються саме до німецького бренду.

Кросовер/SUV 2026: Volvo XC90

Це як скандинавська симфонія безпеки й розкоші. XC90 визнано еталоном сімейного SUV. Просторий, інтелектуальний і впевнений, він продовжує лінію преміуму, але з людським обличчям: спокійним і надійним.

Позашляховик 2026: Mercedes-Benz G 580 EQ

Легенда, що перейшла у майбутнє. “Гелендваген” перевтілився, але майже не змінився, а навіть навпаки підсилив ті риси, які може посилити потужний крутний момент та максимум енергії. Він став електричним настільки обережно, що не втратив свого духу і отримав нове життя. G 580 EQ є прикладом того, як традиції можуть гармонійно поєднуватися з інноваціями, не втративши харизми.





Легковий електромобіль 2026: Audi A6 e-tron

Електрифікована версія бізнес-седана очолила рейтинг серед електричних авто, що і не дивно. Йому всі нагороди вручають поза око. Дивовижний запас ходу, преміальна якість і динаміка, що прирівнюється до класичних ДВЗ-моделей, створюють новий стандарт для електричного люксу.

Електрокросовер 2026: Skoda Enyaq

Перший електрокросовер від бренду в нашій країні одразу ж і завоював прихільність. Бо Enyaq зберігає ДНК чеської практичності, додаючи електричний драйв. Просторий салон, продуманість ергономіки, сучасні технології і справжня сімейна функціональність зробили його вибором багатьох українців.





Електричний SUV 2026: BMW iX

Футуристичний, безшумний, потужний. BMW iX це технологічна маніфестація майбутнього BMW. Матеріали нового покоління, інтелектуальні системи та інноваційна динаміка заслужено принесли йому статус найкращого електричного SUV року.

Гібридний кросовер 2026: Peugeot 3008

Французький стиль і європейська практичність зійшлися в оновленому 3008. Гібридна силова установка дала змогу об’єднати економію і драйв. Цей автомобіль давно полюбили в Україні, а цьогоріч він лише підтвердив свій статус фаворита.





Гібридний SUV 2026: Hyundai Palisade

Великий, комфортний, і водночас ощадливий. Palisade у гібридній версії показав новий рівень поєднання технологій і простору. Це авто для великих сімей, бізнес зустрічей та далеких подорожей з акцентом на ефективність.

Автомобіль преміум-сегменту 2026: Mercedes-Benz G 580 EQ

Подвійна перемога для електричного “Геліка”. Він став не лише позашляховиком року, а й найкращим представником преміумсвіту і підтвердженням того, що інновації можуть бути втілені у традиційному дизайні. А вражати здібностями німці здатні навіть краще ніж продукти з Піднебесної.





Спортивний автомобіль 2026: Porsche 911 Turbo S

Цей товариш отримує звання найспортивнішого без конкуренції, бо він уособлення легенди швидкості. 911 Turbo S символ чистої динаміки, де кожен кілометр, як керована емоція. І щоб не відбувалось у світі він залишається впізнаваним і зберігає всі свої традиційні цінності.

Сімейний вен 2026: Volkswagen Caravelle

VW Caravelle – це перевірена часом формула простору і надійності. Родини, що подорожують, і бізнес, що потребує комфорту для пасажирів, однаково цінують його збалансованість.





Пікап 2026: Peugeot Landtrek

Модель, яка здатна працювати і відпочивати одночасно. Landtrek виглядає брутально, однак комфорт його салону приємно дивує. Оптимальний варіант для українських реалій, де дорога часто випробовує терпіння.

Автомобіль для комерції 2026: Peugeot Boxer

Практичний і витривалий – саме такі якості потрібні бізнесу. Boxer залишається найкращим помічником для малого і середнього підприємництва: просторий, економічний і надійний.





Співвідношення ціна/якість 2026: Kia Sportage

Kia знову потрапила “в десятку”. Бо Sportage завжди десь серед лідерів. Він пропонує сучасний дизайн, технології безпеки й високу якість збірки при розумній ціні. Не дивно, що ця модель стабільно входить у лідери продажів в Україні.

Дизайн 2026: DS N°4

Французька елегантність втілена у металі. DS N°4 виглядає не просто як автомобіль, а як витвір модного дому. Вишукані лінії, авангардні елементи та преміум-душа саме за це його оцінило журі. Він наче зійшов з французьких подіумів і втілює шарм і елегантність.





Прорив року 2026: Chery

Китайський бренд продовжує вражати темпами розвитку. Те з якою рішучістю бренд вивів на український ринок повністю оновлену модельну лінійку просто вразило не тільки експертів, але і прихильників. Chery довела: нове покоління автомобілів з Китаю – це вже не компроміс, а серйозна заявка на успіх. Інженерні рішення, якість збірки і сучасний дизайн тепер демонструють новий рівень, гідний визнання.

Символ довіри і змін

Цьогорічна церемонія показала не лише переможців, а й тенденцію. Український ринок дедалі швидше змінюється: електромобілі та гібриди стають нормою, преміальні бренди шукають шлях до екораціональності, а масові моделі доводять, що “доступний” не означає “спрощений”.

Renault Duster символ цих змін. В ньому є все, за що українці цінують авто: витривалість, простота обслуговування і відчуття впевненості на будь-якій дорозі.

Коли в кінці вечора на сцені ще сяяли логотипи переможців, виникло відчуття, що ця подія не просто нагородження. Це підбиття підсумків року, який поставив перед індустрією непрості завдання, але водночас подарував нові горизонти. Український автомобільний ринок живе, розвивається і дивує. І головне за кермом завжди залишає людину, для якої автомобіль не тільки засіб пересування, а частина життя.