Binance викрила інсайдерську торгівлю — після цього мем-токен, про який йшлося, злетів ще вище

У понеділок Binance повідомила, що відсторонила та згодом звільнила співробітника через інсайдерську торгівлю після сигналів про підозрілу активність навколо токена “year of the yellow fruit”. Втім, після оголошення токен неочікувано зріс ще більше.

Розслідування встановило: співробітник за секунди до офіційного анонсу Binance Futures запустив власний токен із тим самим оформленням, а також опублікував його промо через офіційний акаунт Binance в X, розраховуючи на плутанину користувачів. У Binance уточнили, що відділ внутрішнього аудиту отримав підтверджене звернення 7 грудня 2025 року та негайно розпочав перевірку.

Доведено, що працівник використав текст і зображення, пов’язані з токеном, у публікації через BinanceFutures менш ніж за хвилину після ончейн-емісії о 05:29 UTC, і компанія підтвердила його зв’язок із самим токеном. Це є зловживанням посадовими повноваженнями та порушують наші політики й кодекс професійної етики — так вважають у Binance. Біржа повідомила, що зв’язалася з правоохоронними органами в юрисдикції працівника і готує юридичні дії.

Хоча Binance офіційно не назвала токен, йдеться саме про “year of the yellow fruit”. За даними DEX Screener, токен було створено приблизно о 05:30 UTC у мережі BNB Chain, після чого він різко зріс у ціні. Пара з Wrapped BNB досягла $0,0038 приблизно за годину після листингу та появи промо-посту в X. Після підтвердження інсайдерської торгівлі токен оновив максимум, перевищивши $0,0061. Його повністю розведена капіталізація становить близько $1,9 млн; обсяг торгів — $13 млн ($6,4 млн купівлі та $6,6 млн продажу). Поточна ціна — $0,001989. За даними BSC Scan, 3 658 користувачів утримують токен.

“Учора мем про “year of yellow fruit” спричинив фурор у криптоспільноті, а ончейн-дані фактично підтверджують, що цим приватно керували внутрішні співробітники!” — написав Marcos Crypto.

Назва токена ймовірно пов’язана з дописом Binance від 4 грудня, що цитував Рауля Пала на Binance Blockchain Week. Згідно зі скриншотами нібито того самого інсайдера, офіційні канали Binance використовували фрази “саджати мудро” та “збирати щедрий урожай”, натякаючи на “жовтий фрукт”. Втім, нагадаємо, що користувачі шукають приховані натяки навіть у книзі засновника Binance Чанпена Чжао, якого нещодавно звинуватили у сприянні фінансуванню ХАМАС.

Біржа розподілить $100 000 між п’ятьма викривачами, які надіслали підтверджені звернення через офіційний канал. Binance подякувала користувачам, які публічно ділилися інформацією в X, і закликала надалі надсилати дані безпосередньо на адресу внутрішнього аудиту для збереження конфіденційності та отримання винагороди. Це не перші компенсації від криптобіржі: півтора місяця тому Binance вже змушена була оголосити про виплати користувачам у рамках програми Together після рекордних ліквідацій на тлі жовтневого обвалу ринка.

