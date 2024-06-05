Одеська IT-компанія Digis поглинає нішевого аутсорсера Scalamandra. Сума угоди — до $1 млн

Одеська компанія у сфері IT, Digis, оголосила про своє об’єднання з аутсорсером Scalamandra під назвою Digis Group. Про це стало відомо зі слів фаундера Digis, Ніка Нагаткіна, який оцінює суму угоди від $500 000 до $1 млн. Після завершення цієї угоди, команда Scalamandra приєднається до Digis.

Інформацію про об’єднання підтвердив Forbes.

Digis розпочала створювати мережу нішевих агенцій, що спеціалізуються на конкретних технологіях та галузях послуг, з метою зміцнення пропозиції компанії, зазначено у пресрелізі.

Рішення про об’єднання з Scalamandra було прийнято на основі особистих інвестицій засновника Digis, Ніка Нагаткіна, у компанію у 2023 році. Основна мета партнерства полягає в наданні функціонального програмування як існуючим, так і потенційним клієнтам, а також у сприянні цим компаніям при переході на інші мови програмування, якщо це буде необхідно.