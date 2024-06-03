Резиденти «Дія.City» вимагають збільшити строки та запровадити економічне бронювання

Спілка резидентів «Дія.City» і Diia.City United закликала Кабмін вжити низку заходів для роботи важливих для економіки підприємств в умовах повномасштабної війни.
Серед головних вимог, висунутих в заяві — збільшити термін бронювання для чоловіків, прискорити діджиталізацію та запровадити економічне бронювання.
Прискорення діджиталізації
Прискорення діджиталізації дозволить значно скоротити пакет документів, а також час на їхнє опрацювання.
При синхронізації всіх реєстрів після запуску Резерв+, пакет документів для єБронювання, який подає бізнес, може бути мінімальним, а строк опрацювання документів обчислюватися днями.
Строк бронювання
Спілка стверджує, що строк бронювання має бути точно більше 6 місяців – 1 рік: «для бізнесу – це передбачуваність, а для держави – це можливість розуміти і планувати свої мобілізаційні ресурси».
При цьому при бронюванні для обчислення 50% повинно бути враховано загальна чисельність працівників на момент подачі документів для бронювання.
Економічне бронювання
Спілка закликає негайно запровадити економічне бронювання додатково до вже існуючої процедури.
«Це важливо як для держави, так і для бізнесу, оскільки дозволить краще планувати ресурси та підтримувати економічну стабільність. Робочий бізнес – це податки на утримання армії, захист і перемогу», — йдеться в заяві.
За даними Міністерство цифрової трансформації України всього у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, а з них заброньовано трохи більше 4 000 спеціалістів — це близько 1,5%.
ІТ-галузь дає країні близько 5% ВВП, а один айтівець, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці. У 2023 році ІТ-галузь сплатила до бюджету 20,8 млрд грн податків.