Резиденти «Дія.City» вимагають збільшити строки та запровадити економічне бронювання

Спілка резидентів «Дія.City» і Diia.City United закликала Кабмін вжити низку заходів для роботи важливих для економіки підприємств в умовах повномасштабної війни.

Серед головних вимог, висунутих в заяві — збільшити термін бронювання для чоловіків, прискорити діджиталізацію та запровадити економічне бронювання.

Прискорення діджиталізації

Прискорення діджиталізації дозволить значно скоротити пакет документів, а також час на їхнє опрацювання.

При синхронізації всіх реєстрів після запуску Резерв+, пакет документів для єБронювання, який подає бізнес, може бути мінімальним, а строк опрацювання документів обчислюватися днями.

Строк бронювання

Спілка стверджує, що строк бронювання має бути точно більше 6 місяців – 1 рік: «для бізнесу – це передбачуваність, а для держави – це можливість розуміти і планувати свої мобілізаційні ресурси».



При цьому при бронюванні для обчислення 50% повинно бути враховано загальна чисельність працівників на момент подачі документів для бронювання.

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Економічне бронювання

Спілка закликає негайно запровадити економічне бронювання додатково до вже існуючої процедури.

«Це важливо як для держави, так і для бізнесу, оскільки дозволить краще планувати ресурси та підтримувати економічну стабільність. Робочий бізнес – це податки на утримання армії, захист і перемогу», — йдеться в заяві.

За даними Міністерство цифрової трансформації України всього у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, а з них заброньовано трохи більше 4 000 спеціалістів — це близько 1,5%.

ІТ-галузь дає країні близько 5% ВВП, а один айтівець, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці. У 2023 році ІТ-галузь сплатила до бюджету 20,8 млрд грн податків.