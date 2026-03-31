Іран (КВІР) погрожує знищити офіси Apple, Google і Microsoft на Близькому Сході

Софія Шадріна

Авторка новин

ІРГК загрожує компаніям Google на Близькому Сході / ldaily.ua/
Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив 18 американських технологічних компаній законними військовими цілями. Удари по їхніх об’єктах на Близькому Сході обіцяють розпочати з 20:00 за тегеранським часом у середу, 1 квітня.


До переліку КВІР загроз IT-компаніям увійшли Microsoft, Apple, Google, Meta, Intel, IBM, NVIDIA, Oracle, Palantir, Cisco, HP, Dell, JPMorgan, Tesla, General Electric, Boeing, Spire Solutions і G42. ІРГК заявив, що кожна з цих структур причетна до підтримки американської та ізраїльської розвідки та операцій проти Ірану.

“Ці компанії мають очікувати знищення своїх відповідних підрозділів в обмін на кожен терористичний акт в Ірані”, — йдеться в заяві ІРГК, яку поширили державні ЗМІ.

Окремо КВІР закликав цивільних евакуюватися з радіусу одного кілометра від об’єктів перелічених компаній у регіоні.

За даними Al Jazeera та The Register, афільоване з ІРГК агентство Tasnim оприлюднило список із 29 конкретних локацій в Ізраїлі, ОАЕ, Бахрейні та Катарі — офіси, дата-центри та дослідницькі об’єкти. Серед них офіси Amazon і Microsoft у Тель-Авіві, інженерний центр NVIDIA, об’єкти Oracle та IBM у Єрусалимі й Абу-Дабі.


Іранська сторона обґрунтовує вибір цілей контрактом Project Nimbus 2021 року, за яким Google і Amazon отримали від ізраїльського уряду $1,2 млрд на розбудову хмарної та AI-інфраструктури. За словами КСІР, ці компанії надають Ізраїлю “фактично загальнодержавний доступ до хмарних і AI-технологій“.

Загроза з’явилась на тлі активного збройного конфлікту: США та Ізраїль ведуть удари по Ірану з 28 лютого 2026 року — сьогодні 31-й день війни. За іранськими даними, за цей час знищено близько 10 000 цивільних об’єктів, загинули щонайменше 1 937 людей. КСІР вже раніше заявляв про удари по трьох дата-центрах AWS у регіоні. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї загинув на початку конфлікту — його замінив Моджтаба Хаменеї.
Тим часом Трамп заявив, що війна може завершитися “невдовзі”, а переговори з Іраном тривають у закритому режимі.

Джерело: Times of Israel

