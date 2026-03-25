Війна на Близькому Сході не обвалить біткоїн: чому він може навіть укріпитися

Андрій Шадрін

Хоча війна на Близькому Сході декілька раз похитнула курс біткоїна, він відновлювався в цілому досить швидко, і це не можна було назвати обвалом ринку. Багато аналітиків висувають теорію, що це цілком закономірно, і як результат війни — біткоїн лише укріпиться.


Суть цієї теорії зводиться до того, що удари по енергетиці Ірану могли вибити з гри один із найдешевших сегментів глобального майнінгу і тимчасово прибрати з ринку частину постійного тиску продажів. Поштовхом для дискусії став вірусний допис у X, автор якого прямо пов’язав ралі BTC з іранським фактором. У першій частині він стверджує:

“Ніхто не запитує, чому біткоїн зростає під час війни. Відповідь — Іран. Іран майнить біткоїн по $1300 за монету. Це найдешевше у світі. Операцію веде КВІР. Кожну монету продають, щоб фінансувати імпорт і обходити санкції США”.

Повністю підтвердити цю схему відкритими даними наразі не можна, але окремі її елементи справді мають під собою ґрунт. Іран давно фігурує серед країн, де майнінг розвивався завдяки дешевій або субсидованій електроенергії. У другій частині поста сказано:

“Іран роками скидав на відкритий ринок десятки тисяч BTC. Постійний невидимий тиск продажів. Потім США розбомбили їхню енергосистему. Майнінг зупинився за ніч. Хешрейт впав протягом кількох годин. Тиск продажів, про який ніхто не знав, просто зник”.

Ще у 2019 році Reuters повідомляв про вилучення близько 1000 майнерів після того, як влада пов’язала криптовидобуток зі стрибком споживання субсидованої електрики. У 2021 році агентство також писало, що Тегеран дозволив майнінг, використовуючи дешеву енергію, і зобов’язував ліцензованих майнерів продавати видобуті біткоїни центральному банку для оплати імпорту дозволених товарів.


Додатковий контекст дає Chainalysis. За оцінкою компанії, криптоекосистема Ірану у 2025 році перевищила $7,78 млрд, а в четвертому кварталі адреси, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції, забезпечили понад половину всієї вартості, отриманої іранськими суб’єктами.

В іншому звіті компанія вказала, що через такі адреси пройшло $3 млрд. Це не доводить, що весь цей обсяг походив саме з майнінгу, але показує масштаб ролі силових структур у місцевому крипторинку. Окремий коментар під тим самим тредом формулює тезу ще жорсткіше:

“Це правда, і про це недостатньо пишуть. Іран майнить BTC приблизно по $1300 за монету завдяки субсидованій електроенергії. Операції, пов’язані з КВІР, забезпечують понад 50% криптовалютних надходжень Ірану: це понад $3 млрд”.

Саме ця частина найбільше спирається на реальні цифри Chainalysis, хоча оцінка собівартості у $1300 за BTC у перевірених джерелах окремо не підтверджується.

Що стосується самого удару по мережі та реакції біткоїна, Coindesk 18 березня повідомляв про падіння глобального хешрейту приблизно на 8% за тиждень — до 920 EH/s — на тлі енергетичних збоїв у регіоні Близького Сходу. Прямого доказу, що це було наслідком саме вибуття іранського майнінгу, немає, але часовий збіг і регіональний фактор підживили ринкову версію про зникнення частини “невидимого” потоку продажів.

Водночас Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index прямо застерігає, що географію майнінгу складно оцінювати точно через VPN, проксі та неповні дані, тому будь-які оцінки частки Ірану в глобальному хешрейті залишаються приблизними.

На цьому тлі найбільш коректний висновок виглядає так: війна не зробила біткоїн дефіцитнішим у буквальному сенсі, але могла тимчасово скоротити пропозицію з боку одного з найдешевших майнінгових осередків, якщо той справді втратив доступ до електроенергії. Саме ця логіка зараз і лежить в основі популярної версії про те, чому крипторинок навряд чи впаде через чергове загострення на Близькому Сході.

