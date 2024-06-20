Внутрішнє ядро ​​Землі сповільнюється — тривалість доби може змінитися

Нове дослідження підтверджує, що внутрішнє ядро ​​Землі обертається повільніше, ніж зазвичай, починаючи з 2010 року. Таємничий «зворотний рух» також може призвести до зміни загального обертання планети, у результаті чого може збільшитися тривалість доби.

Внутрішнє ядро ​​Землі складається з твердого заліза і нікелю, має розмір приблизно як Місяць і знаходиться на відстані 4800 км під поверхнею. Воно оточене зовнішнім ядром — надгарячим шаром розплавлених металів, оточеним більш твердою мантією з розплавлених порід та зовнішньою корою. Внутрішнє ядро обертається з іншою швидкістю, ніж мантія та кора, через в’язкість зовнішнього ядра.

З того часу, як приблизно 40 років тому вчені почали складати карту внутрішніх шарів Землі з детальними записами сейсмічної активності, внутрішнє ядро ​​оберталося трохи швидше, ніж мантія та кора. Але в новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, дослідники з Університету Південної Каліфорнії виявили, що з 2010 року внутрішнє ядро ​​сповільнюється і тепер обертається трохи повільніше, ніж зовнішні шари нашої планети.

Якщо обертання внутрішнього ядра продовжуватиме сповільнюватися, його гравітаційне тяжіння може призвести до того, що зовнішні шари нашої планети обертатимуться трохи повільніше, змінюючи тривалість доби. Однак зміна буде невеликою, порядку тисячних часток секунди. Годинники та календарі змінювати не доведеться, особливо якщо це буде лише тимчасова зміна.

Дослідники проаналізували дані понад 100 повторюваних землетрусів уздовж межі тектонічної плити на Південних Сандвічевих островах у Південній Атлантиці між 1991 і 2023 роками. Дані про землетруси дозволили вченим скласти карту положення ядра відносно мантії, порівнюючи ці вимірювання, команда змогла побачити, як змінюється швидкість обертання внутрішнього ядра з часом.

Наразі незрозуміло, чому внутрішнє ядро ​​повертається назад, але це, ймовірно, викликано або «збиванням зовнішнього ядра рідкого заліза, яке його оточує», або «гравітаційним притягуванням щільних областей скелястої мантії», ідеться у дослідженні. Також незрозуміло, наскільки часто відбувається зміна обертання. Цілком можливо, що обертання внутрішнього ядра постійно прискорюється та сповільнюється, але ці зміни відбуваються протягом десятиліть або довше. Тому, щоб зробити висновок про довгострокові тенденції, потрібно більше інформації. Автори дослідження продовжуватимуть аналізувати сейсмічні дані, щоб дізнатися більше.

Основи Web дизайну від Hillel IT School. Цей онлайн-курс з основ веб-дизайну дозволить вам опанувати мистецтво створення ефективних та привабливих інтерфейсів для вебсайтів і застосунків. Ви оволодієте ключовими принципами UX/UI дизайну, створюватимете дизайн-макети та прототипи, розроблятимете адаптивні інтерфейси для різних пристроїв, готуючись до професійної кар'єри в галузі веб-дизайну. Дізнатися більше

Це не перший раз, коли вчені припускають, що внутрішнє ядро ​​Землі сповільнюється. Схожі результати нещодавно отримали вчені Пекінського університету. Це явище, відоме як «зворотний рух», обговорюється вже близько десяти років, але його дуже важко довести.

Джерело: LiveScience