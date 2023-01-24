Ядро Землі, ймовірно, зупинилось ще у 2009 році та незабаром почне обертатись у зворотному напрямку, — дослідження

Існує багато загадок, пов’язаних із ядром Землі й одна з них стосується сейсмічних коливань, які відбувалися протягом останніх десятиліть. Вчені вважають, що вони доводять можливі зміни у напрямку обертання внутрішнього ядра, але все ще сперечаються стосовно їхньої періодичності.

Найглибший шар Землі, розпечене залізне ядро розміром з Плутон, може обертатися незалежно від мантії та кори через рідке зовнішнє ядро, яке його оточує. І деякі дослідники впевнені, що воно може зупинятись та змінювати напрям обертання приблизно кожні 35 років: останній розворот стався на початку 1970-х років, а наступний може відбутись в середині 2040-х років.

Нове дослідження Пекінського університету, опубліковане в Nature Geoscience, стверджує, що внутрішнє ядро планети перестало обертатися відносно інших шарів приблизно у 2009 році. Вчені звернулись до даних сейсмічних коливань, зафіксованих у 1960-1990 роках, і хвилі (зазвичай їх спричиняють землетруси чи ядерні вибухи), зафіксовані протягом останнього десятиліття показали відносно невеликі коливання, що наштовхнуло вчених на думку про зупинку ядра.

Дослідники побачили схожі дані й на початку 1970-х років, і ці дані корелюють зі змінами тривалості дня.

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Сейсмолог з Університету Південної Каліфорнії Джон Відейл не погоджується. Він вважає, що внутрішнє ядро коливається кожні 6 років, зважаючи на дані про ядерні вибухи з кінця 1960-х до початку 1970-х років. Деякі інші теорії стверджують, що внутрішнє ядро рухалось між 2001 і 2013 роками й потім зупинилось.

Геофізик Австралійського національного університету Хрвоє Ткалчич стверджував у своєму дослідженні, що ядро змінює напрямок кожні 20-30 років. Однак він також сумнівається в точності всіх запропонованих теорій, адже сейсмічні дані дають обмежену інформацію про те, що відбувається всередині Землі.

Інші теорії припускають, що внутрішнє ядро може мати ще одне ядро всередині.

Джерело: Techspot