10 речей, які ми дізналися про іншопланетян (або їх відсутність) у 2022 році

Цього року людство все ще намагалося відповісти на головне запитання: чи самотні ми у всесвіті? Видання Space.com пригадує головні досягнення та невдачі у дослідженні НЛО, пошуку іншопланетян та вивчення сигналів, отриманих з-за меж Сонячної системи. Коротко переказуємо основні.

“Переломний момент” для НЛО

Після збільшення кількості спостережень UAP (неідентифікованих явищ у повітрі) у 2021 році, експерти заявляли, що наступні 12 місяців можуть стати надважливими для вивчення цих таємничих об’єктів.

“Технології та програмне забезпечення стали кращими, а поточний інтерес до НЛО залучив нових кваліфікованих фахівців. Як наслідок, ми матимемо ще більше доказів — ніби це було необхідно — що феномен НЛО реальний і може бути досліджений науково”. Марк Родегіє, науковий директор Центру вивчення НЛО в Чикаго.

У 2021 році після звіту UAP, опублікованого військовими та розвідувальними спільнотами США, Конгрес закликав створити офіційний центр для проведення “скоординованих зусиль” зі збору та аналізу даних, пов’язаних з неідентифікованими явищами у повітрі.

27 грудня 2021 року президент Джо Байден підписав Закон про асигнування на національну оборону на 2022-й фінансовий рік у розмірі 768,2 мільярда доларів, який містив положення про створення “Групи ідентифікації бортових об’єктів і синхронізації управління”.

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“Розсекречені” повідомлення про НЛО

Чимало ентузіастів НЛО обговорюють обізнаність різних урядових установ. Існує багато теорій змови про те, що правда про нерозпізнанні летючі об’єкти насправді приховується державами від громадськості. У 2018 році американський підрозділ таблоїда The Sun оформив запит і фактично змусив Розвідувальне управління оборони США оприлюднити 1574 сторінки матеріалів, “пов’язаних з НЛО” (хоча це й сталося лише у 2020 році).

The Sun повідомляє, що надані матеріали походять від Програми розширеної аерокосмічної ідентифікації загроз (AATIP), яка діяла між 2007 і 2012 роками, — і охоплюють 42 медичні випадки та 300 травматичних випадків після ймовірної зустрічі людей з “аномальними транспортними засобами”, включаючи НЛО.

Згідно зі звітом, люди отримали опіки або інші ушкодження, пов’язані з електромагнітним випромінюванням. Також були детально описані випадки пошкодження мозку, пошкодження нервів, прискореного серцебиття та головного болю, пов’язаних з аномальними зіткненнями з транспортними засобами.

Однак незрозуміло, який процес перевірки використовував AATIP для розслідування цих інцидентів, і чи відбувалось це взагалі

Ще одне рішення парадокса Фермі

У травні 2022 року двоє вчених запропонували рішення так званого парадоксу Фермі Парадокс Фермі — парадокс, запропонований фізиком Енріко Фермі в 1950 році, який вказує на суперечність між високою вірогідністю існування позаземних цивілізацій і відсутністю їхніх слідів. Рівняння Дрейка, що дає оцінку кількості позаземних цивілізацій, з котрими ми могли б вступити в контакт, дає досить високий шанс на таку зустріч, виходячи з потенційної кількості землеподібних планет. З цього логічно судити, що на старших за Землю планетах розумне життя виникло раніше та вже мало б поширитися Всесвітом достатньою мірою, щоб це помітили люди. Проте ні переконливих сигналів інших розумних істот, ні їхніх апаратів або інших свідчень існування не знайдено.: можливо, цивілізація, достатньо розумна, щоб розвинути космічні подорожі, зрештою досягне такого рівня — коли їхні потреби в енергії випереджатимуть інновації, що призведе до її краху.

Щоб запобігти своїй загибелі, цивілізації можуть піддатися “гомеостатичному пробудженню”, перенаправляючи свої зусилля на суспільний добробут, сталий розвиток та екологічну гармонію, жертвуючи при цьому здатністю подорожувати між зірок.

Є у цьому й деякий позитив: сигнали від цивілізацій, що вмирають можна легко виявити через величезне розсіювання енергії.

Кліматичні попередження для іншопланетян

У травні дослідники планували надіслати повідомлення, щоб сповістити іншопланетян про кліматичну кризу на Землі та, можливо, попросити допомоги.

Повідомлення було розроблено групою Messaging Extraterrestrial Intelligence International, яка хоче надіслати текст, закодований в радіосигналі, до планетарної системи TRAPPIST-1, яка містить щонайменше сім планет, схожих на Землю.

“Будь-які іншопланетяни, які отримають наше повідомлення, не здивуються, дізнавшись про нашу кліматичну кризу. Вони мали десятиліття, щоб спостерігати за нашим становищем здалеку”, — сказав Дуглас Вакоч, президент Messaging Extraterrestrial Intelligence International.

Повідомлення починається з періодичної таблиці елементів, де команда пояснює, що хімічні елементи універсальні, а далі вже переходить до теми зміни клімату на Землі.

Вчені сподіваються, що, враховуючи 13,8 мільярда років історії Всесвіту та відносну молодість людства, іншопланетна цивілізація, яка отримає повідомлення, може бути старшою та розвиненішою, ніж наша, і таким чином може запропонувати допомогу в пом’якшенні змін клімату.

Однак дослідники не очікують відповіді найближчим часом. Навіть якщо повідомлення буде негайно отримано та перекладено на відстані 39 світлових років від нас, нам знадобиться 78 років, щоб отримати відповідь.

Сигнали від прибульців? Не так швидко

У червні 2022 року припущення про те, що китайський сферичний радіотелескоп із 500-метровою апертурою (FAST) міг виявити сигнал від іншопланетної цивілізації, викликав пожвавлення в інтернеті, але цей ентузіазм був швидко приборканий.

FAST виявив три вузькосмугові радіосигнали, які, здавалося, надходили з космосу між 2019 і 2022 роками. Природні джерела не створюють такий тип радіосигналу, команда описала їх як “кілька випадків можливих технологічних слідів і позаземних цивілізацій з-за меж Землі”.

Однак Ден Вертімер, експерт SETI з Університету Берклі, Каліфорнія, який також брав участь у дослідницькому проєкті, сказав, що сигнали є результатом втручання людини, а не розумного іншопланетного життя.

“Велика проблема, і зокрема у цьому конкретному випадку, полягає в тому, що ми шукаємо сигнали від іншопланетян, але те, що ми знаходимо, — це мільйон сигналів від земних жителів. Це дуже слабкі сигнали, але кріогенні приймачі на телескопах надзвичайно чутливі й можуть вловлювати сигнали від мобільних телефонів, телебачення, радарів і супутників — а супутників у небі з кожним днем стає все більше”, — сказав Вертімер.

Життя у сферах Дайсона

У червні група вчених припустила, що планети не можуть бути місцем перебування для розумного життя. Натомість розвинені цивілізації можуть зупинятися на так званих сферах Дайсона, що обертаються навколо залишків сонцеподібних зірок, або білих карликів.

Перед тим, як схожі на Сонце зірки стають білими карликами, вони роздуваються до червоних гігантів. Отже, цивілізації мали б залишити поверхню своєї планети та створити нові штучні середовища існування навколо своєї зірки, припустили автори дослідження. Ці середовища існування можуть мати форму сфер Дайсона. Скупчення цих сфер можуть утворювати “мегаструктури”, наповнені технологіями збору сонячної енергії.

Якщо астрономи шукатимуть сфери Дайсона навколо білих карликів і не знайдуть їх, це може допомогти нам оцінити, скільки розвинених цивілізацій існує в космосі. Але цей пошук може бути складним.

“Якщо якісь сфери Дайсона дійсно існують, їх, імовірно, буде важко знайти, тому що є дуже багато зірок, які потрібно шукати. Сигнал від сфери Дайсона, ймовірно, буде дуже слабким порівняно із зіркою, навколо якої він обертається”, — коментує співавтор дослідження Бен Цукерман, почесний професор фізики та астрономії Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

NASA досліджує НЛО

У червні 2022 року NASA оголосило, що має намір розпочати наукове дослідження UAP, і ці зусилля активізувалися протягом наступних місяців. Основними цілями дослідження є ідентифікація та характеристика доступних даних щодо UAP, визначення оптимального способу збору майбутніх спостережень і визначення того, як NASA може використовувати ці дані для покращення розуміння таємничих об’єктів у небі.

“Дослідження невідомого в космосі та атмосфері є основою нашої діяльності в NASA. Розуміння даних, які ми маємо про нерозпізнані повітряні явища, має вирішальне значення для того, щоб допомогти нам зробити наукові висновки про те, що відбувається в нашому небі”, — сказав Томас Зурбухен, заступник адміністратора Директорату наукових місій NASA, в оновленому звіті про проєкт від 21 жовтня.

Група експертів, до складу якої входять фізики, а також колишній астронавт NASA Скотт Келлі, розпочала свою роботу 24 жовтня 2022 року. Очікується, що вона триватиме дев’ять місяців.

Артефакти прибульців

Враховуючи, що Сонячній системі приблизно 4,5 мільярда років, а людство існувало невелику частину цього часу, цілком можливо, що розвинені цивілізації вже відвідували наших сусідів та рушили далі.

У жовтні 2022 року вчені припустили, що позаземні форми життя могли залишити сліди свого візиту по всій Сонячній системі. Найбільш очевидними з цих артефактів були б залишені космічні кораблі, зонди та просто уламки на поверхні планет або супутників, подібні до технологічних залишків, які людство поширило на Місяці та Марсі.

Автори також припустили, що іншопланетним кораблям знадобиться двигун для міжзоряних прогулянок, що залишає вихлопні шлейфи, які можуть виявити космічні телескопи.

Перешкоди у повітрі

У жовтні 2022 року представники Міністерства оборони США заявили, що розвідувальні служби країни витратили роки на аналіз записів сотень спостережень НЛО/UAP і дійшли висновку, що більшість точно не були іншопланетянами.

За їхніми словами, багато UAP були просто “перешкодами в повітрі”, такими як метеорологічні зонди, і кілька інцидентів були офіційно ідентифіковані як “відносно звичайні” китайські дрони спостереження.

Крім того, спостереження, в яких НЛО, здавалося, порушують закони фізики, включно з відомим відеозаписом зустрічі літака ВМС США з UAP, яке просочилося у 2018 році, були результатом оптичних ілюзій.

Екзопланети як потенційне місце життя

У листопаді 2022 року космічний телескоп Джеймса Вебба дослідив атмосферу екзопланети WASP-39 b, щоб побудувати її всебічний хімічний і молекулярний профіль.

“Ми спостерігали за екзопланетою за допомогою кількох інструментів, які разом охоплюють широкий спектр інфрачервоного випромінювання та масу хімічних відбитків, недоступних до запуску Джеймса Вебба”, — коментує одна із дослідників, Наталі Баталья з Каліфорнійського університету в Санта-Крус.

Нині Вебб уважно спостерігає за TRAPPIST-1. Захоплює те, що одна з семи планет, які містяться в системі, обертається навколо своєї батьківської зірки в регіоні з належними температурами, щоб забезпечити існування води, ключового інгредієнта для життя.

У той час як Вебб інтенсивно вивчає атмосферу TRAPPIST-1e, яку часто називають найбільш “потенційно придатною для життя” з коли-небудь виявлених, він також шукатиме молекули, які могли бути створені живими організмами.