16-річна українка досліджує сонячні панелі у Великій Британії та мріє про квантову фізику

Фото: Катерина Хомініч, "Радіо Свобода"

Катерина Хомініч з родиною приїхала в Уельс у 2022 році. Вона стала наймолодшою дослідницею університету Свонсі, де покращувала сонячні панелі. Також дівчина перемогла у фізичній олімпіаді Сполученого Королівства.

Як розповідає “Радіо Свобода”, Катерина була в Києві, коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну. Родина виїхала до Угорщини, звідки подала документи на тимчасовий захист у Британії. В Уельсі вони проживали у готелі, а згодом орендували квартиру. Зараз дівчина навчається в 12 класі британської школи та готується до університету.

“Певна частина шкільної програми, наприклад, механіка, мене не дуже цікавить. Проте коли я почала більше читати про квантову фізику, зрозуміла: це саме те, що мені цікаво”, — каже Катерина.

Молода українка цікавилася наукою з дитинства, вона мріє про наукову кар’єру та надає перевагу фізиці. Вона почала відвідувати “дні відкритих дверей”, котрі університет влаштовує для студентів. Катерина відзначила, що Свонсі має дуже просунуту лабораторію та захотіла дізнатися більше. Вона поспілкувалася з дослідниками після першого відвідування та бажала більшого занурення.

“Я читала, що в США багато студентів могли отримати досвід у лабораторіях. Вони просто пишуть листи, чи їх візьмуть. Тож я запитала в декількох людей, які працюють в університеті, в департаменті, і мене запросили на work experience. Тиждень ти ходиш туди, вони показують, чим займаються, і ти бачиш, як це – бути фізиком”.

Катерина запитала, чи можуть у лабораторії взяти школярку на стажування — зазвичай подібна можливість є у студентів з третього курсу. Їй пішли на зустріч, і так вона стала дослідницею у 16 років. Дівчина приходила щоранку, як на роботу, вивчала документи, займалася програмуванням та розмірковувала про проблеми симуляції процесів та розв’язання наукових проблем. Вона працювала пліч-о-пліч з дослідниками та професорами, слухала їх та дізнавалася про актуальні дослідження.

Протягом місяця стажування Катерина досліджувала напівпровідники сонячних панелей та працювала над проблемою їхнього використання у космосі. Лабораторія прийняла її напрацювання та продовжила над ними роботу. Навіть після стажування школярка відвідує науковий заклад та долучається до обговорень.

“Мій фокус був саме на фотовольтаїчних провідниках, які в сонячних панелях. Головна проблема — в тому, що вони не дуже добре працюють в космосі: можуть бути або надто холодні, або надто гарячі. Ідеєю людей в моїй лабораторії було створити симуляцію, яка дозволить зрозуміти, за яких умов цей напівпровідник буде в космосі: яка температура цього напівпровідника буде, через скільки часу, коли він досягне стану рівноваги, який матеріал можна використати для цієї певної космічної місії”, — розповідає юна дослідниця, яка сподівається, що її напрацювання будуть перевірені NASA у космосі.

Крім стажування, у Катерини є й інші досягнення. Цього року виграла Computational Physics Challenge — британську олімпіаду з обчислювальної фізики, як об’єднує фізичні завдання та програмування. Цього разу їй довелося шукати розв’язання в оптиці та створювати симуляцію проходження світла у різних матеріалах. Переможці таких олімпіад отримують спонсорів, фонди чи інженерні компанії, котрі допомагають у проведенні заходів та виділяють кошти на проєкти. Вона також стала першою представницею своєї школи, яка отримала стипендію Arkwright Engineering Scholarships від програми STEM.

Катерина мріє навчатися в Кембриджі. Вона планує реалізувати своє захоплення фізикою частинок та квантовими обчисленнями.

“[Мене] надихають піонери саме теоретичної фізики — Фейнман, Дірак, Оппенгеймер, Марія Кюрі. Наприклад, Фейнман зробив не лише визначний внесок у науку, а поширював її, робив науку доступною. І це є дуже важливо для мене”.

Крім навчання та досліджень, Катерина Хомініч разом з мамою бере участь у діяльності Voice of Ukraine Wales — волонтерської організації яка проводить заходи на підтримку України та збирає кошти на медичні цілі. Більше, ніж про фізику та навчання, дівчина мріє про закінчення війни, але не аби яке. “Має бути справедливий кінець, просто закінчити війну — несправедливо”, — каже талановита українка.