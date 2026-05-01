“Ми знайшли його в гаражі Тіма Патерсона”: Microsoft відкрила вихідний код найдавнішого DOS, який тільки існує

Комп'ютер IBM PC поруч зі старими роздруківками вихідного коду 86-DOS. Фото: Річ Чіні / Microsoft / ArsTechnica

Цього тижня компанія Microsoft заглянула далі, ніж будь-коли раніше, опублікувавши “найдавніший вихідний код DOS, знайдений на сьогодні”, а також іншу документацію та нотатки від його розробника. Він датується часами до того, як Microsoft його купила.





Кілька разів за останні десятиліття Microsoft публікувала вихідний код оригінальної MS-DOS — операційної системи, яка поклала початок багаторічному домінуванню компанії на ринку споживчих ПК. Нинішній реліз настільки старий, що передує бренду MS-DOS.

“Він містить вихідний код ядра 86-DOS 1.00, кілька знімків розробки ядра PC-DOS 1.00, а також деякі відомі утиліти, зокрема CHKDSK”, — пишуть у своїй спільній публікації Стейсі Хаффнер і Скотт Хансельман з Microsoft.

Щоб зрозуміти контекст — ось коротка історія того, що згодом стало MS-DOS: програміст Тім Патерсон спочатку створив 86-DOS (раніше відому як QDOS — “quick and dirty operating system”, тобто “швидка й брудна операційна система”) для комп’ютерного набору на базі Intel 8086, який продавала компанія Seattle Computer Products.

Microsoft, взявши на себе зобов’язання надати операційну систему для ще не випущеного IBM PC 5150, отримала ліцензію на 86-DOS і найняла Патерсона для подальшої розробки, а згодом викупила права на 86-DOS повністю. Після цього Microsoft передала цю операційну систему IBM під назвою PC-DOS, зберігши за собою право продавати її іншим компаніям. Версія, яку продавала сама Microsoft, отримала назву MS-DOS, і саме вона, завдяки поширенню IBM-сумісних клонів у 80-х і 90-х роках, стала тією системою, якою користувалася більшість людей.

“Ці релізи покликані зробити історично важливе системне програмне забезпечення доступним для вивчення, збереження та звичайної цікавості […] Думайте про них як про роздрукований журнал комітів Git-репозиторію. Вони створюють хронологію змін — що і коли було реалізовано, які помилки були допущені та як їх виправили”, — зазначають Хаффнер та Хансельман.

Цей вихідний код настільки старий, що не зберігався в цифровому вигляді. “Відданна команда істориків та хранителів на чолі з Юйфен Гао і Річем Чині”, яка називає себе “Групою дисасемблювання DOS”, ретельно розшифрувала й відсканувала код із паперових роздруківок, наданих Патерсоном. Процес ускладнювався ще й тим, що сучасне програмне забезпечення для розпізнавання тексту погано справлялося з якістю кількадесятилітніх роздруківок.





The earliest DOS source code was found on printer paper in Tim Paterson's garage so we've open sourced it on 86-DOS 1.00’s 45th anniversary! This is next-level software archaeology for preservation, and plain ol’ curiosity. #DOS #RetroComputingopensource.microsoft.com/blog/2026/04… — Scott Hanselman 🌮 (@scott.hanselman.com) 2026-04-28T16:57:46.892Z

Microsoft також відкрила вихідний код кількох інших своїх ранніх програмних проєктів. У 2014 році (і знову у 2018-му) компанія відкрила код MS-DOS версій 1.25 та 2.0. У 2024 році до них додалася нетипова версія MS-DOS 4.0.

“Найдавніший вихідний код DOS був знайдений на папері для принтера в гаражі Тіма Патерсона — і саме тому ми опублікували його у відкритий доступ на 45-ту річницю 86-DOS 1.00. Це програмна археологія найвищого рівня — заради збереження і просто зі звичайної цікавості”, — додає інтриги Скотт Хансельман у дописі в Bluesky.

Всі ці версії доступні в одному репозиторії на GitHub. Серед інших відкритих проєктів — гра Zork і її продовження, а також Microsoft 3D Movie Maker 1995 року (плани щодо модернізації цього застосунку та додавання нових функцій так і не були реалізовані). Варто зазначити, що відкрита версія старого MS-DOS Editor — це не той самий EDIT.COM, хоча наміри за нею добрі.

Для тих, хто вивчає ранню історію ПК, це навіть не перший фрагмент історії 86-DOS, заново відкритий у це десятиліття. Лише два роки тому найдавніша відома версія 86-DOS була знову знайдена та завантажена до Internet Archive.

Джерело: ArsTechnica