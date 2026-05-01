banner
Новини Софт 01.05.2026

“Ми знайшли його в гаражі Тіма Патерсона”: Microsoft відкрила вихідний код найдавнішого DOS, який тільки існує

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

“Ми знайшли його в гаражі Тіма Патерсона”: Microsoft відкрила вихідний код найдавнішого DOS, який тільки існує
Комп'ютер IBM PC поруч зі старими роздруківками вихідного коду 86-DOS. Фото: Річ Чіні / Microsoft / ArsTechnica

Цього тижня компанія Microsoft заглянула далі, ніж будь-коли раніше, опублікувавши “найдавніший вихідний код DOS, знайдений на сьогодні”, а також іншу документацію та нотатки від його розробника. Він датується часами до того, як Microsoft його купила.


Кілька разів за останні десятиліття Microsoft публікувала вихідний код оригінальної MS-DOS — операційної системи, яка поклала початок багаторічному домінуванню компанії на ринку споживчих ПК. Нинішній реліз настільки старий, що передує бренду MS-DOS.

“Він містить вихідний код ядра 86-DOS 1.00, кілька знімків розробки ядра PC-DOS 1.00, а також деякі відомі утиліти, зокрема CHKDSK”, — пишуть у своїй спільній публікації Стейсі Хаффнер і Скотт Хансельман з Microsoft.

Щоб зрозуміти контекст — ось коротка історія того, що згодом стало MS-DOS: програміст Тім Патерсон спочатку створив 86-DOS (раніше відому як QDOS — “quick and dirty operating system”, тобто “швидка й брудна операційна система”) для комп’ютерного набору на базі Intel 8086, який продавала компанія Seattle Computer Products.

“Ми знайшли його в гаражі Тіма Патерсона”: Microsoft відкрила вихідний код найдавнішого DOS, який тільки існує
Дані: BlueSky

Microsoft, взявши на себе зобов’язання надати операційну систему для ще не випущеного IBM PC 5150, отримала ліцензію на 86-DOS і найняла Патерсона для подальшої розробки, а згодом викупила права на 86-DOS повністю. Після цього Microsoft передала цю операційну систему IBM під назвою PC-DOS, зберігши за собою право продавати її іншим компаніям. Версія, яку продавала сама Microsoft, отримала назву MS-DOS, і саме вона, завдяки поширенню IBM-сумісних клонів у 80-х і 90-х роках, стала тією системою, якою користувалася більшість людей.

“Ці релізи покликані зробити історично важливе системне програмне забезпечення доступним для вивчення, збереження та звичайної цікавості […] Думайте про них як про роздрукований журнал комітів Git-репозиторію. Вони створюють хронологію змін — що і коли було реалізовано, які помилки були допущені та як їх виправили”, — зазначають Хаффнер та Хансельман.

Цей вихідний код настільки старий, що не зберігався в цифровому вигляді. “Відданна команда істориків та хранителів на чолі з Юйфен Гао і Річем Чині”, яка називає себе “Групою дисасемблювання DOS”, ретельно розшифрувала й відсканувала код із паперових роздруківок, наданих Патерсоном. Процес ускладнювався ще й тим, що сучасне програмне забезпечення для розпізнавання тексту погано справлялося з якістю кількадесятилітніх роздруківок.


The earliest DOS source code was found on printer paper in Tim Paterson's garage so we've open sourced it on 86-DOS 1.00’s 45th anniversary! This is next-level software archaeology for preservation, and plain ol’ curiosity. #DOS #RetroComputingopensource.microsoft.com/blog/2026/04…

Scott Hanselman 🌮 (@scott.hanselman.com) 2026-04-28T16:57:46.892Z

Microsoft також відкрила вихідний код кількох інших своїх ранніх програмних проєктів. У 2014 році (і знову у 2018-му) компанія відкрила код MS-DOS версій 1.25 та 2.0. У 2024 році до них додалася нетипова версія MS-DOS 4.0.

“Найдавніший вихідний код DOS був знайдений на папері для принтера в гаражі Тіма Патерсона — і саме тому ми опублікували його у відкритий доступ на 45-ту річницю 86-DOS 1.00. Це програмна археологія найвищого рівня — заради збереження і просто зі звичайної цікавості”, — додає інтриги Скотт Хансельман у дописі в Bluesky.

Всі ці версії доступні в одному репозиторії на GitHub. Серед інших відкритих проєктів — гра Zork і її продовження, а також Microsoft 3D Movie Maker 1995 року (плани щодо модернізації цього застосунку та додавання нових функцій так і не були реалізовані). Варто зазначити, що відкрита версія старого MS-DOS Editor — це не той самий EDIT.COM, хоча наміри за нею добрі.

Спецпроєкти
Беріть участь у конкурсі авторських статей від Proove: вигравайте крутий електросамокат та інші призи
“Ми знайшли його в гаражі Тіма Патерсона”: Microsoft відкрила вихідний код найдавнішого DOS, який тільки існує
Photo: Microsoft

Для тих, хто вивчає ранню історію ПК, це навіть не перший фрагмент історії 86-DOS, заново відкритий у це десятиліття. Лише два роки тому найдавніша відома версія 86-DOS була знову знайдена та завантажена до Internet Archive.

Джерело: ArsTechnica

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати