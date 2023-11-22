2/3 українців не вірять в Чорну п’ятницю та не планують нічого купувати під час розпродажів – опитування Rakuten Viber

Rakuten Viber провела опитування серед українців і дізналася про їхнє ставлення до Чорної п’ятниці, а також з’ясувала, що вони планують купувати. В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь понад 46 тис. користувачів.
Результати опитування показали, що 66% опитаних не вірять у «парад знижок» на Чорну п’ятницю та вважають це маркетинговим ходом. Ще 20% респондентів не чекають на знижки, просто купуючи те, що треба та коли треба. Лише 13% опитаних вірять, що знижки в Чорну п’ятницю є: 6,5% збираються полювати на знижки, інші 6,5% вірять, проте не планують робити покупки. Тільки 1% українців не чули про Чорну п’ятницю.
На питання «Чи вірите ви в «парад знижок» на Чорну п’ятницю?» відповіді розподілилися наступним чином:
- Не вірю, це все маркетинговий хід — 66%;
- Не цікавлюсь таким, просто купую те, що треба, коли треба — 20%;
- Вірю, планую цього року полювати на знижки — 6,5%;
- Вірю, але не планую цього року нічого купувати — 6,5%;
- Ніколи не чув/-ла про Чорну п’ятницю — 1%.
Дві третини опитаних (67%) українців нічого не купуватимуть під час розпродажів, 10% орієнтуватимуться на знижки. Решта респондентів відкладали шопінг в очікуванні Чорної п’ятниці, а найпопулярнішою категорією стали одяг та взуття.
Відповіді на питання «Якщо відкладали шопінг в очікуванні Чорної п’ятниці, що плануєте придбати?» розподілилися таким чином:
- Я нічого не купуватиму — 67%;
- Завчасно не знаю, буду орієнтуватися на знижки — 10%;
- Одяг та взуття — 7%;
- Техніку для дому — 4%;
- Гаджети — 4%;
- Косметику, догляд за собою, вітаміни — 3%;
- Товари для дому та ремонту — 2%;
- Товари для домашніх улюбленців — 2%;
- Товари для авто — 1%;
- Підписки на корисні сервіси — менш як 1%.