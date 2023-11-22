2/3 українців не вірять в Чорну п’ятницю та не планують нічого купувати під час розпродажів – опитування Rakuten Viber

Rakuten Viber провела опитування серед українців і дізналася про їхнє ставлення до Чорної п’ятниці, а також з’ясувала, що вони планують купувати. В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь понад 46 тис. користувачів.

Результати опитування показали, що 66% опитаних не вірять у «парад знижок» на Чорну п’ятницю та вважають це маркетинговим ходом. Ще 20% респондентів не чекають на знижки, просто купуючи те, що треба та коли треба. Лише 13% опитаних вірять, що знижки в Чорну п’ятницю є: 6,5% збираються полювати на знижки, інші 6,5% вірять, проте не планують робити покупки. Тільки 1% українців не чули про Чорну п’ятницю.

На питання «Чи вірите ви в «парад знижок» на Чорну п’ятницю?» відповіді розподілилися наступним чином:

Не вірю, це все маркетинговий хід — 66%;

Не цікавлюсь таким, просто купую те, що треба, коли треба — 20%;

Вірю, планую цього року полювати на знижки — 6,5%;

Вірю, але не планую цього року нічого купувати — 6,5%;

Ніколи не чув/-ла про Чорну п’ятницю — 1%.

Дві третини опитаних (67%) українців нічого не купуватимуть під час розпродажів, 10% орієнтуватимуться на знижки. Решта респондентів відкладали шопінг в очікуванні Чорної п’ятниці, а найпопулярнішою категорією стали одяг та взуття.

Відповіді на питання «Якщо відкладали шопінг в очікуванні Чорної п’ятниці, що плануєте придбати?» розподілилися таким чином: